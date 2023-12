Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 17 al 22 de diciembre

Aries

La carta para Aries es la Torre. Tienes que empezar a construir cosas positivas para tu futuro, va a ser una semana de muchas reuniones y fiestas así que arregla tu casa, pon los adornos navideños, píntala, cómprale algo de muebles y, sobre todo, siéntete bien y quítate esos problemas mentales que tienes desde tiempo atrás

Tus números mágicos serán el 6 y 20, tu color va a ser el color rojo intenso. Es momento de empezar a crecer económicamente, te viene un premio grande en cuestiones de lotería o juegos de azar.

Esta semana conocerás a gente nueva que será compatible contigo, será una semana de juntas laborales y de estar preparando las vacaciones. Cuídate mucho de problemas de relacionados con traiciones de amores del pasado.

Tauro

Las personas del signo de Tauro tienen la carta de la fuerza, por lo que va a ser una semana de sacar adelante toda tu fuerza espiritual y tu fuerza mental. No es bueno estar tristes por algo que ya pasó y que no pudimos componer o no se pudo arreglar, recuerda que esta semana es de posadas y de convivencia, son semanas de brindarle más energía positiva a tu vida.

Tus números mágicos son el 19 y el 28, tu color es el amarillo y el naranja; estos colores te van a dar estabilidad y conocimiento para la llegada de mucho dinero.

Esta semana va a llegar un premio grande, te van a pagar una deuda o vas a estar vendiendo o comprando algo grande. Viene mucho trabajo para el año 2024, descansa en estos días festivos y llénate de energías positivas.

Géminis

Los amigos del signo de Géminis tienen la carta de la Estrella, vas a brillar porque vienen cosas muy importantes en tu vida, es momento de acrecentar más tu economía. La carta nos dice que es momento de ser feliz y de encontrar la estabilidad. Tu mejor día va a ser el miércoles, va a ser una semana de estar organizando varios eventos para ti o tu familia.

Tus números mágicos serán el 27 y 30, tus colores el blanco y rojo, que nos dicen que hay ilusiones nuevas para ti en estos días; amores nuevos y compatibles, regalos que no esperabas.

Viene la estabilidad económica, el crecimiento en cuestiones de trabajo, los tiempos volver a estudiar o tomar un curso, así como de limar asperezas con familia o con personas con las que estabas enojado.

Cáncer

Las personas del signo de Cáncer tienen la carta del sol. Es el momento de sentir esa energía positiva porque se va a juntar toda la familia, vas a saber algo sobre la recuperación de un familiar por una enfermedad que te va a dar mucha alegría. Tu mejor día va a ser el día jueves, vas a estar comprando unos regalos que te faltaban y viene para ti un anillo de compromiso, una cadena de oro, algo de joyería o un reloj muy importante.

Tus números mágicos van a ser el 24 y 26, tus colores el rojo y el amarillo para que trates de transformar todas esas energías negativas que arrastrabas desde tiempo atrás por amores pasados de personas tóxicas.

En esta semana tú vas a ser el centro de atención y la gente te va a estar volteando a ver. Es momento de preparar maletas para fin de año. Te va a gustar mucho salir de viaje y además vienen esos amores compatibles que estabas esperando o un regalo que te va a dar tanta alegría.

Leo

Los amigos del signo de Leo tienen la carta del loco; esta carta indica estabilidad económica, premios por lotería, premios en las posadas, dinero a manos llenas, pero también muestra conciencia mental.

Tus números son el 5 y 11, tu mejor día será el miércoles y tus colores serán el naranja y el verde. Vas por la dirección correcta, sigue buscando lo que deseas para tu futuro, pues vienen cosas muy importantes en el año 2024.

Debes prepararte mentalmente porque viene mucho trabajo, pero con muy grandes recompensas.

Virgo

Las personas del signo de Virgo tienen la carta de la templanza. Es el momento de resolver todos los problemas que venías arrastrando de tiempo atrás en la familia, en la pareja y en todas las situaciones, la calma te ayudará a resolver las cosas, ya no le des tantas vueltas y enfrenta los problemas.

Tu mejor día va a ser el día viernes, tus números mágicos serán el 7 y 18, mientras que tus colores serán el plateado y el rojo; te está diciendo que es momento de crecer económicamente.

Vas a arreglar algo legal muy importante; un divorcio, una pensión alimenticia, algo en cuestiones de migración con pasaportes o alguna otra cosa en cuestiones legales. Es momento de que saques la tesis y todo lo que tienes pendiente en cuestiones de escuela.

Libra

Los amigos del signo de Libra tienen la carta del carruaje. No te detengas y sigue adelante, pues va a ser una semana de triunfos y éxitos, una semana de reconocimientos en la que tus jefes o las personas que trabajan contigo te van a reconocer.

Tu mejor día va a ser el miércoles, tus números mágicos son el 17 y 21, tus colores el verde y naranja. Trata de no tener límites, deja que tu cabeza, tu mente y tus pensamientos no tengan límites. Viene un año de progreso, de cambiar de casa, de ciudad o de país.

Sigue estimulando ese bienestar en tu vida para estar mejor. El dinero que estabas esperando el y la estabilidad económica van a llegar para el próximo año 2024.

Escorpio

Los amigos del signo de Escorpio tienen la carta del emperador. Todo gira alrededor de ti, tú organizas todo y tú sabes cómo organizar la fiesta de Navidad, todo va a girar alrededor de ti así que ponte de buen humor y no cargues energías negativas. Alíviate de la garganta y de los pulmones y trata de comer.

Tu mejor día será el lunes, tus números mágicos el 14 y el 16, tus colores el amarillo y verde. Toda la semana va a ser de magia y todo lo que pienses se va a realizar.

Cada día que vienen grandes oportunidades, cuídate mucho de personas toxicas que se acercan a ti con algún interés de hacerte daño y abre bien los ojos. No te confíes de más y sé más cauteloso en todos los sentidos.

Sagitario

Los amigos del signo de Sagitario tienen la carta del mago. Pide y recibirás; se va a juntar tu cumpleaños con las posadas, se va a juntar la convivencia familiar con tu festejo y se va a juntar la alegría con la felicidad. Abre completamente los brazos para estar feliz y compatible con toda la gente que te rodea.

Tu mejor día va a ser el jueves, tus números mágicos el 4 y 10. Cómprate un perfume y llénate de buena fuerza y vibra.

Recibirás una llamada telefónica importante, un mensaje de WhatsApp pidiéndote perdón, disculpas o reconciliación. Recuerda que estamos en el mes del perdón y de la reconciliación, así que no cargues con enojos ni culpas del pasado.

Capricornio

Las personas del signo de Capricornio tienen la carta de copas. Va a ser una semana de estar en la casa, de juntar a la familia, de provocar el bienestar y la felicidad de los demás. Cuídate de problemas en cuestiones de amores traicioneros o amores despechados que te pueden perjudicar en estos días de Navidad.

Tu mejor día va a ser el martes, tus números mágicos serán el 8 y 22, mientras que tus colores son el azul fuerte y amarillo, que te está diciendo que cambies tus sistemas de comportamiento y ya no te alteres tan fácil, sé un poco más paciente y no provoques la ira de los demás.

Cuidado con los corajes, los celos y los arrebatos porque puedes echar a perder todo lo bueno que has hecho. En un momento de enojo controla la situación para tener una semana de alegría, de premios y, sobre todo, de convivencia con la gente que más quieres.

Acuario

Los amigos del signo de Acuario tienen la carta del mundo. Tendrás viajes o vendrá gente de lejos a festejar la Navidad y las posadas. Eres el alma de la fiesta, pues utilizas completamente las relaciones públicas, consigue toda la comida, el karioke y el salón para organizar a todos para juntarse. Cuídate mucho de problemas estomacales o de intestino.

Tu mejor día va a ser el día miércoles, tus números mágicos serán el 3 y el 15, tus colores el naranja y el verde, que indica la creatividad total en tu vida, así como cambios positivos para empezar a crecer y quitarte problemas del pasado.

Va a ser una semana de mucha comida, de mucha tomadera y de mucha fiesta, por eso debes tratar de tener limitantes; no hablar de más, no prometer lo que no vas a cumplir y disfrutar a los abuelitos, a los tíos y a los sobrinos.

Piscis

Los amigos del signo de Piscis tienen la carta del as oros. Va a ser una semana de triunfos y éxito, una semana de reconciliación, de convivencia familiar, de los amigos y de gente del trabajo. Te viene un premio grande que ni te imaginas.

Tu mejor día va a ser el día lunes, tus números el 11 y el 27, tus colores el azul fuerte y el dorado. Vístete de estos colores y cuídate de la espalda, de la cintura y de los pulmones.

Cuidado con los chismes familiares o con los chismes del trabajo, busca la estabilidad al cuidarte de los chismes, de los malos comentarios y de las personas que te pueden hacer daño.

