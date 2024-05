Nana Calistar: Horóscopos HOY 24 de mayo

Aries

Fíjate metas y sueños claros, sin sentirte obligado a rendir cuentas a quienes no te las piden ni a buscar la aprobación de quienes no te valoran. Esfuérzate ahora, ya que solo así podrás alcanzar tus objetivos y materializar tus esfuerzos.

Puede que estés reflexionando sobre alguien que a veces muestra interés en ti y otras veces se distancia. También tienes en mente un negocio que aún no se ha concretado. Estás en una fase muy crucial, y si te aplicas, podrás lograr algo significativo que te traerá grandes beneficios.

Ten cuidado con lo que deseas, porque estás en un momento en que puedes atraer lo que anhelas.

Tauro

Debes aprender a soltar el pasado y enfocarte en las maravillas que el universo te ofrece.

Si has tenido dificultades en el amor, es porque te has vuelto más exigente y cauteloso al elegir pareja. Esta forma de actuar está bien, pero no te quejes si sientes que no te va bien en el amor.

Deja de procrastinar y actúa, el amor no se encuentra ya hecho, sino que debes buscar a la persona adecuada con quien sembrarlo, hacerlo crecer y nutrirlo.

Deja las tonterías y atiende tu vida. No es momento de tomar represalias contra nadie; la vida se encargará de hacer justicia y poner en su lugar a quienes te han perjudicado o dificultado el camino.

Géminis

Se acercan tiempos de numerosos cambios, y es importante que mantengas tu energía en alto. Es el momento de deshacerte de todo lo que no utilizas o necesitas en tu hogar, ya que estos objetos suelen acumular malas energías que pueden obstaculizar tu progreso.

No permitas que nadie te haga caer ni fracasar. Tienes vida, y con eso puedes lograr todo lo que te propongas. El problema es que te dejas desanimar por cosas sin importancia.

Cáncer

Debes aprender a controlar tu temperamento, ya que podrías encontrarte en una fase un tanto explosiva en la que no midas tus palabras, lo que podría lastimar a personas importantes para ti.

Date la oportunidad de creer en tus sueños y metas, y comienza a trabajar en ellas desde hoy para alcanzarlas.

Aunque tu pasado haya sido difícil, se abrirán nuevas oportunidades para ti y tendrás varias opciones entre las cuales elegir. Además, noticias favorables relacionadas con tu trabajo están en camino.

Leo

Si estás en una relación, es importante priorizar la comunicación sobre los celos injustificados y la sobreprotección. En pareja, pueden surgir desafíos que fortalezcan su vínculo como nunca antes, incluso pueden esperar la llegada de nuevos miembros a la familia.

Es hora de reflexionar sobre tu vida y buscar recuperar la paz que has perdido hace tiempo, no por culpa de otros, sino por decisiones propias.

No te dejes influenciar por nadie ni guardes resentimientos, pues este es un momento para vivir y disfrutar plenamente.

Virgo

Recuerda que la responsabilidad de elegir a tu compañero recae en ti, no en tus amigos o vecinos. Esfuérzate por seguir lo que tu corazón te indica. Es crucial que manejes con cuidado los conflictos con tu pareja, ya que podrían llevar a errores graves.

Debes ser cauteloso con una amistad que ha estado pasando por un mal momento, ya que podría influenciarte negativamente y causar desequilibrios emocionales en ti.

Libra

No permitas que aquellos que buscan aprovecharse de ti te manipulen, y asegúrate de reflexionar antes de tomar decisiones importantes. Es crucial analizar cuidadosamente las circunstancias antes de decir sí o no.

Aprovecha las oportunidades para convertir tus sueños en realidad y considera cómo un ingreso adicional podría aliviar algunas de tus deudas.

Guarda silencio sobre tus proyectos, ya que las envidias y energías negativas podrían perjudicarlos. Mantén tu determinación de ser feliz, ya que tu carácter es la esencia de quién eres. Tus acciones hablarán por ti, demostrando tu capacidad y hasta dónde puedes llegar.

Escorpión

Es hora de iniciar de nuevo en aquellos aspectos donde sientes que te has estancado, dejar atrás el pasado y abrirte a nuevas oportunidades. No te guardes nada; sé franco y directo, si a alguien le molesta, es su problema.

No te preocupes por lo que no te compete, concéntrate en ti y en tu familia, lo demás que siga su curso.

Sagitario

Date la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos en tu vida; considera tomar un curso o retomar tus estudios. Encuentra una manera de generar ingresos adicionales y aprende algo diferente. Aunque es posible que te sientas un poco melancólico al ver que algunos de tus sueños aún no se han realizado, no te preocupes; las cosas sucederán en su momento adecuado.

Recuerda que el tiempo es clave y que debes creer en ti mismo, ya que nadie más lo hará por ti. Es hora de cambiar tu perspectiva y comenzar a trabajar en esos sueños y metas que has tenido por mucho tiempo, pero que aún no has logrado concretar debido a limitaciones de dinero y tiempo.

Pronto estarás junto a alguien que realmente vale la pena para ti. Aprovecha la energía de la luna llena para enfocarte en tu dieta, proyectos y liberación de lo que no necesitas. Este es el momento perfecto para beneficiarte de esa energía positiva.

Capricornio

Es hora de dejar atrás lo que ya pasó y darle la bienvenida a nuevas oportunidades. Se acercan días en los que es posible que estés reflexionando mucho sobre un sueño que aún no se ha hecho realidad.

Mantén tu motivación alta y no te dejes influenciar por comentarios negativos que solo buscan desanimarte. Concéntrate en tus metas y es momento de renovar tu rutina, de empezar de nuevo en áreas en las que quizás has estado procrastinando.

Acuario

Ahora es el momento de fortalecer tu corazón para protegerte de heridas, confiar en aquellos que confían en ti y amar a quienes te aman. Se avecinan cambios en el ámbito laboral.

Es hora de dejar atrás el pasado que tanto dolor causó, cambiar de actitud y buscar aquello que impulsa tu vida y tu mundo. Es momento de adoptar una nueva perspectiva y mirar la vida desde otro ángulo.

Piscis

Cuida tu manejo financiero para prevenir futuros inconvenientes y no te dejes influenciar por rumores de vecindario que puedan afectar a tu familia.

Es hora de empezar de nuevo, dejar atrás los errores que te han afectado y recordar que solo tenemos una vida, y nadie más que tú tiene el derecho de vivirla.

