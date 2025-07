Así se vivió La Velada del año 5 de Ibai

Se anticipaba una noche llena de emoción, y La Velada del Año 5, el popular evento organizado por Ibai que mezcla combates de boxeo con espectáculos musicales, cumplió con las expectativas este sábado en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla.

Luego de una media hora de ambientación —con comentaristas entrevistando tanto a creadores de contenido como a asistentes del público—, el espectáculo arrancó con la aparición estelar de Ibai en el escenario, recibido con entusiasmo por una multitud que lo ovacionó como el gran referente digital que es.

Te recomendamos: Ibai rompe récord de vistas en Twitch con La Velada del Año 5

Como homenaje a Andalucía, un espectáculo flamenco ha sido el pistoletazo de salida, seguido de Melendi, el primer artista invitado que ha hecho vibrar con sus temas más míticos de la década de los dos mil, al que han acompañado sobre el escenario India Martinez y Saiko.

Antes incluso de comenzar el primer combate, la emisión en directo de la quinta edición ha logrado conectar a más de cuatro millones de espectadores simultáneamente a Twitch, plataforma de streaming estadounidense propiedad de Amazon, superando el récord mundial que ostentaba, precisamente, la cuarta edición de la Velada.

Una hora más tarde ya habían superado los 5 millones de dispositivos conectados a la vez. Las cifras de asistencia también son abrumadoras, 80.000 personas, según la organización, han asistido consiguiendo un lleno absoluto, igual que el año anterior en el Bernabéu.

Es la primera vez que La Velada se ha celebrado en horario nocturno, algo que podría haber complicado la puesta en escena, pero las luces han acompañado de una manera casi hipnotizante todo lo que ocurría sobre el escenario.

Un formato lleno de sorpresas

Si hay algo por lo que se caracteriza este formato, es por la cantidad de sorpresas que la organización tiene preparadas, logrando así mantener la atención de los asistentes y las personas que lo siguen en streaming, quienes no quieren perderse ni un solo momento.

La salida al escenario de Los del Río al ritmo de ‘Sevilla tiene un color especial’ y el momento en el que han puesto a bailar al público al ritmo de ‘La Macarena’ han sido uno de los grandes momentos de la noche.

“Ibai, espero que no pienses que soy un flipado, pero se me ha quedado corto, me he quedado con ganas de más”, ha dicho Perxitaa tras hacer un KO técnico a su rival, Gaspi, en el primer asalto.

El combate más esperado, a pesar de no ser el principal del cartel, era el de Abby y RoRo. La creadora de contenido que se ha hecho famosa por preparar recetas a su novio Pablo, ha hecho una salida espectacular, acompañada de un gigante de acero mientras el público coreaba su nombre tras haber abucheado a su rival.

La victoria ha sido para Abby quien ha expresado que solo veía a dos ganadoras, para finalmente abrazar a su contrincante.

El puertorriqueño Eladio Carrión ha encendido al público, que ha coreado cada una de sus canciones, y ha convertido al estadio de La Cartuja en una pista de baile. “Si lo puedes soñar, lo puedes hacer”, se ha despedido el cantante, que hará gira por España este 2025.

Otro de los combates que ha destacado ha sido el de Viruzz vs Mazza. Tras tres asaltos muy igualados, los jueces han decidido dar la victoria al español Viruzz.

Algunos problemas de sonido han aflorado durante la actuación de Aitana que, acompañada de su cuerpo de baile, ha optado por cantar temas de su discografía con estilos muy diferentes, como su balada ‘Vas a quedarte’ o ‘Las babys’, con el que ha puesto a bailar al estadio.

Como guinda del pastel, la aparición sorpresa del reggaetonero Dai V, tras un Myke Towers que ha estado brillante y justo antes del combate principal entre Grefg y Westcol, en el que el árbitro ha sentenciado KO técnico y Grefg se ha alzado con la victoria.

No tiene que gustarte especialmente el boxeo, ni el mundo de los creadores de contenido o streamers, ni todos los artistas que asisten a La Velada para disfrutar de ella. Es el ambiente que se genera, el ritmo rápido entre espectáculo y espectáculo. Es un formato que ha sabido generar curiosidad y asentarse entre las generaciones más jóvenes y no tan jóvenes.

NA