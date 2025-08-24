Mizada Mohamed: Horóscopos de HOY domingo 24 de agosto

Aries

Según las predicciones de Mizada Mohamed para este domingo 24 de agosto de 2025, las personas bajo este signo deberán mantener la calma y reflexionar antes de tomar una decisión sobre un nuevo reto laboral que se les presentará, mismo que será asignado directamente por su jefe.

Tauro

La suerte estará de tu lado en temas relacionados con juegos de azar y lotería. También se vislumbran compromisos importantes, ya sea en el plano sentimental con propuestas matrimoniales o en lo laboral con la firma de contratos en fechas favorables. No temas dar ese paso ni comprometerte con nuevos acuerdos.

Géminis

Tu atención debe centrarse en el hogar. Dedica tiempo a mejorar tu entorno y evita discusiones con tu pareja; en cambio, busquen reconectar el vínculo y fortalecer el amor. Para quienes están solteros, se aproxima un romance pasajero que traerá momentos para disfrutar plenamente.

Cáncer

Tu carácter obsesivo suele darte ventajas frente a los demás, pero debes procurar no caer en la exageración. En ocasiones puedes parecer excéntrico o complicado de comprender, lo que podría generar distancias innecesarias.

Leo

Los astros favorecen tus relaciones de pareja. Si surgen diferencias, la comunicación será clave para resolverlas sin discusiones mayores. En el plano económico, llegan ingresos importantes esta semana; compártelos con tus seres queridos y disfrútalos.

Virgo

Es momento de escuchar más a tu familia y dejar de lado la terquedad. No siempre se tiene la razón, y ciertas actitudes pasadas han generado errores que pudieron evitarse. La apertura al diálogo será fundamental.

Libra

Se avecinan riesgos que deberás asumir, especialmente en lo sentimental y en lo financiero. No obstante, estos movimientos también abrirán la puerta a nuevos ingresos y a la posibilidad de retomar tus estudios. Prepárate para los retos que vienen.

Escorpio

Conviene evitar conflictos en lo que resta del fin de semana, pues podrían alterar tu energía y atraer problemas innecesarios. Sin embargo, es posible que recibas una intuición o premonición que te dará claridad respecto a una situación que te preocupaba.

Sagitario

El amor toca a tu puerta este fin de semana. Llega una persona que aportará estabilidad emocional y que, además, podría convertirse en un aliado valioso en lo económico, formando juntos una mancuerna poderosa.

Capricornio

Un aumento salarial y nuevos retos laborales se perfilan en tu horizonte, lo que incluso podría llevarte a ocupar un puesto de liderazgo con personas a tu cargo. Mantén la humildad y evita dejarte arrastrar por el poder para no sufrir consecuencias adversas.

Acuario

El exceso de trabajo podría estar generando agotamiento. Es necesario que te reconectes con la naturaleza y con tus seres queridos. No evadas los problemas: exprésate con las personas que realmente valoras y aprecia su compañía.

Piscis

Se avecina una etapa positiva en todos los ámbitos: laboral, financiero y sentimental. Podría surgir un embarazo muy esperado, que traerá consigo alegría y prosperidad. Este nuevo comienzo será una de las mayores bendiciones de tu vida.

NA