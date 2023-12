Mizada Mohamed: Horóscopos del 18 al 24 de diciembre

Aries

Por naturaleza, eres una fuerza llena de poder y energía. Con la entrada del Sol en Capricornio el próximo 21, se presenta la oportunidad de dar ese paso que has estado posponiendo, sin importar la razón. Todo aquello que estaba estancado o no avanzaba, incluso con Mercurio retrógrado, está a punto de obtener resultados.

Recibirás regalos, recompensas, reconocimientos y nuevas experiencias en tu vida. Observa detenidamente los planes que tienes para las próximas semanas, ya que se están abriendo nuevos canales gracias a tu versatilidad, creatividad, entrega y compromiso.

Tauro

Se avecinan cambios significativos en tu situación económica después de pasar por un proceso de transformación. Has experimentado diversos cambios y oportunidades, algunos fructíferos y otros no tanto, como si estuvieras lanzando múltiples pelotas al aire y ahora estás logrando atraparlas todas con éxito.

La entrada del Sol en Capricornio el próximo 21 de diciembre será beneficioso para ti, ya que al ser de signo tierra, al igual que Capricornio, Saturno te está brindando la oportunidad de reconectar con partes de ti mismo que se encontraban perdidas y de aceptar todas las experiencias nuevas que están llegando a tu vida.

Géminis

Este es un buen momento para realizar un balance en diversos aspectos de tu vida, no solo en términos económicos, sino también en ingresos y egresos personales, familiares y sentimentales. Examina cómo te encuentras en estas áreas financieras y en la organización personal maravillosa que implica amarte, valorarte, respetarte y admirarte. Esto se extiende a tus relaciones con amigos y familiares; es el momento de decidir quién debe permanecer en tu vida y quién no.

Cáncer

Esta semana se presenta llena de alegría, felicidad, paz y tranquilidad tanto en tu vida laboral como en la personal y familiar. Te sientes muy satisfecho/a porque estás tomando decisiones y determinaciones que te permitirán hacer un balance preciso entre tu vida personal y tu carrera.

Estás rodeado/a de recompensas, reconocimientos, regalos y cambios positivos en tus ingresos económicos y en asuntos relacionados con el hogar. Esta semana se anticipa llena de transformaciones beneficiosas, colmadas de amor y paz.

Leo

Es el momento de reconocer tu propia fortaleza, capacidad, maravillosidad y singularidad. No dudes de tus habilidades y, bajo ninguna circunstancia, permitas que alguien te haga cuestionar tu valía. En el ámbito doméstico, personal y en tus relaciones de amistad, se presentan aspectos muy positivos.

Aprovecha el respaldo de tus amistades para avanzar más rápidamente en los planes que tienes en mente, ya que el éxito te pertenece y está asegurado en los niveles físico, mental y espiritual. Confía en ti mismo/a y sigue adelante con confianza.

Virgo

En estos momentos, te encuentras dedicando tiempo a analizar y observar los próximos pasos que tomarás a partir de enero de 2024. Durante las semanas restantes de este año, recibirás correos, llamadas y mensajes que te ofrecerán oportunidades para unirte a un grupo o equipo significativo, lo cual será beneficioso para tu futuro a corto plazo.

Lo más destacado es que se avecinan cambios positivos en tus ingresos así que prepárate para recibir noticias muy positivas y alentadoras.

Libra

Venus te está ofreciendo la oportunidad de destacar y brillar de manera significativa, tanto en tu entorno profesional como en el ámbito social, por lo que es el momento de poner todas las cartas sobre la mesa y no darle excesivo pensamiento a las situaciones.

A lo largo de este año, has enfrentado caídas, errores y equivocaciones, muchas de las cuales no fueron necesariamente provocadas por ti, sin embargo, todas estas experiencias han sido clave para que puedas evaluar y equilibrar las cosas. Ahora tienes la capacidad de determinar cuál es el mejor camino a seguir, tanto para ti como para tus seres queridos.

Escorpión

Esta semana promete ser excepcional, ya que te esperan una serie de acontecimientos notables, además de regalos, recompensas y reconocimientos, también se vislumbran incrementos en tus ingresos y posibles cambios en tu hogar, como mudanzas o remodelaciones. Un reencuentro significativo con alguien de tu pasado está en el horizonte, trayendo una alegría extraordinaria a tu corazón.

Parece que también estás vibrando con emociones positivas, ya sea por la llegada de una mascota a la familia, la adquisición de algún vehículo o la posibilidad de emprender algo por tu cuenta.

Sagitario

Has experimentado un poco de todo, a pesar de ello, has medido tu capacidad, fuerza, entrega y compromiso en estos desafíos, así que no permitas que nadie perturbe tu paz, amor y alegría, ya que tu paz es no negociable.

Es hora de ampliar tus horizontes, salir de los círculos de confort y comodidad, recuerda que naciste para brillar y compartir tu luz. No permitas que nadie intente opacar tu resplandor.

Capricornio

Tu dedicación, ánimo, entrega, compromiso, inteligencia y capacidad son factores esenciales que contribuyen a que recibas exactamente lo que te mereces.

Aprovecha para disfrutar y pasártela bien, pero evita engancharte en conflictos innecesarios. No olvides que la Nochebuena está próxima, el domingo 24, y esta semana está llena de energía familiar y de unidad. Es un momento propicio para liberarte, perdonar y romper con costumbres y hábitos que ya no te sirven.

Acuario

Puede que hayas estado dudando en ocasiones de tus posibilidades, pero quiero asegurarte que el universo se ha alineado para brindarte exactamente lo que necesitas. Aunque estemos en un período de Mercurio retrógrado, solo necesitas prestar el doble de atención, ser más observador y revisar con más detalle.

Si en tu vida sentimental estás considerando iniciar o consolidar una relación, habrá mucha pasión en el aire. Así que, prepárate para vivir el amor y el éxito de manera intensa.

Piscis

Estamos a punto de cerrar el año y hay mucho trabajo y responsabilidades en tu camino, por eso es esencial tener claridad sobre lo que quieres, hacia dónde te diriges y cuál es tu objetivo.

En el horizonte, se perfilan los enemigos ocultos, que pueden manifestarse como nuestros propios pensamientos, dudas e inquietudes, así como la resistencia a salir de los círculos de confort. La única manera de descubrir hasta dónde eres capaz de llegar, es dando ese primer paso.

