Moby estrena "Walk With Me" en colaboración con Lady Blackbird

El cantante, compositor y productor, Moby, se une a la aclamada cantautora de jazz/soul/blues Lady Blackbird para crear una reelaboración orquestal de su icónica canción de 2009, “Walk With Me”, incluida originalmente en el álbum de 2009, “Wait For Me”.

“Walk With Me” es un paisaje sonoro envolvente e inquietante que retumba como una tormenta acercándose bajo su voz altísima y cautivadora, y está tomado del próximo álbum de Moby, “Resound NYC”, el cual será lanzado el 12 de mayo de 2023 a través de Deutsche Grammophon.“Hay muchas voces asombrosas en el planeta, pero, sinceramente, casi nadie tiene una voz tan distintiva y notable como Lady Blackbird”, comenta Moby.

“Cuando escuché por primera vez la canción ‘Walk With Me’, me acordé de ser una niña y cantar en la iglesia. Para mí, eso es volver a donde comenzó todo... ¡Así que decidimos abrir los espectáculos con eso y traer gente a la ceremonia!” dice Lady Blackbird, cuyo álbum debut 'Black Acid Soul' obtuvo críticas de cinco estrellas y ganó elogios unánimes en todos los medios del Reino Unido.

En “Resound NYC”, Moby reinventa y orquesta quince de sus temas más icónicos escritos o grabados en Nueva York entre los años 1994 y 2010, con vocalistas invitados como Gregory Porter, Ricky Wilson (Kaiser Chiefs), Margo Timmins y Amythyst Kiah. El mes pasado, Moby compartió “In This World” con Marisha Wallace.

Un inquietante remix de “Walk With Me” a través de Moby siempre centrado en el sello nocturno acompaña el lanzamiento, siempre centrado en la noche, se lanzó el año pasado y ha contado con colaboraciones con Gaidaa (transit), José James (ache for), Akemi Fox (fall back), serpentwithfeet (on air) y Aynzli Jones (medusa), con transmisiones colectivas de más de 15m a través de plataformas.

“Resound NYC” es la continuación del aclamado álbum “Reprise de Moby” (mayo de 2021), que contó con invitados como Kris Kristofferson, Mark Lanegan, Jim James y Skylar Grey.Si bien muchos de los vocalistas de “Resound NYC” son nombres bien conocidos, otros son menos familiares: Moby descubrió a P.T. Banks cantando en una banda de bodas en Texas, mientras que el padre de la hipnotizante y conmovedora Danielle Ponder se une a ella en la nueva versión de “Run On”.

El vigésimo álbum de estudio del pionero de la música refleja quizás la era más definitoria en la vida musical de Moby, desde su antiguo hogar y lugar de nacimiento, la ciudad de Nueva York. Fue allí donde comenzó su carrera musical tocando en bandas de punk rock y pinchando en clubes clandestinos de Nueva York y sus alrededores.

Después de pinchar y hacer giras en vivo durante la década de los 90, en 1999, el exitoso álbum de Moby, “Play”, se convirtió no solo en un éxito comercial, sino también en un fenómeno mundial. Ya había disfrutado de éxitos como “Go”, “Feeling So Real” y su versión del “James Bond Theme”, y le habían pedido que remezclara a todos, desde Michael Jackson hasta Freddy Mercury, pero el gran éxito “Play” lo cambió todo. Cuando entramos en un nuevo milenio, le dio la vuelta a la música electrónica.“Antes de descubrir el punk rock, crecí con el rock clásico”, dice Moby.

“Mi primer concierto fue Yes en el Madison Square Garden en 1978. Así que fue súper convincente volver a visitar mis canciones y ver si se mantenían con un enfoque orquestal más tradicional, no electrónico”. Revisar su pasado mientras reinventa su futuro ha dado como resultado “Resound NYC”, un álbum repleto de música emocionante, una reelaboración clásica de canciones definitivas y que definen una era, que nos recuerda una vez más el increíble alcance y la relevancia del talento musical de Moby. (La versión original de “When It’s Cold I’d Like to Die” apareció recientemente en el final de Stranger Things de Netflix).

“Una orquesta puede ser cualquier cosa, puede ser lo que el compositor quiera que sea”, dice Moby. “Entonces, en lugar de que todas las canciones reciban el mismo tratamiento orquestal, construí un enfoque orquestal a medida para cada canción”

.Con “Resound NYC”, Moby reconsidera no solo la evolución de su propio trabajo, sino también una época, un lugar e incluso una transformación en nuestro mundo: “Cuando piensas en los años 90”, dice, “Bill Clinton fue presidente; la escena rave era este mundo utópico e idílico; la Unión Soviética había terminado; el cambio climático era solo una idea para un libro que Al Gore iba a escribir. En ese entonces, hacer música era esta celebración del potencial que tenía nuestro mundo, que tenía nuestra cultura. Y ahora es casi un refugio en un mundo a veces aterrador y apocalíptico”.

Lista de canciones

1. In My Heart ft. Gregory Porter

2. Extreme Ways ft. The Temper Trap

3. South Side ft. Ricky Wilson

4. Flower (Find My Baby) ft. Amythyst Kiah

5. In This World ft. Marisha Wallace

6. Helpless ft. Margo Timmins, Damien Jurado

7. Signs Of Love

8. Perfect Life ft. Ricky Wilson

9. When It’s Cold I’d Like To Die ft. P.T. Banks

10. Slipping Away

11. Second Cool Hive ft. OUM, Sarah Willis

12. Hyenas

13. Last Night

14. Run On ft. Danielle Ponder, Elijah Ponder

15. Walk With Me ft. Lady Blackbird

FS