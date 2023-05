Mhoni Vidente: Horóscopos mágicos del 14 al 19 de mayo

ARIES

En las cartas, se viene la de oros, sigue extrayendo esa suerte, sigue extrayendo esa fuerza para salir adelante y comenzar de nuevo. La carta de las de oros nos está diciendo que tienes que dejar muchas cosas atrás ser un poco más consciente y más tranquilo y tranquila en todo lo que vayas a hacer recuerda que todo lo que tú hagas en esta semana van a repercutir todo el año, así que a concentrarse bien en tomar las decisiones.

Júntate con gente positiva, evita tener gastos este excesivos, empieza ahorrar, tener un patrimonio, el as de oros también nos está diciendo que tu mejor día va a ser el día miércoles, tus números mágicos son el 34 y 42 que nos está diciendo los números que debes de conquistar la fuerza debes de conquistar todo lo que está alrededor de ti aparte de ser el líder eres el conquistador, eres muy agradable siempre traes el amor que tú deseas en tu vida, pero eres demasiado controlador.

Tienes que aprender a no controlar los sentimientos de los demás y dejarlos libres, los números vienen con dos golpes de suerte en cuestiones económicas y el color que te sale es naranja y rojo.

TAURO

Te viene la carta del carruaje, sigue avanzando no te detengas y sigues teniendo suerte porque sigues cumpliendo años. Estás en esa etapa de crecimiento y estar mejor tienes que concentrarte muy bien que deseas para tu futuro y que necesitas hacer en tu presente para empezarlo a formar, tienes que tener claro tus metas, tienes que formar completamente lo que deseas y librarte de todas esas amistades o amigos que era nada más completamente este tóxicos que eran puros intereses.

Tus números mágicos van a ser el número 8 y 75, que te dice que tienes que tener un equilibrio en tu vida, no puedes comer tanto y después dejar de comer, no puedes hacer mucho ejercicio y después dejar de hacerlo no puedes enojarte tanto y después estar muy tranquilo, tienes que aprender a tener un equilibrio en tu vida Tauro.

Yo sé que es muy difícil para ti porque son tierra y son muy impulsivos, son de carácter fuerte y son dominantes, pero tienes que tener ese equilibrio en cuestiones de vida, comer bien, descansar hacer ejercicio pensar dos veces las decisiones que vayas a tomar si traes muchos problemas con tu pareja es mejor darse un tiempo acuérdense que estás hecho para ser feliz, no estás hecho para estar sufriendo, no te acostumbres a eso.

Tu Color será el amarillo que dice que habrá la felicidad total, cómprate unos tenis amarillos. Cómprate una blusa amarilla, trata de tener esa personalidad atrayente, convéncete tú mismo qué estás hecho para tener el éxito y tener ese poder personal de poder convencer a los demás. Quítate cosas negativas que están alrededor de ti, arregla más tu casa, cámbiate de look, córtate el cabello, ponte a dieta mejora en todos los sentidos.



GEMINIS.

Ha salido la carta del emperador, fuerte determinante y que vas a estar avanzando. Debes de convencerte todos los días de esta semana que estás hecho para triunfar y ser el mejor en todas las formas, estudia medicina, estudia diseño, estudia comunicaciones que se te va a dar muy fácil ese convencimiento hacia los demás de lo que tú quieres ser, aparte te viene una corriente de energía positiva.

Tu mejor día será el día lunes y tu color va a ser el naranja. Acuérdate que el color naranja y toda esta semana te ayudarán a que los días sean positivos. Te va a llegar esa recompensa económica, te van a buscar de ese trabajo que estabas esperando, vas a poder reconciliarte con tu pareja, acuérdense que todo mundo tenemos equivocaciones, por eso somos seres humanos, tenemos que dejar un poco el orgullo atrás, tenemos que dejar esos pensamientos negativos y tratar de dialogar y llegar a un acuerdo, sobre todo trata de ser más creativa, más creativo en todo lo que estés haciendo.

Tus números mágicos van a ser el 37 y el 71 y te dice que la gloria va a venir a ti, el éxito, la gloria y el triunfo de algo que estabas esperando.

CÁNCER

Para mis amigos del signo de Cáncer te viene la carta de la estrella, vas a brillar esta semana. Es momento de moverse, de hacer más ejercicio, de cambiarse de trabajo, de cambiarse de casa, de mover las energías, acuérdate que tú estás hecho para ser completamente exitoso en todo.

Va a venir un amor nuevo del signo de Aries, del signo de Escorpio o Capricornio que te va a estar hablando en cuestiones de amores verdaderos y compatibles. El color que te va a estar ayudando va a ser el color rojo intenso, tu mejor día va a ser el día jueves, así que usa toda la semana el color rojo intenso, trata de ponerte a dieta. Cuídate mucho de problemas del riñón o de espalda, cambia la cama de lugar, mueve los muebles que se mueven las energías para que tengas tu todavía energías positivas alrededor de ti.

Tus números mágicos van a ser el número 2 y 69 que te está diciendo que busques madurez, crecimiento y asentar lo que viene para ti.

LEO

Te vienen las cartas el mago, pide que se te va a dar. Tu mejor día va a ser el día martes, aparte se viene una alineación del planeta Marte junto con tu signo Leo te va a dar más fuerza, poder y determinación. No te metas en problemas que no son tuyos, no vengas arrastrando situaciones que no eran para ti, acuérdate que el mago está hecho para tener esa fuerza suficiente para lograr los objetivos, tienes que ser un poco más humilde, no presumas tanto lo que hagas no te llenes de energías negativas, deja un poco esas amistades tan tóxicas, cambia de pensamiento, no busques venganza.

Buscas soluciones para que puedas progresar y quitarte esas energías que nada más te arrastraban. Acuérdate que tú eres una de las personas con más mentalidad y más inteligentes del zodiaco y todo lo que se propone lo logra.

El color que los va a estar dominando va a ser el color rojo y morado, tus números van a ser el número 35 y 38.

VIRGO

Para mis amigos del signo de Virgo te sale la carta del Loco con dos golpes de suerte. En esta semana el día miércoles va a ser el mejor día. Son tiempos de ponerse a dieta, estás comiendo demasiado, estás teniendo muchos nervios, estás dejando de dormir por pensar en cosas que no vas a poder solucionar, empieza a tener un poco más de disciplina en tu vida más ejercicio, tomar más agua comer a tus horas.

El color que te va a ayudar va a ser el color amarillo y rojo, te va a dar la iluminación en estos días sobre los problemas, que venías arrastrando, que sueltes esa pareja o sueltes esos amigos que no te servían o no te ayudaban en nada, que estás en ese momento de crecimiento y sobre todo tener más estabilidad económica, recuerda que van a ser unos días de mucho trabajo, pero te van a invitar a salir de viaje a finales de esta semana.

Tu número es mágico es el 06 y 54 que te está diciendo trata de llegar a acuerdos, no pleitos trata de negociar, no quedar enojados, que eso te va a ayudar a ti a resolver todos los problemas que ibas teniendo.

LIBRA

Te sale la carta de la rueda de la fortuna, va a ser una semana de estar arriba, tu mejor día será el lunes para empezar toda la semana mágica y con más aventuras. Has pasado por situaciones complicadas libra, has pasado por no tener el dinero suficiente para pagar, has pasado por situaciones que no has podido resolver, tu concéntrate, realízate y cambia el pensamiento desde que amanezca lo primero que hagas cuando abras los ojos di soy un triunfador y todo se me va a dar y eso lo vas a hacer toda esta semana.

Tu color va a ser el color el dorado, el color oro y plateado, usa algo de oro, usa algo de plata en tu cuerpo para que puedas atraer esa protección divina, quitarte el mal de ojo la envidia y sobre todo la brujería que te hizo una ex pareja del pasado. Definitivamente vienen propuestas nuevas de trabajo o cambios en cuestiones de ciudad o de país, se más perseverante en todo lo que estés haciendo libra.

Si ves que no sale a la primera, no sale a la segunda, tú concentrarte bien y ser perseverante, que tus números mágicos serán el número 1 y 14 bonitos números para Libra esa es la equidad, son personas que buscan ayudar a los demás te dan muy buenos consejos, son los psicólogos del zodiaco y son personas que siempre van a ayudar a la familia.



ESCORPIO

Te sale la carta del mundo, es el tiempo de agarrar la fuerza que necesitas para vencer todos los problemas que venías arrastrando, para vencer todos los obstáculos que no te dejaban crecer. Tu mejor día sera el martes. definitivamente cabalístico para ti,

Prepara todos tus documentos, el título, la maestría, tu pasaporte tu dinero, todo lo que necesitas hacer para estar mejor y encaminar tu vida a lograr el objetivo que necesitas y progresar. La carta del mundo es para conocer gente importante alrededor de ti, que te pueda desarrollar más económicamente.

Tu mejor color es el blanco y el color azul trata de utilizarlo más, porque las energías positivas te rodean, acuérdate que el que se enoja pierde, calma, tranquilidad y pensar más, es que es imposible pedirle a eso al escorpión porque es agua y sentimiento, pero tranquilidad no esforzarse no enojarse la situación es legales, lo vas a poder resolver.

Los números mágicos son el 0, 3 y 19 que te está diciendo fuerza valentía y te sale propuesta de matrimonio, amor verdadero o sincero en los próximos días.

SAGITARIO

Sale la carta de copas, son tiempos de crecer, son tiempos de madurar, son tiempos de cambiarse de casa o irse a vivir a otra parte, recuerda que el Espíritu Santo está sobre ti y tu mejor día va a ser el día viernes, ese día va a ser mágico en todos los sentidos vas a arreglar situaciones negativas de tiempo atrás.

Si ves que te has vuelto muy corajudo, si ves que te has vuelto muy indeciso, si sientes que estás cargando muchas energías negativas, límpiate, quítate esa pesadez, duerme mejor, aliméntate más, tú eres el carismático y el alegre el el fiestero, el que siempre tiene un apoyo para alguien, así que sigue con esa buena actitud.

Tu color va a ser el color violeta y el color rojo, son colores fuertes trata de usarlos esta semana y trata de ir con alguien en cuestiones de legalidad si tienes un problema, ve con alguien, sé sabio al momento de contestar.

Es que el Sagitario contesta muy rápido y a veces lástima las demás personas, fíjate que el Sagitario lastima más a las personas que más quieren que a las personas que no quieren porque no sabe contestar.

Contesta muy precipitado. Sé sabio para contestar. Piensa dos o tres veces lo que vas a decir sé más humilde y trata de buscar. Tus números mágicos van a ser el número 16 y 68.

CAPRICORNIO

Para mis amigos del signo de Capricornio te sale la carta del Arcángel Miguel arriba de ti. Son tiempos de templanza y calma, son tiempos de razonarse, son tiempos de madurez, son tiempos de saber hacia dónde vas, qué quieres tener en tu futuro. No puedes echar a perder tu vida Capricornio por decisiones precipitadas por impulsos de deseo, pasión, tienes que ser muy consciente hacia dónde vas y qué quieres tener en la vida para estar mejor.

Tu mejor día va a ser el día martes, que definitivamente va a ser un día cabalístico para empezar a progresar, vas a tener que pagar deudas para sanar la economía y sobre todo seguir estudiando, esforzarte y tener una línea hacia dónde quieres llegar, sigue haciendo ejercicio, come mejor y trata de estar más tranquilo y sobre todo no pelear.

Tu color va a ser el color verde y el color azul que te dicen amores nuevos y compatibles trata de decir estudiando y ten más compasión contigo mismo no puedes estar enojado. Tus números mágicos van a ser el número 04 y 66 que te está diciendo viene un poder extra en esta semana para Capricornio para que pueda solucionar los problemas que venían arrastrando y considérate un cambio positivo en tu vida.

ACUARIO

Te viene la carta del Sol, vas a seguir brillando tu mejor día va a ser el día lunes, traes esa posibilidad de tener el éxito total en todo lo que estés haciendo, los acuario son negociantes, son carismáticos, pero a veces se llenan mucho de energías negativas por chismes o por comentarios que hace el acuario con otras personas, porque siempre lo ven fuerte poderoso y con dinero y eso atraen mucho las envidias, pero la carta del sol me dice te quites todas las mentalidades que te dejaban nada más estar muy estresada o muy estresado.

Tu mejor día será el lunes y junto con tu color, que va a ser el color azul y blanco, te dice que vendrá una comunicación muy importante con gente poderosa, alguien muy poderoso en cuestiones políticas en cuestiones de empresarios, te va a ayudar para que puedas crecer en cuestiones laborales, termina tu escuela, estudia bien porque va a haber exámenes, no te pelees por pelearte con las personas y sobre todo no guardes tantos rencores, pero siempre busca tener un negocio extra tener un negocio propio y que vendrá tu vida, una verdad que necesitas expresar bien una verdad importante para empezar a crecer.

Los números mágicos son 31 y 76, te están diciendo que vas a tener dos golpes de suerte que seas un poco más responsable con tus santos trata de arreglarlos.

PISCIS

Te viene la carta del diablo, cuidado con los enemigos ocultos, cuidado con los chismes, cuidado, con las brujerías, protégete siempre, no te confíes de nada ni de nadie.

Tu mejor día va a ser el día martes, definitivamente va a ser una semana de dinero extra, de suerte en cuestiones de lotería, del pago de una deuda del pasado, de la venta de algo que tenías en propósito y sobre todo ese carisma, vas a tener un carisma extra.

Gracias a la carta del diablo vas a poder atraer amores nuevos y compatibles y sobre todo muy apasionados. El color que los va a estar dominando va a ser el color rojo y amarillo que te dice transformaciones nuevas a lo positivo desde que amanece haz ejercicio, come mejor, sigue estudiando y piensa en cosas positivas.

Tus números mágicos serán 07 y 43, te dice progreso y oportunidades nuevas de trabajo y sobre todo cuídate en salud.