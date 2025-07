Horóscopo Negro para HOY 25 de julio; primera parte

ARIES (21 marzo-20 abril).

Con la Luna en Leo el viernes y sábado, tu energía estará muy encendida. Te sentirás con impulso, con fuerza, con ganas de actuar ya. Pero cuidado: no confundas impulso con claridad. No tomes decisiones precipitadas solo por querer avanzar. Este finde, más que nunca, vale más esperar que arriesgar sin pensar.

TAURO (21 abril-20 mayo).

Tauro, sabes perfectamente qué hay que cortar. Qué vínculos, qué dinámicas, qué pensamientos. Y aunque te cueste (porque tú sueltas lento), lo vas a hacer. Aunque duela. Aunque remueva. Este finde, no te metas donde no te llaman. Eres de los que da su opinión para ayudar, para sumar, para aclarar… pero a veces, acabas metido en conversaciones que terminan volviéndose contra ti. Así que esta vez, observa desde fuera. Callar también es cuidar tu energía.

GÉMINIS (21 mayo-21 junio).

Sí, puede que en algunos aspectos de tu vida las cosas no vayan como te gustaría. Pero estás empezando a ver todo desde otro ángulo, a rescatar lo positivo incluso de lo que antes solo te pesaba. Estás en modo “a mí ya no me tumba cualquiera”. Y esa versión tuya empieza a imponerse de nuevo. Vas recuperando la motivación, las ganas de hablar, de moverte, de hacer, de decir.

CÁNCER (22 junio-22 julio)

Has tenido tiempo de sobra para pensar. Para darle vueltas a las cosas, para analizar comportamientos, para entender de una vez por todas que hay personas que, hagan lo que hagan, seguirán en su papel de decepcionarte. Y sinceramente, esa gente ya te sobra. No te aportan. No te suman. No te hacen bien. Así que, ¿para qué seguir dándoles espacio? Lo mejor que puedes hacer ahora mismo es cerrar la puerta sin mirar atrás. Que se queden donde están, fuera de tu energía.

LEO (23 julio-22 agosto).

Llevas tiempo poniendo el alma en todo, y claro, eso agota. Porque tu esfuerzo no es solo físico: te desgasta más lo emocional, lo mental, lo invisible. Lo que no cuentas. Pero aquí estás, más fuerte de lo que creías. Y ahora tu energía empieza a subir. Poco a poco, pero con decisión. Eso sí, este finde vas a tener la energía un poco disparada. Con mucha intensidad, pero sin dirección clara. Así que, si hay conversaciones tensas pendientes… aplázalas.

VIRGO (23 agosto-22 septiembre).

Últimamente, has aprendido a no enfadarte por quien no está a la altura. Has dejado de perseguir a quien no se quiere quedar, y eso te está ahorrando mucha energía. A partir de ahora, solo te vas a involucrar con quienes sí lo merecen. Así, sin rodeos. Toca también hacer balance de lo que has conseguido hasta ahora. Porque hay logros. Porque hay avances. Y porque, aunque no todo esté resuelto, has hecho más de lo que tú misma te reconoces. Míralo bien. A tu manera. A tu ritmo.

