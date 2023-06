Mizada Mohamed: Horóscopos de la semana del 26 de julio al 2 de julio

Aries

El sol está contigo, la fuerza está contigo y nada ni nadie te detiene. Tienes la oportunidad de hablar, de expresar y comunicar todas tus necesidades, tanto en tu hogar como en tu ambiente social.

Si levantas la mano y pides apoyo para consejos, guías o negociaciones que tú debes de hacer este en esta semana y la próxima semana te va a dar grandísimos resultados, si vas a hacer también una compra chica, mediana o grande. Aprovecha esta semana si estás buscando algún tipo de crédito del que sea, es una buena semana para hacerlo.

Hay una reunión con tu familia donde van a poner cartas sobre la mesa con mucho amor y con mucha alegría sobre situaciones que tienen que platicar para que fluya la armonía.

Tauro

Hay muchas cosas que el camino te ha estado presentando estas últimas semanas, pruebas de resistencia, de capacidades, pruebas de entereza, paciencia , prudencia de resiliencia y demás, debido a esa fortaleza, que tú tienes, se te van a abrir nuevos canales de abundancia, nuevas puertas, nuevos horizontes, lo más importante es que tengas paciencia serenidad y mucha tranquilidad porque todo tipo de Inicios te van a rendir en grandísimo resultados.

Ten presente ayudar, en la medida que puedas, a todo aquel que te ayudó en el camino para que tú estés en el lugar en el que te encuentras, eso se llama agradecimiento y el agradecimiento es la llave que abre cualquier puerta por más cerrada que se encuentre.

Géminis

La rueda de la fortuna está totalmente a tu favor, es importantísima la honestidad, la autenticidad, el ser nosotros mismos y tú eres uno de ellos. En esta semana vas a tener alguna junta, evento o reunión que es muy importante, aléjate de los chismes, o comentarios de pasillo de personas que realmente no tienen que hacer, porque cuando señalan, critican, ningunea o hablan mal de alguien definitivamente tienen mucho tiempo libre y deberían de ponerse a hacer algo

Vas a hacer una compra una adquisición de casa, terreno chico, mediano, grande lo que sea, pero tiene que ver con cuestiones de hogar, de familia, si estabas en trámites de algún tipo de crédito hipotecario o algún tipo de crédito del que sea pues se marca muy favorable, aquí la actitud es muy importante.

Cáncer

Vas a recibir exactamente en la misma medida que estás dando y en esto es en todos los sentidos. Ahorita cualquier apoyo ayuda que tú necesites definitivamente te lo van a dar, pero si tú no pides por pena, por el que dirán, porque el que van a decir yo puedo hacerlo solo entonces no te darán nada. Créeme que harás muchas más cosas si pides ayuda y apoyo, estoy hablando en cuestiones laborales, porque juntos pueden hacer un conjunto bárbaro, para lograr mucho más éxito y abundancia en equipo.

En cuestiones familiares, te marcas muy bien con cambios dentro de la organización de tu hogar, pueden ser compras, pueden ser ventas, pueden ser muchos cambios dentro de tu hogar, pues es tiempo de cambios en toda la extensión de la palabra y son muy positivos y muy favorables.

Leo

Hay un renacimiento en tu interior maravilloso, ese volverme a amar, volverme a querer darme mi sitio, darme mi lugar, te está llevando a darte el permiso verdaderamente de amarte. Esta semana toda esa bondad, ese carisma, esa simpatía que tú tienes está rindiendo grandes frutos en tu ambiente familiar, en tu ambiente social y en tu ambiente laboral, por este motivo tú tienes la capacidad de de hablar, de expresar, de comunicarte y te va a convenir mucho porque eso te va a abrir canales de abundancia.

Virgo

Todas las de ganar, la buena fortuna, abundancia, triunfo, éxito prosperidad nada más, si quieres que las cosas sucedan hay que ponerse en acción. Tienes la fuerza, el poder, la energía, la capacidad, la inteligencia, lo único que tienes que hacer es que las cosas sucedan, levantándote, mandando correos, tocando puertas, haciendo llamadas, quitándote el antifaz de la pena y del que dirán.

Tienes que pelear lo que te corresponde, en el buen sentido de la palabra, no hablo de pleito sino a pelear lo que te corresponde por derecho de conciencia, el lugar que te has ganado, si tú te escondes un poquito no te van a lograr, no te van a ver. Es importante que te estén viendo que las penas no se pagan, no se logra, no se avanza. También hay que arreglar las situaciones familiares, especialmente en el amor y en el romance, en el mismo respeto que tú das y el mismo amor que tú das es exactamente lo mismo que tú debes de recibir, no te conformes con menos.

Libra

Estás muy enamorado, muy contento, muy feliz, muy realizado, muy pleno, es una semana de mucha serenidad, de mucha paz, donde sientes que exactamente todo lo que ha pasado por tu mente se hace realidad. Hay una paz, relajación, tranquilidad, acá en tu corazoncito y lógicamente se proyecta en tu sonrisa, en tu mirada, en tu caminar y en todo vas a recibir buenas nuevas.

Hay un cambio bien importante en tu ambiente profesional, donde hay una propuesta que te va a dar mucha felicidad y mucha alegría, porque es algo que te encanta, que sabes perfectamente hacer, definitivamente es para ti, así de sencillo, para ti, pero lo más importante de todo es que viene con muy buenos cambios en tu economía, o sea un buen cambio.

Escorpio

Intuición, percepción, sueños premonitorios, por lo regular a ti se te dan facilitos, y en esta semana vas a estar con mucha información que el Universo te están enviando porque tienes muchos planes, tienes muchas cosas en mente, escribe, por favor, todos los mensajes que el Universo te está enviando todo lo que sientas que te llegue ponle fecha y escríbelo, no importa lo que te esté llegando de información, de repente dices tú porque estoy pensando esto, escríbelo.

Tienes que estar muy atento a todas las oportunidades que el Universo te está enviando, ábrete a todo lo nuevo, vale muchísimo la pena, porque te va a dar mucha paz, tranquilidad y serenidad y buenísimos cambios en tu economía. Hay personitas que tienen un sexto sentido bárbaro. Lo sabrás dentro de tu ambiente social laboral, hay personitas que son garrapatas energéticas, no te enganches, no detengas tus pasos, mándales amores y bendiciones, pero no vale la pena detener tus pasos por los ladrones de sueños.

Sagitario

Todo lo que se siembra se cosecha. En esta semana tendrás la oportunidad de hacer contactos con personas de otras ciudades, de otros países con propuestas muy interesantes que le van a dar un giro Divertido a tu vida, porque no solamente, es algo nuevo algo diferente dentro de la rama a la que tú te dedicas, pero lo más divertido es que el contacto con personas en el extranjero significa viajar, por supuesto también llegarán cambios en tu economía. Hay una fiesta, un evento, una reunión familiar, ojalá. Te des el permiso de asistir porque vas a recibir una muy buena noticia, que te va a dar muchísima alegría y felicidad.

Capricornio

Cambios, cambios, cambios, cambios es lo único constante en la vida, pero vas a estar más relajado, más tranquilo, más sereno, más centrado, más en tu yo, más en tu interno. Habrá cambios bárbaros en tu vida económica que te van a dar un gran respiro y una gran paz para los próximos años. Ahora es un buen momento de hacer un balance de ingresos y egresos para qué de esta forma vas a saber lo que se llaman los gastos hormiga ,toma nota absolutamente de todo el dinero que tú estás utilizando y de esta forma ahorrar.

Tú vas a poder iniciar algo, poner por tu propia cuenta un negocio, pero como siempre les digo, pongan las frutas en diferentes canastas, si tú aprovechas esta semana para sembrar para aventar curricanes, por aquí, por allá, para hacer llamadas, para tocar puertas, créeme te vas a quedar muy feliz.

Acuarios

Dentro del hogar, que es tu templo de paz, es muy importante la serenidad, la comunicación, el entendimiento y el trabajar en equipo porque en conjunto se hace todo más rápido, esta oportunidad, que la vida te está presentando, es tú con tu familia y tu familia contigo, tú apoyas a tu familia y tu familia te apoya a ti.

Si tienes que hacer alguna firma compra venta negociación o necesitan la asesoría de alguien para que te ayuden, es el momento de hacerlo, aprovecha esta semana en la cual como varita mágica, vas a caer en el punto exacto con la persona adecuada en la situación adecuada, no postergues nada en esta semana, no inventes historias, al contrario, esta semana haz todo lo que tengas que hacer, haz que las cosas sucedan.

Piscis

Todo lo que tenga que ver con el matrimonio, con la familia, con las asociaciones, con el hogar y con tu vida profesional se marca 100% favorable. Hay personitas cercanas a tu alrededor, que no necesariamente son amigos, que son garrapatitas energéticas, si puedes traer una pulserita roja, si puedes traer un cuarcito, utilizar mucho perfume; especialmente en juntas eventos y reuniones, te va a ayudar muchísimo para que tu aura se mantenga protegida, ya que en estas próximas juntas eventos o reuniones se va a hablar de cosas muy importantes e interesantes que valen muchísimo la pena para ti y también para las personas que están involucradas.

Vas a estar en una fiesta o en una reunión social, ahí va a haber alguien muy importante que le conviene a tu futuro a corto plazo, si alguien te invita a una fiesta eventos reunión, no digas que no, porque ahí tu conocimiento, tus capacidades a lo que tú te dediques te van a hacer una propuesta que va a convenir mucho a tu futuro y por supuesto en tu economía.

