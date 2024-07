Mizada Mohamed: Horóscopos de la semana del 29 de julio al 4 de agosto

Aries

Estás en una posición clave y es un excelente momento para avanzar con gran decisión, aprovechando las oportunidades que surjan. No te pongas nervioso ni te desesperes. Recuerda que estamos en una semana de luna menguante, y el día 4 Mercurio estará en retrógrado. Esto no significa que debas detener tu avance bajo ninguna circunstancia, sino que es un buen momento para analizar, observar y verificar antes de tomar cualquier decisión importante.

Con el Sol en Leo, y dado que tú eres de fuego, este periodo te beneficiará enormemente. Además, Marte está generando grandes cambios y te ofrece la oportunidad de reflexionar, observar y evaluar, ya que Marte es tu planeta regente. Aprovecha esta influencia para convertir uno o varios de tus sueños en realidad.

Los días 20, 29, 30 y 31 serán especialmente significativos para ti, querido Aries, y es probable que recibas buenas noticias relacionadas con algún acuerdo, convenio o trámite que hayas estado gestionando.

Tauro

Júpiter, el planeta de la victoria, el éxito, la abundancia y la buena fortuna, te está brindando una excelente oportunidad, querido Tauro. Este es un momento propicio para implementar nuevos planes, hacer cambios significativos, como mudarte a una nueva casa, remodelarla, cambiar de trabajo, o resolver cualquier conflicto en tu comunicación con tu pareja. También es una buena ocasión para iniciar una nueva relación sentimental.

Recuerda que tu planeta regente es Venus, y el próximo 4 de este mes, Venus se trasladará al signo de Virgo. Esto, combinado con la influencia del Sol en Leo, te ofrece la oportunidad de aclarar y poner las cosas en orden tanto en tu entorno profesional como, especialmente, en tu ámbito familiar. Cualquier trámite o acuerdo familiar que estés gestionando tiene grandes posibilidades de resolverse de manera favorable para ti.

Géminis

No habrá nada ni nadie que te limite, Géminis. Sabemos que cuando te lo propones, logras avanzar y triunfar. En este momento, tienes numerosos aspectos favorables a tu favor. Con el Sol en Leo y Júpiter en tu signo, estás experimentando una energía muy positiva.

Este periodo puede implicar el cierre de varios ciclos o el alejamiento de ciertas personas, así como la toma de decisiones importantes. Es crucial que manejes y canalices tus emociones de manera justa y adecuada, ya que esto te traerá resultados muy favorables en tu perspectiva de la vida. Te sentirás liberado de ataduras y como si te quitases un peso de encima, permitiéndote ser y hacer lo que realmente deseas.

Estás en el camino correcto, con nuevos horizontes y oportunidades muy interesantes tanto para ti como para las personas cercanas a ti.

Cáncer

Estás en un periodo de planificación y cambios, Cáncer. Puede que estés organizando viajes, haciendo ajustes en tu hogar, o incluso considerando iniciar negocios o vender algo desde tu casa. Tu hogar está muy destacado en este momento.

Con el Sol en Leo y la luna menguante, estás en una fase de reflexión y análisis sobre cómo hacer cambios en tu vida y en tus actividades para beneficiar a tu familia y a tus seres queridos. Esta semana es ideal para observar, checar y analizar antes de realizar compras importantes, ya que se acerca Mercurio retrógrado.

Aunque puedes hacer compras, es recomendable que las examines detenidamente y, si es posible, las realices antes del 4 de agosto. Esto será muy favorable para ti, ayudándote a evitar posibles contratiempos.

Leo

En este periodo, los cambios patrimoniales y en tu economía te traerán buena fortuna, abundancia y prosperidad. Es crucial que examines detalladamente cualquier compra, venta, firma o contrato. No dejes que el impulso, la urgencia, la emoción o la necesidad te lleven a tomar decisiones apresuradas.

Asegúrate de observar, chequear y analizar cada detalle minuciosamente. Aunque estés en un momento positivo y avanzarás hacia tus objetivos, es importante que te detengas a evaluar cada punto cuidadosamente, especialmente con la proximidad de Mercurio retrógrado a partir del 4 de agosto.

Este periodo es favorable para todo lo relacionado con asociaciones, relaciones, noviazgos y matrimonios. Hay una buena oportunidad para alcanzar tratos y acuerdos que beneficiarán tanto a ti como a las personas involucradas. La comunicación fluirá positivamente, facilitando la consecución de acuerdos favorables.

Virgo

Esta semana traerá un intenso intercambio de ideas, palabras, mensajes e información para ti. Con la proximidad de Mercurio retrógrado en tu signo a partir del 4 de agosto, y luego pasando a Leo, experimentarás una mezcla de alegría y felicidad. Aunque enfrentas situaciones que quizás no habrías enfrentado en semanas, meses o incluso años anteriores, ahora estás listo para poner las cartas sobre la mesa y alcanzar acuerdos mentales, emocionales y materiales, especialmente en el ámbito profesional.

Estás en un momento de cerrar ciclos y tomar decisiones claras sobre lo que deseas conservar, lo que ya no te interesa y lo que vas a seguir. Utiliza tu inmensa creatividad, imaginación y capacidad analítica, Virgo. A pesar de que la luna menguante y la pre-sombra de Mercurio retrógrado suelen considerarse periodos menos propicios para nuevos comienzos, en tu caso, te ofrecerán oportunidades valiosas. Mercurio en tu signo te dará la posibilidad de abrir puertas que parecían completamente cerradas, llevándote a grandes beneficios.

Libra

Esta semana estará llena de múltiples ocupaciones para ti, querido Libra. Estarás ocupado con llamadas, mensajes, presentaciones, viajes, compras, ventas y negociaciones. Te sentirás muy ocurrente, creativo, simpático y divertido, y tu estado de ánimo será muy positivo.

La influencia de Mercurio retrógrado y la luna menguante te ayudarán a reencontrarte contigo mismo, a clarificar quién debe estar en tu vida y quién no. Este proceso de discernimiento te proporcionará una gran paz interior. Sabemos que a menudo te cuesta decir "no" debido a la emoción o a la preocupación por cómo te percibirán los demás, pero esta semana te será más fácil. Este "no" saldrá de manera natural, ya que te enfocarás más en ti mismo y en tus necesidades.

Con tantos planes, proyectos y oportunidades en marcha, el universo te ofrecerá buena fortuna y beneficios. Déjate llevar por tu intuición y por los consejos de las personas cercanas a ti, escuchando siempre a tu voz interior. Esta semana promete ser muy positiva para ti, permitiéndote avanzar con éxito en todas tus ocupaciones.

Escorpión

Escorpio, esta semana estarás rodeado de una energía mágica, maravillosa, intuitiva y perceptiva. Experimentarás mucha alegría y felicidad, así como cambios significativos en tu forma de ver la vida, lo que te brindará la libertad de acción que has deseado durante mucho tiempo.

Con varios planetas en una posición favorable, tienes la oportunidad de tomar el poder en tus manos para ayudarte a ti mismo y también para apoyar a quienes están cerca de ti, e incluso a personas que aún no conoces. Es un momento excelente para hacer una introspección y revisar todo el camino que has recorrido hasta llegar a donde estás. No olvides quién eres, ya que es crucial para valorar tu poder, tu valía y tu lugar.

Esta semana es ideal para dar pasos largos y decisivos, cerrar ciclos y avanzar en todo lo que tienes en mente, en tu alma, en tu ser y en tu corazón. Todo lo que has estado considerando vale mucho la pena. No dudes de tus posibilidades y sigue adelante con confianza.

Sagitario

Esta semana estás rebosante de felicidad, amor y realización. Te sientes profundamente enamorado de la vida y de todo lo que está ocurriendo en el presente. Has estado reencontrándote contigo mismo y dándote la oportunidad de sanar heridas del pasado. Como buen Centauro, tu proceso de sanación te lleva a volver con renovada fuerza, multiplicando tus esfuerzos y logros, no solo para ti, sino también para quienes te rodean.

Actualmente, posees la fuerza, energía, poder, inteligencia y las relaciones necesarias para cosechar los frutos de lo que has sembrado en los últimos años. No solo en el ámbito laboral, sino también en lo personal, sentimental y amoroso. Este es un momento clave para cosechar los resultados de tu trabajo y dedicación.

La semana promete ser de gran fortuna, con una intuición aguda y oportunidades emergentes en diversas áreas de tu vida. Mantente atento a las señales y mensajes del universo a través de tu voz interior y cualquier forma de intuición y percepción que experimentes. Aprovecha esta energía positiva para avanzar y abrir nuevas puertas en tu vida.

Capricornio

Capricornio, tu agenda está muy ocupada en este momento, y es crucial que aprendas a delegar tareas. La cantidad de responsabilidades que manejas es enorme y, además, se avecinan aún más. Sin embargo, la energía del Sol en Leo te está brindando oportunidades muy interesantes para realizar compras, ventas, negociaciones o adquisiciones que te proporcionarán una mayor libertad de acción.

Recuerda que, como signo de tierra, la influencia de Saturno está abriendo canales de abundancia y prosperidad para ti. Muchas personas están observando tu fuerza y capacidades, lo que está generando nuevas propuestas para ti o te llevará a iniciar proyectos nuevos y diferentes por tu cuenta. Estos cambios traerán frutos significativos y una cascada de oportunidades muy favorables para tu economía. Aprovecha esta energía para avanzar y cosechar los beneficios que vienen.

Acuario

Acuario, esta semana se presentan oportunidades muy favorables para todo lo relacionado con viajes, cambios de casa, firmas, contratos, acuerdos, convenios, romances y reencuentros. Todo lo que tenga que ver con tu hogar, ya sea en términos de comunicación, familia, unidad o actividades compartidas, estará a tu favor.

Personas importantes y cercanas a ti te brindarán el apoyo y el impulso necesarios para materializar uno o dos de tus sueños. Si necesitas hacer alguna negociación, firma o contrato, esta es una semana interesante para ello, a pesar de que estemos en la pre-sombra de Mercurio retrógrado.

Si iniciaste trámites o acuerdos antes del 4 de agosto, puedes continuar con ellos sin problemas, ya que estos procesos ya estaban en marcha antes de que comenzara el retroceso de Mercurio. No te inquietes si debes firmar algo después del 4 de agosto; los acuerdos iniciados antes de esa fecha podrán avanzar sin inconvenientes.

Piscis

Esta semana tu intuición, percepción y sueños premonitorios estarán especialmente agudos. Como signo de agua, y con Neptuno influyendo, tu capacidad para captar señales sutiles será natural y fuerte. Además, Júpiter en Géminis te está brindando una oportunidad especial para explorar nuevas vías y utilizar tus contactos sociales para avanzar más rápido en los planes que has tenido en mente pero que habías dejado en segundo plano.

Es un buen momento para que te enfoques en la escritura. Puede ser una novela, una serie, un libro o cualquier proyecto relacionado con la escritura. A través de este medio, podrás expresar y desarrollar tus ideas de manera efectiva. También es crucial que sigas leyendo, aprendiendo y conociendo cosas nuevas.

El 31 de julio y el 1 de agosto son días clave para ti. Durante estos días, ya sea en una reunión, evento o al viajar, conocerás personas que serán muy beneficiosas para tu futuro cercano. Ya sea a través de sus contactos sociales y profesionales o la información valiosa que te proporcionen, estas interacciones tendrán un impacto significativo en tus planes. Aprovecha estos momentos para captar el máximo beneficio de las oportunidades que se presenten.

Con información de Mizada Mohamed

EE