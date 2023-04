Mizada Mohamed: Horóscopos del 18 al 23 de abril

El movimiento de los astros será favorable para todos los signos y Mizada Mohamed nos dice cómo sacarle provecho a esta semana del eclipse.

Aries

Estás por demás feliz, contento, realizado, enamorado. A partir del 20 de abril vamos a tener el sol en tauro, agárrate mi querido Aries porque se te van a abrir todas las puertas de la abundancia, triunfo, éxito y prosperidad, todo eso que iniciaste desde finales del mes de enero va a empezar a darte resultados, pero con una rapidez tremenda, solamente trata de mantener una buena organización y una buena administración de ingresos y egresos.

Se vienen cambios favorables en tus ingresos, si has estado viviendo perfectamente bien con los ingresos que tienes en estos momentos, ahora que se van a dar tus nuevos proyectos, mantén esos ingresos y lo otro extra que está llegando, inviértelo, compra, vende, negocia, no porque venga más adquiera más

Tauro

Ya viene el sol en tu signo este próximo 20 de abril a las dos de la mañana con 14 minutos hora del centro se te van a abrir cosas nuevas, pero en tú ser interno, una nueva forma de pensar, una liberación de pensamientos negativos, un sanar tus heridas del pasado recordando que lo que estás viviendo es el presente que tiene que ver mucho con tus heridas no sanadas del pasado. Al trabajar con tus heridas y sanar tus heridas vas a tener una cantidad maravillosa de triunfo, éxito, abundancia y prosperidad, porque con esto vas a perdonar, a perdonarte, a pedir perdón, a sanar y a liberarte.

Viene algo muy interesante A partir del 20 de abril que ya va a estar el sol en tu signo el día

20 de abril precisamente ese día que está la Luna nueva también en tu signo vas a tener juntas, eventos, reuniones, convenios, contratos, llamadas negociaciones en lo laboral pero también en lo sentimental

Géminis

Estás planificando o realizando viajes. Este mes de abril, mayo y junio son meses muy importantes en tu vida porque estás haciendo cosas nuevas, cosas diferentes, no necesariamente nuevas. Tal vez las iniciaste hace un año, dos años, tres años, pero no le habías dado continuidad, ahora todo aquello que tú sembraste años atrás va a empezar a darte grandes resultados y ya los has estado viendo desde principios del mes de abril.

A partir del 20 de abril, que ya tenemos el sol en tauro, se te van a abrir más tus canales de abundancia y de prosperidad, aprovechando, por supuesto, que está Venus en tu signo y te da mucha atracción, mucha química, mucho magnetismo.

Tienes esa facilidad de palabras, esa simpatía, ese saberte reír de tantas cosas te va a ayudar mucho en los próximos proyectos, esto es la consecuencia de tus buenas acciones.

Cáncer

Habrá renacimientos, pero fenomenales, reencuentros, transformaciones en tu forma de sentir, de vivir, de gozar, de vivir el aquí y el ahora, un reencontrarte contigo mismo. Cerraste muchos ciclos desde el principio de año, has estado como palomita, algunos duelen, unos duelen menos, unos duelen más, pero vale la pena porque la vida lo único constante es el cambio.

Esta semana, y precisamente a partir del eclipse que es el 19 de abril, te da el impulso para hacer algo que habías estado dejando para después, o lo habías estado postergando, y te va a ayudar a recordar tú yo, tu ser, tu interno, tus raíces, quién eres, qué quieres, a dónde vas, cuál es tu objetivo de vida. Te va a reencontrar piezas perdidas contigo mismo y a recordarte de qué madera estás hecho, de qué fuerza interior tienes y de las capacidades que tienes en todos los sentidos, para avanzar, para lograr, para hacer tu sueño realidad.

Leo

Donde pones el ojo, por lo regular, pones la flecha verdad y no va a ser la excepción esta semana que está cuajada de muchos movimientos planetarios súper interesantes, desde el eclipse solar del 19, el ingreso del Sol en tauro el 20 hasta mercurio retrógrado. Recíbelo

con amor, con cariño, dándote cuenta de que cuando algo en la vida llega a ti estuvo, es como cuando tenemos una plantita, yo la cuido latiendo la papacho, la resguardo del frío o del calor o de del aire, le pongo abono, eso es lo que tú has estado haciendo contigo con tus amores y con tus planes de vida hablo de trabajo de vida laboral profesional y económica.

Ahora vas a empezar a ver flores y frutos, va a empezar a florecer todo ello, pero es de suma importancia que recuerdes muchísimo todo el camino que has recorrido para estar donde te encuentras, apláudete, reconócete y no normalices todo lo que estás haciendo recuérdatelo cada momento, cada instante, porque eso es bien importante, reconocerte quién eres, qué quieres y todo lo que has estado haciendo para lograr lo que tienes en estos momentos.

Virgo

Hay mucha abundancia, triunfo, éxito, prosperidad, solamente mantén los pies en la tierra y los ojos hacia el cielo, porque los bienes materiales van y vienen, lo importante es tuyo, tu ser tu esencia y tus máximos tesoros que es tú con tus amores.

Es el momento adecuado para liberarte de cualquier atadura, de cualquier cosa que te haya coartado y eso lo vas a sentir, pero clarito a partir del eclipse, que es Luna nueva, donde vas a quitar las cosas como si nada, y así debe de ser, porque ya diste la oportunidad una vez, dos veces, tres veces, cinco veces.

Ahora que te toca hacer lo que tú crees que es lo justo, correcto y conveniente para tu vida personal, laboral, económica, social y es tiempo de viajar, tiempo de hacer cambios dentro de la Organización de tu hogar y ya vas a ver en qué te vas a sentir muy pleno y satisfecho.

Libra

No va a haber nada ni nadie que te limite, que te coarte, es tiempo de avanzar, de tocar puertas, de abrir, de levantarte donde te encuentres, de Esa llamada y no quedarte con las ganas ni quedarte a medias, al contrario, habrá justicia marcada para ti.

No es tiempo de pensar, es tiempo de actuar con las oportunidades totalmente en tu vida personal y en tu vida laboral, esa mezcla maravillosa de armonía en el amor y en lo laboral se da cuando uno se propone que eso suceda y eso es lo que tú has estado haciendo. Tienes un muy buen balance de tu vida personal como de tu vida laboral, estás en la época perfecta para hacer algo nuevo o algo diferente.

Aléjate por favor de las personas tóxicas, sé que te gusta mucho dar, compartir y papachar, pero esta semana, es importante que estés reencontrándote contigo mismo para todo lo nuevo que el universo te está regalando, que no es que sea nuevo, es que empieza a caminar con mayor rapidez. Analiza muy bien, todo lo que estás haciendo, es tiempo de avanzar.

Escorpión

Evolución total de algo que no se daba, que no se podía, que te decían: que no que para

después que será mañana o quién sabe qué día, pues ya evoluciones, cambios, novedades, transformaciones que te van a dar grandísimos resultados, todo lo sembrado los últimos seis meses.

A partir del 20 de abril, que ya está la Luna nueva en tauro, vas a ver como tantas cosas que no se daban, que no caminaban, que estaban detenidas, ahora, ni quién te pare, es muy interesante porque vas a compartir con muchas personas y va a regresarte multiplicado

Sagitario

Analizar, observar y checar antes de tomar determinaciones y decisiones en tu vida sentimental. Va a ser muy importante si te sientes que estás en paz, relajado, tranquilo, sin necesidad, para que no vayas a confundir con esa necesidad afectiva que tienes, quiero decir el camarón seco con la langosta, es importantísimo esto porque muchas veces cuando estamos con una necesidad tremenda de aplausos, de recompensas, de apapachos, de reconocimientos, nos ponemos lentes color de rosa y todo lo vemos así en mundo de oropel, es bueno ese pensamiento, pero yo estoy hablando de relaciones sentimentales.

Si tú te sientes ahorita pleno completo tranquilo relajado sereno bueno ahora sí adelante Ábrete a todas las nuevas oportunidades que el universo te está enviando en tu vida romántica sentimental.

En cuestiones laborales, pues ni quién te vaya a parar, a partir de este eclipse solar es tiempo de ganar en toda la extensión de la palabra, pero en toda la extensión viene más Paz, más relajación, más tranquilidad, más serenidad. Te sientes muy fuerte, muy tranquilo

muy sereno, muy sabio, con mucha Claridad en lo que quieres ser, hacer y tener.

Capricornio

Se te van a presentar grandes oportunidades, así que no te inquietes y no te desesperes, al contrario, tiempo al tiempo. Todo esto tiene que ver con aquello que tú imaginaste, pensaste, sentiste desde hace muchísimo tiempo, pero lo habías dejado después para mañana.

En cuestiones personales, ahora en el reencuentro que tú tienes contigo mismo de darte tu sitio, de amarte, de valorarte, de respetarte, ya te diste cuenta de que ponerse adelantito de la fila si es importante. Si quieres darle a todo mundo dale, síguele dando en todos los sentidos, en lo físico, mental, sentimental, pero aquí al reencontrarte contigo mismo vas a tener una gran fortaleza y esa gran fortaleza va a llevarte a que puedas seguir compartiendo, pero ahora muy pleno, muy contento, muy satisfecho de hacer que las cosas sucedan.

Es tiempo de que abran las palmas y confíes en esa abundancia que tú te mereces porque ahorita tu mente, nuestra mente es muy Poderosa y la tienes, pero bien ágil la tienes totalmente aguda, es tiempo de hacer algo nuevo y diferente

Acuario

Aprovecha esa tremenda atracción, esa química, ese magnetismo y aprovecha, pues tantos movimientos planetarios, no se diga ahora ya el sol en tauro y el eclipse que te va a caer, pero de maravilla para mandar correos, hacer llamadas, nuevos planes, nuevos proyectos, convenios, negociaciones, cambios en tu forma de ver la vida.

Te vas a alejar de muchas personas, que a lo mejor en el inicio puede doler un poquito porque sientes que ahí era, pero ahí no era. El tiempo acomoda cada quien en su sitio y en su lugar, no te sientas mal si hay personas que te señalan o que te critican o que hablan de ti, lo hacen porque brillas y brillas mucho y si tu brillo les molesta que se pongan lentes, por favor, quédate con esta frase, libérate del qué dirán sé lo que quieras hacer y corre por tus sueños.

Piscis

Todo está cooperando totalmente a tu favor, no vayas en contra de las situaciones, no vayas como el salmón en estos momentos, al contrario, porque tú eres dos pececitos, o sea uno para acá y otro para acá. Te invito a que te tomes de la mano y hagan un círculo los dos pececitos que tienes en tu mente con tu corazón, conectando mente y corazón, o sea físico, mental y espiritual, te vas a dar cuenta de que es tiempo de hacer algo nuevo, algo diferente todo se está caminando súper bien

No veas lo que no es, al contrario, tú eres de las Mentes más poderosas, recuerda que eres el último signo del zodiaco, el que trae toda la experiencia de todos los signos, Saturno en tu signo puede estar provocándote o dándote exceso de rigidez o de autoridad. Libérate, date el permiso, acuérdate Júpiter está en aries y Júpiter también es tu planeta y te está diciendo, sé lo que quiera hacer, avanza, corre, trabaja, vive, siente, goza, vibra, tienes muy buena fortuna en todos los sentidos.

La luna nueva que ingresa junto con un eclipse el 19 en la nochecita, diez cuarenta, qué diez dieciséis de la noche hora del centro, desde ahí tú vas a sentir la energía de la luna. Acuérdate que eres agua y esa energía es para que hagas tu sueño realidad, no tienes que quedar bien con los demás, queda bien contigo que al ratito ellos mismos te van a aplaudir todos los que te dijeron que no, así que hacia adelante.