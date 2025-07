Aries

En el amor no todo puede ser puro impulso y emoción sin dirección. Si sigues dando vueltas sin saber qué quieres, acabarás agotado emocionalmente y con el corazón a la deriva. Baja el ritmo, haz pausas, y piensa si estás eligiendo por amor… o por costumbre de no estar solo.

Tauro

El amor no se construye solo con detalles caros ni promesas bonitas. Si das todo y te quedas sin nada para ti, algo no está funcionando. Viene alguien que te puede dar estabilidad, pero solo si tú también estás dispuesto(a) a hablar claro y no dejarte llevar por lo cómodo.

Géminis

Tu corazón no es alfombra para que cualquiera lo pise. Ya es hora de dejar de entregarte a quien no te busca, no te cuida y ni se entera de lo que sientes. El amor real no se mendiga, se da y se recibe en equilibrio. No más excusas para seguir atado a quien te hace sentir invisible.

Cáncer

Tus inseguridades están saboteando lo que podría ser una relación sana. Si amas, confía. Y si ya no confías, ¿qué haces ahí? Espiar redes, revisar el celular o armar historias en tu cabeza solo te intoxica más. El amor no necesita vigilancia, necesita certeza.

Leo

Deja de esperar que te amen como tú no te estás amando. Si cometiste errores en el pasado, asúmelos y crece. Culpar a los demás de tus desamores no te va a llevar al romance ideal. El amor empieza cuando tú decides ser claro, honesto y responsable con lo que sientes.

Virgo

Basta de conformarte con migajas emocionales. No eres plato de segunda mesa ni compañía de emergencia. Si alguien no puede darte amor completo, que no te dé nada. Tú mereces algo real, no un rato. Aprende a decir: “yo no vine a ser opción”.

Libra

Estás a nada de caer en una tentación que no vale la pena. Antes de dejarte llevar por el deseo momentáneo, piensa si eso te construye o solo te va a dejar con culpa y vacío. No confundas pasión con conexión. El amor verdadero no deja cruda moral.

Escorpión

En tu círculo cercano se viene un drama romántico que te va a dejar boquiabierto. No es tu historia, pero te va a sacudir. Y de paso, te hará preguntarte si tú también estás poniendo atención a lo que pasa en tus relaciones o solo te haces el ciego(a) por comodidad.

Sagitario

El amor y el trabajo no siempre se mezclan bien. Si estás dejando que tu vida laboral te aleje de quien amas, cuidado: el distanciamiento emocional ya se empieza a notar. Y si alguien nuevo aparece justo cuando estás más vulnerable, no confundas emoción con amor.

Capricornio

Aprende a distinguir entre quien te ama de verdad y quien solo te busca cuando le conviene. No sigas siendo el salvavidas emocional de quien nunca está cuando tú te estás hundiendo. El amor también implica poner límites. No todo el que te sonríe quiere lo mejor para ti.

Acuario

Deja de rogar cariño. No necesitas suplicar atención ni esperar respuestas eternas. El amor no debe sentirse como una sala de espera. Si alguien no te da lo mismo que tú entregas, suelta. A veces el verdadero amor empieza cuando cierras la puerta equivocada.

Piscis

Tú que sientes el doble, también mereces el doble de amor del bueno. Pero si sigues priorizando a quien solo te consume emocionalmente, te vas a quedar seco(a). Si tienes pareja, construyan, no se destruyan por caprichos o inseguridades. El amor también se cuida, se protege y se madura.

Con información de Nana Calistar.

