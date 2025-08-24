Nana Calistar: Horóscopos para HOY 24 de agosto de 2025

Aries

Te encuentras en una etapa vulnerable, donde las emociones pueden desbordarte fácilmente; no todas las personas que muestran interés tendrán intenciones de quedarse, algunas solo buscan un momento pasajero. Se aproximan días de cansancio o incluso tristeza, pero no pierdas la perspectiva, recuerda quién eres y cuáles son tus objetivos.

Tauro

Se avecinan noticias familiares y revelaciones a través de los sueños que podrían generar cierta inquietud, especialmente relacionadas con personas del pasado que intentan volver a tu vida. Sin embargo, es importante actuar con cautela, recuerda que quienes se alejaron voluntariamente no merecen ser recibidos nuevamente. No abras la puerta a situaciones que ya has comprobado que no funcionaron.

Géminis

Se avecinan cambios importantes en tu carácter y experimentarás un proceso de maduración que hará que nadie pueda menospreciarte. Próximamente enfrentarás una situación desafiante que pondrá a prueba tu fortaleza; sin embargo, en lugar de permitir que te derribe, utilízala como impulso para avanzar.

Cáncer

Se presentan nuevas amistades en tu camino, y es posible que una de ellas genere sentimientos más profundos de lo esperado. Tu día más favorable será el lunes, por lo que es recomendable aprovecharlo para atender asuntos importantes. Ten precaución, cuando te involucras emocionalmente, podrías descuidar tus objetivos al centrarte excesivamente en la otra persona.

Leo

Ten sumo cuidado con lo que compartes, ya que podrías involucrarte en problemas serios. A veces actúas de manera confiada, por lo que es importante mantener la atención y no permitir que otros se aprovechen de ti. Este domingo se te recuerda que es momento de asumir responsabilidad y luchar por tus objetivos, ya que nadie te los concederá sin esfuerzo.

Virgo

Es recomendable moderar los celos, ya que podrían nublar tu juicio por detalles menores en la conducta de tu pareja. Antes de reaccionar, analiza si realmente vale la pena el conflicto. Enfócate en tu familia y evita desgastarte con personas que solo están de paso. A partir de ahora, cada decisión que tomes será determinante para alcanzar los objetivos que valoras, pero por los cuales aún no has trabajado con constancia.

Libra

Es momento de dejar atrás los resentimientos hacia quienes eligieron no continuar a tu lado; la vida, con su sabiduría, retira aquello que no te es necesario. Valórate y confía en tu capacidad para atraer lo que deseas. Si tu relación atraviesa momentos difíciles, permite que fluya, pero evita culpar a terceros cuando conoces bien la responsabilidad de cada quien. Números de la suerte: 16 y 19, que podrían resultar favorables en juegos de azar.

Escorpio

Se aproximan nuevas oportunidades de relaciones y recibirás un mensaje inesperado de alguien cercano que alegrará tu día. No obstante, también podrían presentarse romances pasajeros y un conflicto familiar doloroso, por lo que es importante mantener la calma. Evita tomar decisiones impulsivas que puedan generar consecuencias irreversibles.

Sagitario

Habrá días en los que te sientas decaído y con la impresión de que todo está en tu contra; sin embargo, recuerda que no se trata de maldiciones, sino de etapas que, así como llegan, también desaparecen. La felicidad no es permanente, por lo que es recomendable aprovechar cada momento positivo y evitar lamentarse por lo que no resultó como esperabas.

Capricornio

Presta atención, ya que recibirás noticias que te brindarán la oportunidad de iniciar el negocio que has estado considerando desde hace tiempo. Es momento de mantener los pies en la tierra y canalizar tu energía de manera enfocada para alcanzar los objetivos que te has propuesto.

Acuario

Las personas entran y salen de tu vida con frecuencia, pero ha llegado el momento de decidir a quién deseas conservar y a quién conviene despedir. Te encuentras en una etapa de cambios emocionales, con variaciones de humor que podrían generar conflictos, especialmente con los miembros de tu familia.

Piscis

Se aproximan cambios significativos que podrían afectarte, entre ellos la aparición de una persona de apariencia confiable cuya intención podría no ser beneficiosa. Es importante actuar con precaución, ya que podría acercarse mediante una amistad y no todo lo que aparenta es lo que parece. Asimismo, si tu pareja muestra un comportamiento distante o frío, conviene estar atento a la situación.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP