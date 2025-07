Horóscopo Negro para HOY 26 de julio; segunda parte

LIBRA (23 septiembre-22 octubre).

Este finde vas a sentir que tus emociones van un poco a su aire. Te acercarás a personas que antes tenías lejos, y puede que al revés también. Vas a estar algo cambiante, pero no por capricho, sino porque dentro de ti hay cosas que aún no están resueltas. Y sí, es posible que te entren ganas de volver a escribir a alguien del pasado. Alguien que ya no está en tu vida. Puedes hacerlo, claro. Pero antes, pregúntate desde dónde lo haces. ¿Es por necesidad real? ¿O solo nostalgia momentánea?

ESCORPIO (23 octubre-21 noviembre).

Este finde puede venir con una revelación importante. Algo que no habías visto antes, algo que te va a hacer cambiar de perspectiva. Y te sacudirá un poco, pero te hará bien. Porque tú, cuando ves claro, actúas con determinación. Eso sí, no quieras tenerlo todo bajo control. Sabes que el equilibrio total no existe en tu vida, y aunque a veces lo ansíes, también te aburre. Necesitas moverte, retarte, complicarte. Forma parte de tu naturaleza. Pero cuidado con cruzar esa delgada línea.

SAGITARIO (22 noviembre-21 diciembre).

Este finde podrías sentirte emocionalmente removida, no porque pase algo muy fuerte, sino porque estás más sensible de lo normal. Hay una persona cercana con la que últimamente no terminas de encajar, y eso te está afectando más de lo que quieres admitir. Pero no te preocupes, no es permanente. Solo es parte de un reajuste interno que te está preparando para tomar decisiones importantes.

CAPRICORNIO (22 diciembre-21 enero).

Qué curioso es todo Capri ¿verdad? Cuanto más te alejas, más te buscan. Y cuando te acercas, se esfuman. Todo al revés. Y tú, que eres estructura, orden, lógica… no terminas de entenderlo. Te agota emocionalmente. Porque no sabes a qué atenerte con ciertas personas. Y luego está esa gente que te promete una cosa y actúa justo haciendo lo contrario. Que te dice “puedes confiar en mí” mientras se resbalan en cada paso. Mira, Capricornio: ya no estás para eso. Hay momentos en los que toca ser egoísta. Pero egoísta bien. De los que se priorizan, de los que se eligen.

ACUARIO (22 enero-19 febrero).

Vamos Acuario, llega el fin de semana y con él, más claridad que nunca. Cada día lo ves más claro: lo que quieres, lo que no, y sobre todo, lo que ya no piensas aguantar. Pero claro, para avanzar toca soltar. Y eso, aunque lo tengas asumido, sigue removiéndote por dentro. Aunque el camino no siempre sea fácil o motivador, no vas a abandonar. Ni tu plan, ni tus metas, ni a ti. Aunque haya momentos de incertidumbre, tienes claro que vas hacia adelante. Y eso lo cambia todo.

PISCIS (20 febrero-20 marzo).

Este finde sentirás una conexión muy fuerte con tu gente. Familia, amigos, incluso personas que están lejos pero que sientes cerca. Ese vínculo emocional tan tuyo estará más activo que nunca. Tendrás ganas de contar lo que estás viviendo, lo que estás logrando, lo que sueñas con conseguir. Y está bien. Comparte. Porque lo bueno también se celebra. No te rindas, Piscis. Estás en uno de esos momentos que merecen ser aprovechados al máximo. Y si algo no sale como esperabas, no es un fracaso. Es un desvío, una curva más.

Con información del Horóscopo Negro

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO