Después de tantos meses de espera finalmente se nos revela el nuevo trailer de Moana 2, la princesa polinesia que sigue explorando el basto océano en compañía de su tribu y su amigo el semidios Maui.

Walt Disney Animation Studios se encuentra trabajando para presentarnos a Moana 2 el próximo 28 de noviembre solo en cines; como ya se había mencionado, la princesa será nuevamente interpretada por Auli’i Cravalho, mientras que Dwayne “La Roca” Johnson retomará su rol como el semidiós Maui.

La película tendrá lugar tres años después de la primera entrega, y ahora veremos a nuestros protagonistas embarcarse en un nuevo viaje, pero no lo harán solos, pues los acompañará una tripulación muy poco ortodoxa; esta vez Moana explorará las aguas de Oceanía enfrentando nuevos peligros y poniéndose en contacto con sus ancestros.

La dirección de Moana 2 está a cargo de David Derrick Jr, Jason Hand y Dana Ledoux Miller, mientras que Christina Chen e Yvett Merino son las productoras. Una mala noticia sería que Lin-Manuel Miranda, quien compuso temas icónicos como How Far I’ll Go y You’re Welcome para la entrega original, no regresará para esta nueva aventura, de acuerdo a declaraciones de Disney.

 

BB