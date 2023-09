Mizada Mohamed: Horóscopos de hoy 4 de septiembre

Con la Luna llena en Tauro, la astróloga Mizada Mohamed predice que hoy habrá alegría para cada uno de los signos del zodiaco y asegura que todos estaremos enfocados en nuestras metas.

Descubre lo que los astros tienen preparado para ti este lunes 4 de septiembre, inicio de semana.

Aries

Cuando la Lunna llena estuvo en Piscis te abrió los canales de la abundancia así que asiste a todos los eventos sociales que tengas en puerta porque te traerán beneficios a corto plazo.

Tauro

Todo lo que tengas en mente se va a amplificar porque la Luna está en tu signo, además, hoy Júpiter retrógrado, nos invita a hacer cosas nuevas y enfocarnos en todo lo que deseamos.

Géminis

Estás en un momento de crecimiento para tu conocimiento, dale tiempo al tiempo y verás que bien resulta. La puerta de las oportunidades está abierta, solamente tienes que empujarla y enfocarte en lo que tú quieres.

Cáncer

La Luna en Tauro te llenará de beneficios tanto en el hogar como en el trabajo. Cáncer, debes alejarte de los chismes y comentarios de pasillo, no valen la pena.

Leo

Con Júpiter retrógrado probablemente sientas que cuestiones de compras, ventas y demás, se vuelven lentas, no te preocupes porque eso no quiere decir que los negocios que tienes en mente no se vayan a dar. Extiende tus alas y vuela, no te detengas por nada.

Virgo

Enfócate únicamente en lo que tú quieres, escucha tu voz interior antes de tomar cualquier decisión, especialmente aquellas que tengan que ver con tu vida profesional.

TE PUEDE INTERESAR: Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 4 al 8 de septiembre

Libra

Todo está a tu favor, lo que pase por tu mente se hará realidad porque tienes perfectamente conectado lo físico, mental y espiritual. Venus es tu planeta y está teniendo influencia directa este día para todos, pero a ti te está ayudando mucho más.

Escorpio

La Luna llena en Tauro te traerá pasión, entrega y compromiso en varios aspectos de tu vida, especialmente en lo sentimental y lo laboral. Debes estar muy atento durante el transcurso de la tarde porque te harán una propuesta que te llenará de alegría.

Sagitario

Con la Luna llena en Tauro avanzará todo lo que creías detenido. Aprovecha tu personalidad carismática para lograr buenos acuerdos en el trabajo.

Capricornio

La buena fortuna te acompaña así que es momento de enfocrte en lo que tú quieres y avanzar. Corre por tus sueños sin importar el "¿qué dirán?", deja de lado las opiniones ajenas y se lo que quieras ser.

Acuario

No te desesperes si las cosas no se dan en el momento que tú las quieres y como esperas. Estás en una época de abundancia espiritual esto quiere decir que tu intuición y percepción están bien desarrolladas.

Piscis

Tienes todas las de ganar en lo espiritual, mental, en el amor y el dinero, esto gracias a que la súper Luna llena estuvo en tu signo.

YC