Después de más de una semana de intensas actividades en torno a la industria fílmica latinoamericana, del 7 al 15 de junio, llegó a su fin la edición 39 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG), encaminándose ya a la edición conmemorativa del 40 aniversario en 2025, prometiendo las autoridades del festival una siguiente entrega poderosa.

De hecho, como preámbulo a la ceremonia de premiación en la clausura del FICG ocurrida en la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander de Artes Escénicas, se destacó que el pasado 8 de junio en las actividades del festival, se firmó la carta intención para la creación del Observatorio de la Industria Cinematográfica y Audiovisual Nacional, respaldada entre otras instituciones por Canacine, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) y el FICG, con el fin de posicionar agenda pública para proponer y promover políticas públicas que motiven al desarrollo sostenible de la industria cinematográfica y audiovisual del país.

Lee también: Conoce la lista de ganadores del FICG 39

El primero en subir al escenario durante la clausura, fue el actor, director y productor mexicano Diego Luna, quien recibió el Premio Mayahuel de Plata por sus 35 años de trayectoria. "Estoy muy agradecido porque entiendo que más que un homenaje, esta es una oportunidad de reconocernos parte de una comunidad. Han sido tres días de revisitar el pasado", dijo, destacando que su charla con el realizador Roberto Fiesco, quien lo entrevistó previamente para desarrollar el libro "La neta es chida pero inalcanzable", el cual fue presentado en el FICG, lo ayudó a recordar cómo fue que llegó hasta donde estaba parado, "recordándome la oportunidad de estar con todos ustedes y de esta comunidad de la que me siento parte y que me ha arropado. Guadalajara ha sido bien importante durante estos días hermosos a través de muestras de cariño y encuentros con el público".

También recordó a sus padres, su madre murió cuando él tenía dos años y su padre falleció hace casi dos años. "Ambos dejaron una huella en esta comunidad, la cual se ha encargado de recordarme eso toda la vida, se me aparece mi mamá por todos lados gracias a que me la cuentan y me la enseñan y eso ha sido muy bonito". Fiona Alexander, la madre de Diego fue vestuarista, mientras que Alejandro Luna fue arquitecto y escenógrafo.

Acotó además que la primera vez que estuvo en el FICG fue cuando aún era una muestra fílmica y su padre en ese momento estaba trabajando con Jaime Humberto Hermosillo, impulsor de este proyecto. "En este momento en el que estamos viviendo donde el mundo se vive una polarización total donde todos y todas están encrispados y donde no hay espacio para los matices, un festival como Guadalajara nos recuerda que sí, que podemos estar aquí y tener distintas creencias religiosas o apuestas políticas, incluso aficiones futboleras, y sin embargo, podemos seguir sentándonos en un mismo cine a celebrar una industria que nos acepta y nos recibe a todas y a todos. Con todas nuestras diferencias enriquecemos el proceso creativo en el que viajamos siempre que hacemos una película". Diego también dijo que a sus hijos Jerónimo y Fiona también los trajo al festival porque sabe que si un día él falta, su comunidad estará con ellos.

Por su parte, Alfredo Castro, ganador del Mayahuel Iberoamericano, habló sobre el conflicto de la Franja de Gaza. "Me siento tremendamente honrado de recibir este reconocimiento y lo hago en nombre del cine Iberoamericano en donde nuestras alianzas y coproducciones nos han permitido contar nuestras historias y desplegar nuestros imaginarios de identidad y pertenencia, como así también fortalecer los puentes de intercambio basados en la lengua y la cultura común. Siempre he pensado que tener el privilegio de acceder a un micrófono me obliga a una cierta ética. Yo no puedo dejar de manifestar mi repudio al genocidio del ejército israelí en contra del pueblo palestino. Mandela decía una cosa maravillosa, que era necesario reeducarnos desde el amor, que nadie nace odiando a otra persona por su color de piel, por su origen, por su religión o por su identidad de género. Entonces, yo pido humanidad, respeto y paz para el pueblo palestino".

Te recomendamos: Ana de la Reguera y Diego Luna sobresalen en la alfombra roja de clausura del FICG

Los realizadores argentinos también mostraron su inconformidad por las políticas que el gobierno de su país ha puesto en marcha en relación con su industria fílmica.

Entre las películas reconocidas de la velada, destacaron "No nos moverán" como mejor cinta en la categoría de Premio Mezcal, dicha película es del director Pierre Saint Martin, la cual también obtuvo el Premio del Público; "Corina" de Urzula Barba Hopfner que ganó en la terna de Hecho en Jalisco y el documental "Tratado de invisibilidad" de Luciana Kaplan que ganó Premio del Jurado Joven y el Premio FIPRESCI.

NA