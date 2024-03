Moderatto se despide de sus fans tapatíos con concierto en el Auditorio Telmex

No es fácil llegar al final de una trayectoria, y menos si se trata de 23 años de un camino recorrido en el mundo musical.

El grupo mexicano de rock visitó por última vez Guadalajara, y el Auditorio Telmex fue el elegido para recibir uno de los últimos conciertos del grupo musical con su gira “Adiós Amigos”.

El último concierto de Moderatto en Guadalajara comenzó a todo vapor para las 7 mil personas asistentes con "Quemándome de amor" y "Zodiaco"; con "No Podrás", el grupo pidió al público asistente corear con ellos la frase “que te amé como yo nunca imaginé, cada momento en donde estés, siempre habrá un lugar para el recuerdo que será...” mientras los asistentes aplaudían al grupo.

Siguió "Chavo de Onda" y "Sentimettal" en la que el vocalista, Jay de la Cueva, clamó: "¡necesito que el espíritu de la música se apodere de Guadalajara!".

El vocalista dijo: “estoy muy conmovido, estoy en un grado algo de vulnerabilidad, por estar viéndolos por última vez, gracias por tanto amor por tantos años, gracias por hacer nuestro sueño realidad" tras varios años de no estar en Guadalajara.

Al cantar "1000 demonios", el grupo pidió a los asistentes encender las luces de los celulares para corear juntos uno de los éxitos más populares de Moderatto; al final, nuevamente Jay de la Cueva agradeció al público:"es increíble estar esta noche, gracias por tanta generosidad y amor por tantos años”.

Reconoció que al llegar a Guadalajara este viernes tenía fiebre, aunque lo atribuyó a los nervios de su última presentación en la ciudad.

No podían faltar los covers, pues como ellos mismos lo recordaron, en sus inicios eran un grupo dedicado a hacer covers; entonaron "Sálvame", de RBD; continuaron con "Me caes perfecto" y "Si te vas", tras la cual Jay agradeció una vez más el apoyo de los fans a lo largo de los años, pues les permitió cumplier su sueño de hacer música en diversas partes del país y del mundo, como en Asia.

La noche del rock continuó con Moderatto tocando éxitos como "Quiero Rock and Roll" y el cover de "Rock and Roll all nite", del grupo KISS.

"La Llamada de mi Ex" fue otra de las canciones más coreadas del grupo, ya que el público la cantó con palmas y participaron los demás integrantes de la agrupación musical.

Otros covers populares se hicieron presentes en la noche de Moderatto en Guadalajara, como "Sólo quédate en silencio", de RBD, y "Amor Prohibido".

En "Ya lo veía Venir", tras show de serpentinas, Jay de la Cueva invitó al escenario a un fan para tocar la guitarra, quien no decepcionó y, además, se llevó el instrumento musical del vocalista de Moderatto.

El último concierto del grupo en Guadalajara concluyó con un agradecimiento de Jay, a nombre del grupo, para los tapatíos y cerrar con broche de oro una carrera histórica de 23 años.