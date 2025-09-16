Martes, 16 de Septiembre 2025

Mizada Mohamed: Horóscopos de HOY martes 16 de septiembre

Mizada Mohamed nos comparte las predicciones para cada signo zodiacal de este martes

Por: Moisés Figueroa

Mizada Mohamed nos comparte las predicciones para cada signo zodiacal de este martes. ESPECIAL

Aries

Comienzas con entusiasmo, vitalidad e intensidad, características que te definen. Te sentirás alegre, con múltiples planes y noticias que transformarán tu forma de sentir y de vivir. En el hogar llegan novedades que llenan tu corazón de felicidad.

Tauro

Es momento de liberarte de ataduras y enfocarte en tus propios sueños. No busques agradar a todos; lo importante es que te sientas bien contigo mismo. Hoy es un buen día para recibir cambios en tu economía y avanzar hacia tus metas, alejándote de quienes no suman a tu vida.

Géminis

Nadie podrá detenerte ni hacerte perder tu centro. Irradias luz, paz y felicidad, además de energía para emprender nuevos planes. Durante septiembre y octubre se presentarán oportunidades de mudanza, remodelación o propuestas profesionales que marcarán un giro positivo en tu vida.

Cáncer

En tu entorno profesional pueden surgir diferencias, pero tu inteligencia, paciencia y prudencia te ayudarán a resolverlas con éxito. Gracias a tu capacidad de manejar las cosas con calma, llegarán propuestas que traerán mayores ingresos y estabilidad.

Leo

No busques fuera lo que ya habita en tu interior. Lo que piensas y sientes tiene un poder enorme. Al liberarte de ataduras y enfocarte en el presente, recibirás noticias que traerán alegría y felicidad. Este día se convierte en una oportunidad para valorar lo que tienes y abrirte a lo que llega.

Virgo

Se avecina un renacimiento en toda la extensión de la palabra. Con el cierre de ciclo solar en tu signo, sientes más tranquilidad y plenitud. La armonía regresa a tu vida, y se abren dos nuevas puertas en el ámbito profesional que pueden cambiar tu rumbo de forma significativa.

Libra

Es natural sentir dudas o inquietudes en esta etapa previa a tu cumpleaños, pues Saturno ha generado cierta carga emocional. Sin embargo, hoy recibes noticias o mensajes que impactarán favorablemente tu economía. Es el inicio de grandes cambios: permítete recibirlos.

Escorpión

En tu ambiente profesional pueden surgir chismes o comentarios que no merecen tu energía. Ignóralos y sonríe, porque en realidad son señal de que estás haciendo las cosas bien. Vienen cambios importantes en tu trabajo que te darán libertad para crear y abrir nuevos caminos.

Sagitario

El universo coopera a tu favor y te impulsa a dar pasos firmes y gigantescos. El resto de septiembre traerá propuestas importantes que te darán alivio y crecimiento. Habrá mayor responsabilidad, pero cuentas con la energía y el talento necesarios para salir adelante con éxito.

Capricornio

El pasado debe quedar atrás. Concentra tu poder y tu inteligencia en el presente para alcanzar acuerdos profesionales que beneficien tanto a ti como a quienes te rodean. Es un momento ideal para poner las cartas sobre la mesa y avanzar con armonía hacia tus metas.

Acuario

Tu intuición se encuentra más aguda que nunca. Los sueños y señales que recibes son mensajes valiosos de tus guías, así que anótalos. Pronto llegará una señal clara que te ayudará a tomar decisiones importantes relacionadas con tu familia y tu equipo cercano.

Piscis

Se acercan transformaciones y nuevas oportunidades, especialmente en el ámbito laboral y económico. Es momento de salir de la zona de confort y abrirte a lo diferente. Conocerás personas nuevas que traerán alegría y diversión a tu vida, y tendrás la fortaleza para afrontar los cambios que vienen.

