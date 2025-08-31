Mizada Mohamed: Horóscopos de HOY domingo 31 de agosto

Aries

Este domingo 24 de agosto, los astros aconsejan mantener la calma antes de tomar decisiones importantes. Un nuevo desafío laboral se aproxima y será tu propio jefe quien te lo proponga; reflexiona bien antes de dar el siguiente paso.

Tauro

La suerte estará de tu lado en juegos de azar y también en temas de compromisos, ya sean matrimoniales o contractuales. Se avecinan momentos favorables para formalizar acuerdos, así que atrévete a firmar sin miedo.

Géminis

Dedica más atención a tu hogar y procura armonizar el ambiente. Evita discusiones con tu pareja y busquen reconectar con el amor. Si estás soltero, un romance breve tocará a tu puerta; disfrútalo sin expectativas, solo vive el momento.

Cáncer

Tu carácter perfeccionista te da ventajas, pero cuidado con caer en excesos. Esa obsesión puede volverte incomprendido ante los demás. Busca un equilibrio para no parecer demasiado excéntrico.

Leo

La energía astral te sonríe en el amor. Si hay tensiones con tu pareja, la comunicación será clave para evitar discusiones innecesarias. Además, el dinero fluye a tu favor esta semana; úsalo para compartir con quienes más quieres.

Virgo

Es momento de escuchar a tu familia y dejar a un lado la terquedad. No siempre tienes la razón, y ciertas actitudes pasadas han generado errores evitables. La humildad será tu mejor aliada.

Libra

Llegan tiempos de asumir riesgos en el amor y en las finanzas. Los ingresos mejoran y se abre la posibilidad de retomar estudios. Prepárate para enfrentar con valentía los nuevos retos que la vida te presenta.

Escorpio

Evita conflictos en lo que resta del fin de semana, ya que solo podrían desgastar tu energía. En cambio, confía en tu intuición, pues podrías recibir una señal reveladora respecto a algo que te inquietaba.

Sagitario

El amor sonríe en estos días: una persona especial llega para brindarte estabilidad emocional. Además, juntos podrían formar una dupla poderosa también en el ámbito financiero.

Capricornio

Se avecinan mejoras salariales y nuevas responsabilidades laborales. Incluso podrías llegar a ocupar un puesto de liderazgo. Maneja tu posición con humildad, pues el poder mal canalizado podría jugarte en contra.

Acuario

El exceso de trabajo puede estar agotándote. Busca momentos de conexión con la naturaleza y con tus seres queridos. No reprimas lo que sientes, expresa tus emociones con quienes realmente te importan.

Piscis

El panorama es muy favorable en lo laboral, económico y sentimental. Además, se vislumbra la posibilidad de un embarazo, que traerá gran alegría y prosperidad a tu vida.

NA