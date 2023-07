Mizada Mohamed: Estos seis signos tendrán oportunidades y momentos mágicos esta semana

Aries

Tienes muchos aspectos favorables en el amor, en el romance y en el trabajo, ya verás, las grandes propuestas que vas a tener esta semana, tiempos de aplausos, de recompensas y de reconocimientos.

Géminis

Las relaciones sociales están muy favorables y por medio de ellas vas a hacer contactos muy importantes para esos proyectos que traes en tu mente especialmente el proyecto que tiene que ver con las relaciones públicas.

Leo

Van a abrirse las puertas de par en par y por eso es importante que guardes silencio de todos los éxitos que estás teniendo y los que vas a tener, no te desgastes si la gente habla de ti o te señala o te critica, no te enganches absolutamente de nada, no detengas tus pasos por los ladrones de sueños al contrario.

Virgo

Esta semana es muy buena para ti, traes muchas ideas que son éxito total, ponlas sobre la mesa, vende tus ideas que te va a dar grandes resultados en tu paz interior y en tu economía.

Libra

Están pasando por una de sus mejores épocas, están entrando en un ciclo de mucha aventura, de bonanza, de buena fortuna, de abundancia, de prosperidad física, mental y espiritual, estás en un ciclo donde la llave mágica está abriendo cualquier puerta por más cerrada que se encuentre.

Acuario

Todas las de ganar acuario, estas en unos aspectos fenomenales, lo que tú quieras hacer esta semana es tuya, ábrete a las bondades y bendiciones, tienes demasiada atracción química, magnetismo y atraes todas las bondades y bendiciones que el universo tiene para ti.

MF