Nana Calistar: Horóscopos HOY 23 de mayo

Aries

Debes deshacerte de las cosas innecesarias en tu casa, ya que solo acumulan energías negativas y bloquean la entrada de nuevas oportunidades.

Es posible que te reencuentres con familiares a quienes hace tiempo que no ves, y te darás cuenta de lo importantes que son y lo que realmente significan para ti en tu vida.

Si estás soltero/a, no te agobies y disfruta estos días, pues pronto llegará a tu vida alguien especial o te darás cuenta de la existencia de alguien cercano con quien podrías entablar una relación. Un cambio en tu rutina es necesario, ya que la monotonía puede ser un desencadenante de tus altibajos emocionales.

No prestes atención a los comentarios de amistades o personas que no te valoran, recuerda que quienes realmente te aprecian te ofrecerán consejos sinceros y constructivos, lejos de juzgarte.

Tauro

Ten cuidado con la deshonestidad de colegas o amigos cercanos, ya que podría causarte serios problemas.

No te dejes abrumar por pensamientos negativos; al persistir en la búsqueda de tus sueños, eventualmente los alcanzarás y evita tomar decisiones impulsivas; tómate tu tiempo para analizar qué es lo mejor para ti, sin preocuparte por las opiniones de los demás.

Géminis

No temas a las nuevas oportunidades ni a abrirte de nuevo al amor; no dejes que los obstáculos de la vida te detengan, aprende a afrontarlos con determinación. Se vislumbran posibilidades de viaje y un fin de semana emocionante.

Sé selectivo con lo que compartes con tus amistades, ya que la envidia puede entorpecer tus proyectos.

Si no estás en una relación, existe la posibilidad de tener un encuentro íntimo con un amigo, pero es importante no confundir el deseo físico con el amor y no esperar demasiado de los demás. Vive el momento y no permitas que las opiniones de los demás dicten tu felicidad.

Cáncer

Ten cuidado con las aventuras con personas desconocidas, ya que podrías correr el riesgo de contraer alguna infección. Siempre recuerda cuidarte y protegerte en esos momentos íntimos.

Tendrás una intuición especial que te ayudará a identificar a las personas valiosas de aquellas que no valen la pena. Mantente alerta y no dejes que se aprovechen de tu buena voluntad.

Leo

Cuídate de compañeros de trabajo que te tienen envidia. Pronto recibirás una llamada o mensaje de texto que te alegrará. Un amigo o amiga te buscará para contarte un chisme que solo te pondrá de mal humor.

No tengas miedo a los cambios; necesitas dejar la pereza y ponerte en acción. Las energías negativas que tenías han disminuido, y el poder divino te protege.

Ten cuidado con quién compartes tus cosas, ya que pronto te darás cuenta del tipo de amistades que tienes y que ninguna de ellas es confiable. Cada vez que sientas la necesidad de tener a alguien a tu lado, piensa en lo que has logrado por ti mismo.

Virgo

Es hora de que la vida te recompense generosamente por lo que te quedó pendiente en el pasado. Cree en ti mismo y confía en que todo saldrá de la mejor manera posible.

No te preocupes ni pienses en cosas que no son reales, especialmente si no lo has visto con tus propios ojos. Recuerda que algunas personas inventan cosas absurdas solo para molestar.

No mendigues cariño o amor, ya que eso permite que otros hagan lo que quieran contigo. Recuerda que en las relaciones difíciles, quien más ama o da, es quien más pierde.

Libra

Recuerda que la gratitud es fundamental para tu crecimiento personal. Ser agradecido con la vida y con Dios por lo que tienes y has recibido es la mejor forma de cambiar tu actitud y atraer energías positivas a tu vida.

Ten cuidado con los cambios repentinos de actitud, ya que pueden no ser beneficiosos y podrían perjudicar a las personas a tu alrededor.

En el ámbito del amor, es importante aprender a no depender de nadie. Si esa persona se va, te quedarás sin nada y podrías caer en depresiones a las que cada día te acostumbras más.

Escorpión

Varios amores del pasado volverán a aparecer y te traerán días agradables, ya que empezarás a discernir quién realmente merece la pena y quién ya no.

Sé listo y no permitas que intenten aprovecharse de ti; mantén la calma y deja que la vida siga su curso, cada uno acabará en el lugar que le corresponde.

No desperdicies tu tiempo en situaciones que no te aporten nada positivo. Te has distanciado de personas que deberían permanecer siempre en tu vida y podrías arrepentirte, ya que cuando desees regresar, las puertas podrían no estar abiertas para ti.

Sagitario

Estás en una fase en la que tu apariencia física comenzará a ser muy importante para ti. No desaproveches esta oportunidad y esfuérzate en el gimnasio y en seguir una dieta adecuada, ya que en poco tiempo verás los resultados.

Habrá momentos del día en los que te sentirás perdido o perdida y no sabrás qué camino tomar. Recuerda que muchas de tus malas decisiones se deben a que no logras conectar tu mente con tu corazón.

Un amor a distancia empieza a resurgir, y comenzarás a disfrutar nuevamente de la vida y del amor. Eres una persona muy dedicada y mereces alguien que sea igual de entregado que tú.

Capricornio

Habrá quienes intenten sabotearte o hablen mal de ti en estos días, buscando hacerte sentir mal. No les prestes atención, ya que son personas que no tienen vida propia y solo buscan molestar a los demás.

No te preocupes por las opiniones ajenas, tú eres el único responsable de tus decisiones y tu destino. Amores del pasado volverán con fuerza, y si no eres cauteloso, podrías cometer grandes errores.

No permitas que las personas que te rodean te manipulen, ya que buscarán dañarte con actitudes sin sentido.

Acuario

Has pasado por muchas traiciones y golpes para llegar a ser quien eres hoy. Enfrenta lo que venga y date la oportunidad de no repetir los mismos errores.

Tu carácter es tu mejor arma contra aquellos que intenten engañarte. Como enemigo o enemiga, no tienes piedad y siempre esperas el mejor momento para atacar. A veces, te dejas caer para que otros te levanten, usando esto como una estrategia para lograr lo que deseas.

No creas en todo lo que escuchas, ya que algunos comentarios tienen la intención de incomodarte y hacerte perder el equilibrio.

Piscis

Ten mucho cuidado con realizar cambios innecesarios en tu vida, ya que podrías cometer grandes errores y desviarte de tu camino, perdiendo la estabilidad. Una amistad llegará pronto y te dará una lección valiosa.

Modifica tu manera de pensar y, si ya tienes pareja, presta especial atención a la confianza, ya que los celos podrían llevarte a cometer un grave error.

Controla tu carácter, que está muy fuerte e impulsivo, ya que podrías herir a quienes más quieres.

Con información de Nana Calistar

YC