Horóscopos de HOY 24 de agosto | Los signos en el AMOR, según Nana Calistar

Aries

Te encuentras en un momento delicado en el que las palabras halagadoras pueden afectarte fácilmente, y no todas las personas que se acercan tienen intención de quedarse; algunas buscan únicamente experiencias pasajeras.

Tauro

El amor verdadero comienza contigo mismo; aprende a valorarte y a verte con aprecio antes de depender de la aprobación de otra persona. Se avecinan días de incertidumbre, por lo que es necesario establecer límites claros con quienes han abusado de tu confianza o han sobrepasado tu paciencia.

Géminis

Una relación del pasado podría reaparecer inesperadamente y despertar emociones intensas, por lo que es importante decidir con prudencia si merece un lugar en tu vida o no. Recuerda que lo que no aporta valor, resta, y actualmente te encuentras en una etapa de crecimiento personal, no de retroceso.

Cáncer

Cuando te involucras sentimentalmente, puedes descuidar tus metas al enfocarte completamente en la otra persona. Es momento de madurar y proteger tus intereses, primero debes priorizarte a ti mismo antes que a los demás.

Leo

Experimentarás variaciones de humor que podrían llevarte a decir palabras hirientes a alguien que realmente se preocupa por ti; ten cuidado, pues a veces ni las disculpas pueden reparar el daño causado. Recuerda: el amor no se mendiga, se ofrece con respeto y dignidad, de lo contrario corres el riesgo de permitir que otros se aprovechen de ti.

Virgo

Es recomendable moderar los celos, ya que podrías estar sobre interpretando un mensaje o un cambio en la conducta de tu pareja. Antes de reaccionar impulsivamente, analiza si realmente vale la pena generar un conflicto.

Libra

Si tu relación atraviesa momentos difíciles, permite que se desarrolle de manera natural, pero evita culpar a terceros cuando conoces claramente quién es responsable.

Escorpio

Se avecinan nuevas relaciones y recibirás un mensaje inesperado de alguien cercano que alegrará tu día. Sin embargo, también podrían presentarse romances pasajeros, es importante mantener la calma. Evita actuar impulsivamente, ya que podrías cometer errores con consecuencias irreversibles.

Sagitario

Es momento de aprender a liberar lo que causa dolor y permitir que la alegría ocupe su lugar. Sal, disfruta, comparte momentos sociales y no temas a experiencias pasajeras, ya que en ocasiones estas pueden dejar recuerdos valiosos. Se vislumbran oportunidades de crecimiento en el amor y cambios significativos en tu perspectiva de la vida. La clave consiste en disfrutar lo que se presenta y no aferrarse a aquello que escapa de tu control.

Capricornio

Aprende a no comparar tu pasado con tu presente, pues vivir anclado en los recuerdos puede llevar a repetir errores. Hoy la vida te invita a soltar cargas antiguas y a disfrutar plenamente de lo que tienes frente a ti.

Acuario

Relaciones del pasado podrían reaparecer, pero no olvides que lo que se rompió una vez difícilmente volverá a ser igual. A mediados del próximo mes podría surgir un nuevo romance, posiblemente a través de redes sociales; sin embargo, es importante no entregar el corazón apresuradamente para evitar repetir errores anteriores. Relaciones pasajeras o superficiales podrían causarte decepción si actúas impulsivamente. Mantén la paciencia y aprende a valorar tu soltería, ya que representa una oportunidad para enfocarte en tu desarrollo personal.

Piscis

Si tu pareja muestra un comportamiento distante, es recomendable prestar atención a su comunicación y relaciones, ya que allí podrían encontrarse las respuestas a tus inquietudes. En asuntos amorosos, es posible que te sientas dividido entre dos personas interesadas en ti, aunque ninguna logre acercarse adecuadamente. Mantén la calma y recuerda que lo que te corresponde llegará de manera natural.

