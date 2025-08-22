Mizada Mohamed: Horóscopos de HOY viernes 22 de agosto

Viernes, 22 de Agosto 2025

Por: Moisés Figueroa

Aries

Tu magnetismo, química y atracción natural se hacen presentes de manera especial. Esa energía innata te abrirá puertas y te acercará a personas importantes en tu camino. Sin embargo, recuerda que como el primer signo del zodiaco, los impulsos pueden ganarte. Hoy será clave observar, analizar y asesorarte antes de actuar, especialmente en juntas o reuniones que marcarán nuevos acuerdos favorables. En el hogar también recibirás noticias que llenarán tu corazón de alegría.

Tauro

La intuición será tu mejor aliada. Los sueños y las corazonadas te guiarán, y deberás prestar atención a esas señales que tus ángeles y guías espirituales colocan en tu camino. Antes de tomar una decisión importante en lo sentimental, familiar o laboral, haz una introspección y analiza con calma. La buena fortuna te acompaña, siempre y cuando escuches a tu voz interior y no a los impulsos pasajeros.

Géminis

El día se pinta espectacular en todas las áreas: amor, trabajo, estudios, familia y hogar. Esta energía positiva no será pasajera, sino que se mantendrá por varios días más, abriéndote caminos para innovar, visualizar y decretar nuevas metas. Es momento de arriesgarte a hacer algo diferente y de darte espacios de descanso, porque se avecina un periodo de mayor carga laboral.

Cáncer

No permitas que los comentarios malintencionados opaquen tu luz. Tu inteligencia, bondad y liderazgo hablan por sí solos, así que mantente firme y no caigas en provocaciones. El día es ideal para poner en orden temas profesionales y avanzar en proyectos que te darán mayor estabilidad. Recuerda que tu intuición y tu capacidad de liderazgo serán claves para que todo fluya a tu favor.

Leo

Las oportunidades tocarán tu puerta y debes aprovecharlas de inmediato. Júpiter, planeta de la abundancia, te respalda en decisiones económicas y profesionales que habías pospuesto. Todo lo que decidas entre hoy y mañana traerá beneficios concretos y a largo plazo.

Virgo

Con el Sol a punto de entrar en tu signo, los cambios ya se sienten en tu vida. Es momento de poner todo en la balanza: qué dejas atrás, qué conservas y qué abres como ciclo nuevo. Se avecinan transformaciones positivas en lo personal, familiar y económico, acompañadas de buena fortuna, abundancia y prosperidad. Prepárate, porque llegan buenas noticias en todas las áreas.

Libra

La aventura de vivir y disfrutar está a tu alcance. Aléjate de chismes y distracciones, y enfócate en tus relaciones sociales como herramienta para avanzar más rápido en tus metas. Ahora es el momento de pedir ayuda y rodearte de personas con mayor experiencia que te asesoren en el ámbito profesional.

Escorpión

Se presentan viajes, mudanzas y remodelaciones en el hogar, junto con el inicio o formalización de una relación sentimental. Este es un periodo de movimiento y consolidación, donde todo cambio tendrá un sentido positivo para tu crecimiento personal y emocional.

Sagitario

Después de superar pruebas, el universo abre para ti nuevas avenidas en lo personal, familiar y profesional. La paciencia y prudencia que tuviste darán frutos en forma de oportunidades claras que marcarán el inicio de una etapa mucho más plena.

Capricornio

La energía universal conspira a tu favor. El día se presta para escuchar propuestas que traerán tranquilidad y satisfacción, especialmente en lo laboral. Recuerda no engancharte con quienes no comparten tu nivel de disciplina o visión; cada persona tiene su camino. Hoy puedes recibir una noticia que esperabas desde hace tiempo.

Acuario

Brillas en tu entorno profesional. Has hecho las cosas de manera correcta, y por ello recibirás reconocimientos, recompensas y aplausos. Es momento de hablar, expresar lo que necesitas y pedir lo que mereces. Tu autenticidad será tu mejor carta de presentación.

Piscis

Entras en un ciclo de introspección que te llevará a conectar con tu autoestima y amor propio. Esa fortaleza interior será la base para negociar y avanzar en tu vida profesional. Tienes carisma, inteligencia y liderazgo: ahora es momento de alzar la voz y reclamar lo que te corresponde por derecho.

