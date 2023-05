Mizada Mohamed: Horóscopos de la semana del 15 al 21 de mayo

Aries

Estás en una época perfecta para ganar en toda la extensión de la palabra importantísimo. Lo dije en un inicio, aléjate de ladrones de sueño, de tóxicos y de nocivos, son personas que están absorbiendo tu energía, son vampiros energéticos y emocionales.

Es importantísimo que enfoques tus emociones con este Marte en Leo y con el sol en Géminis, o sea, Marte en leo viene el 20 y el sol en Géminis el 21, todo lo que tú quieras hacer a partir de esas fechas ni quién te vaya a parar, vas a reencontrarte con alguien de tu pasado que va llevar la oportunidad para hacer cosas nuevas con una mejoría en tus ingresos.

Tauro

Si pones los pies en la tierra y los ojos hacia el cielo te vas a dar cuenta que la vida ha sido maravillosa contigo, que te ha bendecido con muchas cosas, que caídas, errores, equivocaciones, lo que haya sido se llama crecimiento para tu conocimiento. Ya esta semana cerramos con el sol en tu signo el próximo 21, qué aprendiste de este nuevo ciclo que aprendiste de este nuevo momento ahora tú ya estás en el en el ciclo del Sol, qué es el ciclo; como les dije, de Saturno que son 52 días antes de nuestro cumpleaños. Ahora tú mi querido Tauro cuenta del día de tu cumpleaños, los próximos 52 días consecutivos son días de triunfo para todos.

Vive tú aquí, vive tu ahora, vive tu presente, libérate de ataduras, aléjate, de las personas que no deben de estar en tu vida, dale las gracias a las personas que ya estuvieron en tu vida porque acuérdate que todos en este universo en esta vida venimos por un tiempo con determinadas personas o situaciones y cuando se termine el ciclo se acaba.

Géminis

Relajado, tranquilo, sereno, ya vamos a entrar a tu signo mi querido Géminis ya este próximo 21 de mayo, una de la mañana con nueve minutos hora del centro. Ya le damos la bienvenida a tu sol esto quiere decir que todo lo que esté pasando por tu mente, lo vas a hacer realidad. Es tiempo de triunfo, éxito y abundancia Marte en Leo también te ayuda, tremendamente y nada menos que la luna nueva que va a entrar en Tauro te va a afectar.

Desde ya, en esta semana, vas a empezar a recibir llamadas referente a tu proyecto, a tu producto, a lo que tú traías en mente sea de cuestiones profesionales y laborales donde te van a dar el sí y en cuestiones sentimentales, bueno, una atracción de aquellas de un magnetismo, si tienes una relación estable igual va a haber mucha atracción y magnetismo, si no traes una relación ahorita en estos momentos, así que ábrete al amor porque aunque tú digas, no así estoy bien, ya verás como el amor va a tocar a tu corazón

Cáncer

Estamos en un momento importante de maduración, de cambios, de transformaciones, este próximo 19 vas a poder tener un poquito más de serenidad y de relajación, Júpiter en Tauro va a hacer que algo que estaba detenido, que no se daba, que no caminaba, empieza a caminar con una rapidez, pero perfecta y fenomenal, traes tu agenda bastante saturada, por eso en ocasiones, pues no tienes mucho espacio para ti.

Te puedes desesperar, te aviso que el ingreso de Júpiter en Tauro va a ayudarte muchísimo a que tu agenda laboral, vas a seguir teniendo mucho trabajo, muchas responsabilidades, pero con un gran balance, ya que le vas a dar más tiempo a tu persona.

Ahora pasa Leo en Venus y se queda en tu signo y eso te va a estar dando mucha mucha necesidad de amor, de afecto , de atención , de apapacho y estás aprendiendo a no pedirlo porque eso no se pide eso, tú te lo has ganado. Vas a empezar a recibir lo que tú mereces en todos los sentidos y muy buenos cambios que vienen a tu vida en tu forma de pensar sentir y actuar que te va a ayudar a poner límites y decir hasta aquí y eso es buenísimo.

Leo

Es tiempo de ganar, de hablar, de comunicar y de lograr triunfo, éxito y abundancia. Mercurio en Tauro es la comunicación y te está ayudando a ganar, y a ganar bien, ahora bien Marte en Leo te va ayudar mucho si enfocas tus energías, si enfocas tu boca, habla lo justo, lo correcto y conveniente como tienes tanta nobleza y tan buen corazón, te encanta platicar todo y cada que cuentas provocas sin querer coraje y envidia.

Aprovecha la energía de Júpiter en Tauro, viene mucho trabajo para ti, mucho cambio favorable en tu vida económica, pero no platiques absolutamente nada. Estás en muy buen momento si tienes en mente hacer una compra grande puede ser de lo que tú necesites, estás en época perfecta para hacer esa compra con grandes beneficios.

Virgo

Hay esa fortaleza, pero de esa que te dice claro que puedo con esto y más así esa es tu postura. En estos momentos lo que te ponga la vida frente a ti lo estás tomando, pero con ganas o sea, estás tomando las riendas de tu vida en toda la extensión de la palabra sabiendo ¿quién eres? ¿Qué quieres? ¿A dónde vas y especialmente? ¿Con quién quieres ir?, porque por lo regular no le pensamos eso, buscamos el quién soy qué quiero, a dónde voy, pero con quién quiero ir es muy importante y eso ahorita te está moviendo mucho dentro de ti para tomar determinaciones y decisiones, porque tú sabes que tienes la fuerza, el poder, la energía, la capacidad de entrega y el compromiso para hacer cosas nuevas y diferentes.

Es tiempo de voltear la vista hacia la derecha o hacia la izquierda para encontrar nuevos caminos, nuevas avenidas, nuevos canales de abundancia y de prosperidad tienes el poderío, la intuición, la percepción y un enorme creatividad. Mercurio en Tauro, Júpiter en Tauro, Júpiter triunfo, éxito abundancia, prosperidad mercurio, la comunicación, pon todos tus proyectos a trabajar. Haz que las cosas sucedan, eres sumamente fuerte, creativo y muy capaz. Aléjate, de los que dudan de tus posibilidades y hazlo es tiempo de ganar.

Libra

Fuerza y capacidad, alegría, simpatía, sonrisa todo lo que pase por tu mente en estos días se va a hacer realidad, aprovecha las oportunidades en cuanto se presenten, tienes muy bien aspecto, tu persona tu hogar, tu trabajo tu salud, todo lo que pase en esta semana se va a quedar en tu vida para los próximos años.

Es bien importante que la manejes perfectamente bien porque todo créeme que está a tu favor, hay muy buena fortuna, abundancia, prosperidad y la rueda de la fortuna está contigo.

Escorpio

Sabemos que eres súper intuitivo y perceptivo, pero esta semana vas a hacer una varita mágica a todo lo que da, así que tiempo de acción, tiempo de ¿qué está pasando por mi mente?, hazlo que se me ocurrió, haz esa llamada que ese contacto que hago es fiarlo. Los planetas están totalmente a tu favor no va a haber nada ni nadie que te limite, no platiques tus planes.

Ahorita vas a empezar a recibir, a partir de esta semana todo aquello que tú hayas sembrado en el mes de octubre, empiezas a recibir resultados a partir de esta semana en todo, en lo físico, mental, espiritual, en el trabajo, en el dinero, en el amor y muchas sorpresas lindas en tu hogar.

Sagitario

Es tiempo de decir que quiero, pero ya, porque el Universo te va a dar absolutamente todo lo que estés diciendo, fíjate muy bien lo en lo que estás pensando, lo que estás diciendo, lo que estás conversando, qué es lo que traes en mente, no se lo cuentes a nadie.

Mucho ayuda que no estorba este es una súper semana super mágica, pero fíjate muy bien lo que estás pensando controla, por favor, tus impulsos, tu desesperación, toma paz, serenidad y tranquilidad en esta semana, analiza, observa y checa, de verdad, controla el impulso.

Tienes las puertas abiertas de par en par, pero podemos tirar por la borda muchas cosas si te gana la desesperación o el impulso, si lo enfocas de manera correcta lo que se haga en esta semana te va a dar grandes resultados para los próximos meses.

Capricornio

El pasado es humo y el futuro es viento, hay que aprender a vivir el momento lo hecho y dicho está se acabó bien, qué quiere decir eso, que es tiempo de cerrar ciclos al momento que tú empiezas a cerrar los ciclos te vas a dar cuenta de que todo lo nuevo que el universo tiene frente a ti significan cambios novedades, transformaciones y oportunidades. Todas aquellas ventas, compras, firmas, contratos de acuerdos, que tú hagas esta semana aprovéchalos porque esta semana es muy mágica.

Aprovecha sin contarle absolutamente a nadie, Saturno te está apoyando para que tu amor, tu ternura, tu bondad tu sensibilidad está a flor de piel y con eso, bueno, vas a abrir cualquier puerta por más cerrada que se encuentre coronando con un éxito total cualquier negocio, empresa o trabajo en el que tú te encuentres en estos momentos.

Acuario

Lánzate a la aventura de vivir, sentir gozar, vibrar amar, libérate de ataduras, libérate, del qué dirán, siempre va a haber gente que señale que hable que diga, pero recuerda que si te están señalando es que están admirando tu brillo y todos ese estilo tan mágico, tan maravilloso, que tú tienes.

Todas las oportunidades están frente a ti, el ingreso del sol en Géminis te va a ayudar muchísimo para que te comuniques de manera perfecta en tu ambiente social, laboral y también en el hogar. Hay cosas nuevas que el camino te va a presentar a partir de este próximo 21 terminando la semana. Puede ser un mensaje, una llamada, un algo de algo nuevo que te van a poner sobre la mesa que conviene a tu futuro, pero a muy corto plazo, tiene que ver con aplausos, recompensas, reconocimientos, viajes o cambiarte de ciudad.

Piscis

Estás en un momento muy perfecto en un momento de triunfo, de éxito y de abundancia espiritual, eso qué quiere decir, con la intuición, la percepción. Estás

hablando tú mismo, es tu propia voz que te está llevando de la mano al lugar o a la persona adecuada, tu intuición y tu percepción al estar tan desarrollada, de repente sientes como que será, lo haré, no lo haré, no lo dudes, Júpiter qué tal tiene que ver contigo totalmente porque es pues es tu planeta.

Ese negocio, ese trabajo, ese dinero, esa casa, ese viaje, es tuyo porque te corresponde por derecho de conciencia, no escuches las voces de los ladrones de sueños, porque ahí es donde te me frenas el ingreso del sol en Géminis aprovéchalo ese ciclo es mágico a partir del 21 ese ciclo del sol en Géminis.

MF