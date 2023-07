Mizada Mohamed: Horóscopos de hoy 27 de julio

Aries

Hablar, expresar, comunicar todas tus necesidades mira que van a ser escuchadas. Mercurio te está afectando de manera muy positiva, enfoca tu energía, tu palabra, tus emociones, tus impulsos y lo haces bien enfocado, vas a dar en el punto exacto, evita los enfados, las ofuscaciones o alteraciones, quizás no son buenas puertas para abrir, al contrario, actitud como tú sabes hacerlo.

Tauro

Vas a recibir muy buenas nuevas que tienen que ver con tu economía, cambios de casa, remodelaciones, compras o ventas grandes, importantísimo, hay que recordarte a ti mismo, tú contigo mismo, el reencontrar piezas perdidas en tu interior y percatarte de que todas las vivencias son simples crecimientos para tu conocimiento, la humildad, y la modestia con los pies en la tierra, va a seguir abriéndote puertas por más cerradas que se encuentren.

Géminis

Escuchar tu voz interior, va a ser muy clave en este día donde tenemos la luna creciente en Escorpión porque el pasado puede venir al presente y te puede mover un poquito de tu centro, recuerda quién eres, todo lo que has logrado, todo ese gran ser humano que eres no te culpes de situaciones, se enfrentas situaciones y hoy es un gran día. Esto es un transcurso de la mañana, eh, a partir del mediodía vas a recibir muy buenas nuevas que van a dar mucha paz y tranquilidad a tu corazón tiene que ver con cuestiones profesionales profesionales y laborales.

Cáncer

Brillar es lo tuyo y sabes hacerlo, pero por lo regular tú tratas de ayudar demasiado a los demás, hoy necesitas tú el aplauso, la recompensa, el reconocimiento esta luna creciente, te está ayudando muchísimo a hablarte a ti mismo, con amor, con cariño, con ternura, de la misma forma que lo haces con los demás. Hoy vas a recibir ayuda que ni siquiera tú estabas pidiendo o esperando y te va a ayudar, va a ser maravilloso porque vas a poder hacer cosas con mayor rapidez para todo lo nuevo que está llegando a tu vida.

Leo

Están en un momento importante de su vida, laboral, profesional y económica, ahorita con el sol, en tu signo se te están abriendo grandes canales, caminos oportunidades, lo más importante es estar muy claro, en tu yo en tu ser en tu centro y no engancharte y tan sencillo si tu brillo les molesta.

Mis frases más antiguas que se pongan lentes, utilÍzala mi querido leo, tú vas a seguir brillando siempre, así que hacia adelante con tus planes.

Virgo

De un momento a otro vas a recibir muy buenas noticias que tienen que ver todas ellas con tu vida material, laboral, profesional, económica, cuestiones bancarias, crediticias, muy bien marcadas las asociaciones, tu casa, la profesión, la casa y el dinero.

Libra

Hay un renacimiento interior que te hace hacer algo nuevo, algo diferente, salirte de círculos, de confort, de círculos, de comodidad que no tiene nada de confort, verdad? Se llaman hábitos, se llaman costumbres, ahorita estás en un proceso de cambio de reconstrucción, de regeneración, de tu contigo mismo, de reencontrar esas piezas perdidas que todos llevamos en nuestro interior, eso va a ser clave y perfecto para que hagas cosas nuevas y diferentes que convienen a tu vida personal y profesional.

Escorpión

Hay un poquito de chismes, dime, diretes, comentarios de pasillo en tu ambiente profesional. Bueno, tú eres una persona muy ágil, muy inteligente, muy capaz, no te vayas a enganchar, no vale la pena, saben exactamente cómo pueden moverte de tu centro. Al contrario, tú eres muy ágil, para eso aprovecha la energía que te da pues la Luna en tu signo, verdad, no detengas tus pasos por comentarios negativos, al contrario, porque vienen cosas bien bonitas a tu vida, en lo personal y en lo económico.

Sagitarios

Hay una rebeldía mágica maravillosa muy característica de Sagitario, rompiendo barreras, grilletes, ataduras y el famoso qué dirán algo que a Sagitario realmente no nos importa, que las opiniones no nos afecte para nada, el día de hoy vas a tener una grata sorpresa y no solamente hoy, estos próximos tres días vas a tener grata sorpresa, recompensas, reconocimientos, cambios profesionales, laborales y muy buenos cambios, incrementos en tus ingresos.

Capricornio

Hay transformaciones, novedades, oportunidades, cosas nuevas, y diferentes, el camino te está presentando, eh? En tu familia necesitan más tiempo, más atención, más comunicación, más más presencia, vaya, tú eres una persona muy muy protectora, muy apapachadora, pero la comunicación es importante, en este día hay algo que te van a contar que vale muchísimo la pena lo cual te va a hacer sentir muy feliz y muy orgulloso.

Acuarios

Tienes grandes oportunidades y vas a darle, eh? Vas a seguir con esos planes nuevos de trabajo, nuevas oportunidades, planificación de viajes, cambios de casa, una remodelación o alguna compra que vas a hacer para tu hogar y también hoy es un excelente día para firmas o contratos.

Piscis

Tienen todas las de ganar sencillamente, así todo está totalmente a tu favor no importa que haya planeta retrógrados, eso no importa, al contrario, estás en una época de abundancia de triunfo de éxito de prosperidad.

Todo lo que está pasando por tu mente se está haciendo realidad, quieres hacer lo que quieras que traigas aquí en tu mente y en tu alma, es momento de darle hacia adelante mi querido Piscis.

