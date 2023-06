Mizada Mohamed: Horóscopos del 12 al 18 de junio

Aries

Semana de respuestas de llamadas o de mensajes o de cualquier cosa que tú hayas planificado en enero y febrero se vendrán resultados. En esta semana si tienes que firmar algo analiza, observa y checa o espérate a la próxima luna nueva. Ahorita en esta semana también hay la oportunidad de que soluciones una diferencia de comunicación con alguien importante en tu vida, de tu ambiente profesional que pasó de ser conocido a un buen amigo.

Vas a hacer alguna compra, venta o negociación, analízala, observala, chécala, si la puedes pasar para la próxima semana sería mucho mejor, si quieres hacer la compra nada más observa muy bien, porque en menguante es como si fuera un pequeño mercurio retrógrado, entonces observa bien todo lo que estás haciendo.

Tauro

Todos esos cambios que estás buscando, fueron y son dentro de tuyo, cuando hacemos el cambio en nuestro interior y no buscamos afuera lo que llevamos en nuestro interior, ya estamos del otro lado, ese es el trabajo personal que tú vas a estar haciendo en esta semana.

Es importantísimo que recuerdes todo el camino que has recorrido para estar en donde te encuentras, quién te ayudó en todo ese camino, quién sí estuvo contigo si necesitabas algo, es muy importante la memoria del agradecimiento la gratitud va a abrir las puertas en tu economía.

Tienes la oportunidad o estás planificando un viaje en las próximas semanas, o ya estás por hacerlo, y con muchos planes de volver a estudiar o de iniciar algo por tu propia cuenta.

Géminis

La abundancia habita en tus dones y cuando la abundancia, por supuesto habita en tus dones quiere decir que tú puedes lograr absolutamente todo lo que pase por tu mente. Si guardas silencio de tus próximos proyectos y de tus próximos planes, van a seguir siendo tuyos, así que aprovéchalo porque te va a ayudar muchísimo, que se queden en tu mente, no se los estás platicando a nadie.

En tu ambiente profesional va a haber como una junta o un evento o algo importante, asiste, si te dicen si quieres ve tú ve, vale, muchísimo la pena que vayas, porque vas a conocer personas muy importantes y muy interesantes que te conviene a tu futuro muy corto plazo.

Cáncer

Hay rebeldía de esa buena de la positiva, de la que nos hace romper estacas, grilletes, ataduras, limitaciones, esa es la rebeldía maravillosa que traes en estos momentos. Es momento, en esta luna menguante, de levantar el ánimo, de poner una sonrisa en los labios y dar ese paso que has estado postergando por estar simplemente cuidando de más a los demás.

Cuidate en la misma medida que tú estás protegiendo a los otros, es la misma medida que tú debes de recibir, guarda tu corazoncito en un cajón, pon las cartas sobre la mesa y toma determinaciones, porque definitivamente es tiempo de darte tu sitio y tu lugar.

Leo

La rueda de la fortuna está totalmente a tu favor, nada más debes de tener un poco de paciencia, de persistencia, de perseverancia y prudencia. No digas todo lo que estás pensando, no digas todo lo que estás sintiendo, la comunicación adecuada hará que puedas tener buenas negociaciones.

Algo que tú iniciaste o quisiste hacer, negociar o comprar, lo que haya sido en esta semana, algo que tú ya lo habías dado por perdido, va a regresar porque lo que te corresponde por derecho de conciencia nadie te lo va a quitar y eso es lo que está pasando en estos momentos, vas a recibir lo que mereces.

Virgo

Lánzate a la aventura de vivir, de sentir, gozar, vibrar y deja el qué dirán donde sea, no dejes de hacer que las cosas sucedan porque haya personas comentando sobre lo que tú estás haciendo date cuenta que esas personas que están comentando lo que tú estás haciendo es porque no tienen las capacidades para poder hacer lo que tú estás haciendo.

No detengas tus pasos por los ladrones de sueños, opiniones muchas, que importen nada, cuando son bonitas, venga, pero cuando lo hacen por limitaciones interiores, no. No te detengas bajo ninguna circunstancia, dale con todo porque vas a lograr absolutamente todos esos planes y proyectos que traes en tu mente y en la agenda.

Libra

Esos cambios que tú estás buscando en tu vida personal y en tu vida económica están frente a ti lo único que tienes que hacer es quitarte, pues los lentes color obscuros, quítate el antifaz de los ojos y haz que las cosas sucedan, si tú escuchas tu voz interior que viene siendo la intuición y lleva muchísimo tiempo diciéndote cuál es el mejor camino a seguir.

Tienes la oportunidad de hacer alguno o muchos de tus sueños realidad en los cuales puede estar involucrado solamente tu persona o alguno de los miembros de tu familia, hay muchas cosas que te pueden detener en el camino para hacer algo nuevo o algo diferente lo que nunca debe detenerte es tu propia mente, así que si quieres algo, pues dale para adelante.

Escorpión

Estás en una época de maduración, de cambio, de transformación y de recibir absolutamente todo lo que mereces, te acuerdas cuántos años de siembra has hecho, bueno, ahora ni quién te pare estás exactamente como el bambú que se tarda muchísimo tiempo en en crecer pero de un día para otro crece metros.

Pero mantén los pies en la tierra los ojos hacia el cielo y la manita en el corazón, porque lo más importante que tú tienes es tu bondad, tu generosidad, tu buen corazón. Es, además, ciclo y tiempo de alejar personitas que se llaman vampiros energéticos o vampiros emocionales, rodéate de personas que estén vibrando en tu misma frecuencia mi querido escorpión.

Sagitario

Sigue todo a nuestro favor, si enfocamos nuestros planes especialmente nuestra emoción, nuestras energías, absolutamente todo lo que estamos pensando, preguntarnos a nosotros mismos antes de hablar si vale la pena, si lo vale, dilo, sobretodo si lo estás diciendo por algún tipo de dolor, algún dolor pasado o algo que tienes guardado

Estás pasando en un proceso de depuración, de liberación, podemos sentirnos agobiados, inquietos, heridos, angustiados, porque estamos pasando por el proceso de la sanación. Está cicatrización va a quedar espectacular en nuestra piel, no va a ser piel queloide al contrario, va a quedar preciosa.

Capricornio

Todo en la vida tiene una razón de ser y tiene un para qué, cuando tú te preguntas, por qué a mí, porque no tú, es porque tienes más capacidad, más fuerza, más poderío,a más experiencia, más resiliencia, tienes la fuerza, el poder, la energía y la capacidad definitivamente para lograrlo.

No ha habido cosa en tu vida, que no hayas logrado, pero últimamente has estado hablando, no muy bonito, que digamos en tu subconsciente, te invito ahorita que estamos en luna menguante que hagas el ejercicio de escribir lo que te agobia te inquieta te duele te molesta y demás ponle la palabra que quieras lo que te esté molestando, escríbelo y rompelo, escríbelo y rompelo, hazlo todos los días de esta semana.

Acuario

Utiliza tus relaciones sociales, tu intuición tu percepción tu conocimiento para iniciar algo por tu propia cuenta, para pedir ayuda, pedir apoyo, para dar ese paso que has estado postergando, no te pongas en medio de la fila y menos atrás, ponte adelantito de la fila, pide, siéntete merecedor a la abundancia en todos los sentidos.

Estás en el momento adecuado para seguir por el camino de la riqueza, pero pide si tienes que pedir ayuda, consejo o lo que sea porque tienes todas las de ganar y todo esto tiene relación con viajes.

Piscis

La rueda de la fortuna está totalmente a tu favor, vienen muy buenos cambios en tu vida laboral, profesional y también dentro del hogar, quiere decir que van a haber noticias que van a llenar de alegría y de muchísima felicidad a tu corazón

Vas a quitar de tu camino cosas inútiles para hacer algo nuevo, diferente que va a convenirte mucho, escucha la voz de la experiencia y también, principalmente, la voz de la intuición, tu voz interior, esa no se va a equivocar absolutamente nada, saca todo ese arte y esa belleza que llevas dentro.