Mizada Mohamed: Horóscopos del 30 de octubre al 05 de noviembre

Aries

Vas a recibir propuestas interesantes en tu vida laboral, profesional, pero especialmente en tu vida económica vienen cambios buenísimos.

Si estabas esperando un nuevo trabajo, un aumento de salario, te dedicas a las compraventas o tienes tus propios negocios, es una buenísima.

Además, se abrirán las puertas de tu yo, de tu ser, es decir, tendrás una semana de muchísimo amor propio, admiración y respeto hacia ti mismo, para darte tu lugar, porque al darte tu lugar no permites bajo ninguna circunstancia que vengan a ponerte pie en el cuello.

Tauro

Tendrás una semana muy buena en cuestión de trámites y negociaciones que hayas estado esperando por mucho tiempo.

A su vez recibes una buena propuesta que te la ponen sobre la mesa de manera profesional y laboral, tal vez en el inicio no te va a gustar mucho, pero escucha y analiza muy bien porque vale la pena.

Júpiter en Tauro te va a abrir puertas, canales de abundancia y de prosperidad, además, siguen los viajes en tu vida y también los reencuentros familiares y sentimentales, los cuales valen mucho la pena porque te van a dar una un abrazo al alma.

Géminis

Tienes todo a tu favor durante esta semana, fuerza, inteligencia, poder y energía, así como una buena oportunidad frente a ti.

En estos momentos se abren las puertas de par en par en tu vida laboral, profesional y económica; tu mente está en positivo, tienes la actitud positiva y por eso traes planes nuevos y ocurrencias nuevas, quieres hacer cosas nuevas y diferentes.

Aprovecha esa energía porque no es momento de pensar, es momento de actuar, porque la buena fortuna te acompaña en diferentes áreas de tu vida, tanto en el hogar como en tu vida laboral.

Cáncer

Estás en una semana llena de prosperidad, fortuna y abundancia, será una semana de 5 estrellas para ti.

Aprenderás a recibir lo mismo que das a los demás, el universo te va a regresar todo multiplicado, los planetas y muchas otras cosas más están haciendo movimientos buenísimos a tu luminaria.

Guarda tu corazón en un cajón, especialmente al momento de tomar determinaciones y decisiones que tienen que ver con tu vida laboral y económica; siéntete 100% merecedor a la abundancia porque en la medida que estás dando es en la medida que debes de recibir.

Leo

Estás pasando por un buen momento, sin embargo, debes detenerte a escuchar y pensar dos veces antes de actuar y tomar decisiones.

Los planetas te están brindando muchas buenas oportunidades, tendrás todo a tu favor y el motivo es que se abrieron varios canales de abundancia y de prosperidad. Tienes todas las de ganar, solamente mantén los pies en la tierra, ojos al cielo y mano en el corazón.

Llegará una noticia que va a llenar tu corazón de muchísima alegría respecto a alguno de los miembros de tu familia y tus seres amados.

Virgo

Marte te está impulsando para que las cosas sucedan, has comenzado a avanzar al salirte de tus círculos de confort, fue difícil, pero lo lograste y eso está valiendo muchísimo la pena porque tú mismo estás provocando la abundancia y prosperidad en lo social, laboral, económico y en lo familiar.

Estás en una muy buena época donde las cosas se te están dando de la mejor manera, aprovecha las oportunidades y tómalas en cuanto se te presenten.

Libra

Es tiempo de confiar en la abundancia que este universo tiene para ti, no dudes de tus posibilidades.

Te encuentras en un momento crucial para tomar decisiones beneficiosas no solo para ti, sino también para quienes te rodean. Utiliza tus relaciones sociales para avanzar en acuerdos y negociaciones. Confía en la buena fortuna que te acompaña.

Escorpión

Utiliza tus relaciones sociales para acelerar tus logros, cree, confía y actúa porque estás en un momento crucial para que todo lo que hagas esta semana te dé resultados en los próximos meses.

Sagitario

Extiende tus alas y vuela, los cambios que buscas están dentro de ti. No dudes de tus posibilidades, es hora de hacer que las cosas sucedan, así que deja atrás la rutina, enfrenta situaciones y lánzate hacia tus sueños.

Este ciclo previo a tu cumpleaños trae nuevas oportunidades que te mereces.

Capricornio

Analiza y observa, habla menos y escucha más, presta atención a las palabras en negociaciones y acuerdos.

La atención detallada será clave. En asuntos amorosos y económicos, no te ofusques. Mantén la calma y no te salgas de tu centro. No permitas que la ira detenga tu prosperidad.

Acuario

Antes de tomar decisiones, coordina tu pensar, sentir y actuar, asegurate de hacer evaluaciones y poner todo sobre una balanza. Analiza pros y contras.

Es momento de dar pasos agigantados en tu crecimiento laboral y profesional. Viene un período de cambios en tu economía, nuevos viajes y alegrías. Cuídate más y prepárate para recibir lo nuevo que llega.

Piscis

Quita el antifaz, mira las cosas como son y enfoócate positivamente. Hay negociaciones y proyectos sobre la mesa. No postergues, Saturno no da marcha atrás.

Toma decisiones, confía en la abundancia y recuerda que es mejor decir "me acuerdo" que "me imagino".

