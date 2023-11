Mizada Mohamed: Horóscopos del 13 al 19 de noviembre

Aries

Esta semana te favorece mucho en cuestiones del amor, el romance y la pasión, por lo que se marca el inicio de una relación, reencuentros o formalización de tu relación.

En cuanto a lo laboral y en lo estudiantil también se marca todo muy positivo, pero debes de darte el permiso de sonreír para proyectar toda tu magia. Acuérdate de esta frase, "lo que te corresponde por derecho de conciencia es tuyo y nadie te lo va a quitar".

Utiliza colores vivos en esta semana, no quites tu sonrisa bajo ninguna circunstancia y te vas a dar cuenta como muchas cosas se van a abrir en tu vida.

Tauro

Venus en Libra te va a ayudar en todo lo que tenga que ver con algo nuevo referente a los negocios, contratos, acuerdos, cuestiones financieras y bancarias.

Recibirás muy buenas noticias de un proyecto que tenías detenido, el cual se dará a tu favor y al de tus seres amados.

Géminis

Lograste salir adelante después de chismes, dimes, diretes y comentarios de pasillo que venían de personas malintencionadas. Si tu brillo les molesta que se pongan lentes.

En esta semana de Luna nueva, harás cosas que habías dejado de hacer por estar ocupado escuchando comentarios negativos. Mercurio en Sagitario te está dando todo el apoyo, todo el empuje y toda la solución para que todo se encuentre a tu favor.

Te quitaste el antifaz de los ojos y ahora estás encontrando mucha alegría, mucha paz y mucha serenidad para ti y para los que están cercanos a ti.

Cáncer

Tienes la capacidad para poder dar, compartir y ayudar, acuérdate del camino que tuviste que transitar para llegar a donde te encuentras, pero sobre todo de aquellos que estuvieron contigo.

Esta semana de Luna nueva te hará demasiado bien, vas a sentir serenidad, armonía, tranquilidad, vas a tener cosas nuevas.

Estás por recibir una muy buena noticia que tiene que ver con aplausos, recompensas y reconocimientos, precisamente en tu ambiente profesional, laboral y alguien dentro de tu familia también va a recibir algún reconocimiento.

Leo

La Luna nueva en Sagitario debes aprovecharla para comunicar lo que quieras y lo que necesites, en tus planes de vida tienes todas las de ganar.

Es momento de salir de tus círculos de Confort, haciendo cosas nuevas, por eso estás viendo mucho éxito, mucho triunfo, mucha abundancia en tu vida y todo ello lo estás transmitiendo a las personas que están a tu alrededor y aquel que comparte siempre el universo le regresa multiplicado.

Virgo

Aprovecha la intuición que tendrás toda la semana y te vas a dar cuenta cómo vas a recibir mensajes y llamadas.

Con la Luna nueva en Sagitario, no va a haber ni quién te pare, porque Sagitario es por demás intuitivo, te vas a dar cuenta de lo fuerte, de lo poderoso y de lo capaz, metódico, ordenado, analítico y comprometido que eres.

Aprovecha las oportunidades en cuanto se presenten, es tiempo de ganar y recuerda que tu intuición te va a ayudar mucho.

Libra

Estás esperando cambios en tu vida, por ello, esta semana es para ti. Estás en una de las mejores semanas y verás grandísimos resultados para los próximos meses.

Escorpión te va a ayudar mucho a que hagas que las cosas sucedan, deja de pensar tanto las cosas, en lugar de eso, siente mucho y actúa bastante, la buena fortuna está contigo y te acompaña todo aquello que has pensado muchísimo en los últimos meses.

Escorpión

Resultados súper favorables vienen para ti, dicen que lo que se siembra se cosecha. Se abrieron los canales de abundancia, de triunfo, de éxito y de prosperidad, pero es importante mantener los pies en la tierra, los ojos hacia el cielo, la manita en el corazón y recordar todo ese camino que has recorrido para estar donde te encuentras.

El agradecimiento va a abrirte más puertas, más caminos de abundancia y de prosperidad, no permitas que venga quien sea a moverte de tu centro, no permitas que te vengan a decir con sus pensamientos negativos que las cosas no se pueden dar, tú ya te probaste a ti mismo de lo capaz que eres para lograr que tus sueños se hagan realidad.

Sagitario

Tienes todas las de ganar en lo físico, mental y espiritual, aprovecha las oportunidades en cuanto se presenten; tus angelitos te van a llevar al lugar o a la persona adecuada para que todas las piezas caigan perfectamente bien en ese rompecabezas.

Estás en el lugar adecuado, con las personas adecuadas y en la situación adecuada; todo lo que está pasando por tu mente lo has estado haciendo realidad, el ingreso de mercurio en tu signo te va a ayudar a cualquier cosa que no estaba arreglada o dada o firmada o acordada y además deberás aprovechar la Luna nueva en tu signo para hacer tus intenciones de forma clara.

Capricornio

La Luna nueva va a estar en tu signo en los días 16, 17 y parte del 18, y varios planetas por ahí te ayudarán a que muchas cosas ya se den a la brevedad. Todo lo que tenga que ver con compras, ventas, bienes raíces, escrituras, papeleos, créditos, cobranzas, está totalmente a favor.

No esperes que los demás piensen o sientan igual que tú; Capricornio es una persona por demás buena, tierna, romántica, sensible, muy humana, con un corazón enorme, una inteligencia y una retención de memoria fuera de serie.

Que esa buena memoria te lleve a recordar todo lo que eres, todo lo que haces, todo lo que tienes y recordar quién sí y quién no debe estar en tu vida.

Acuario

Estás tejiendo grandísimas ideas, entonces ¿qué estás esperando para ponerlas en acción?, tienes mucha fuerza, poder, imaginación, creatividad, ponlo en un papel y ponle fecha. Agenda todas esas mágicas ideas que has tenido.

Tienes todo para lograr todos y cada uno de tus sueños, deseos y anhelos, pero no te muevas de tu centro, tú mismo calla tu lengua mental y quítate cualquier tipo de estaca, aprovecha la semana de Luna nueva y haz que las cosas sucedan.

Piscis

Aprovecha la intuición, si de por sí ustedes son super intuitivos, con esta nueva semana hay muchos planetas por ahí que te están empujando a estar 100% mágico, así que todo lo que tú traigas en mente materialízalo pero a la brevedad.

Es tiempo de ganar, se marcan muy buenos cambios para tu hogar y en todo lo que tenga que ver con tu familia.

