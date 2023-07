Mizada Mohamed: Horóscopos de la semana del 17 a 23 de julio

Aries

Aprovecha esta luna nueva que ingresa en el signo de Leo para sanar tu pasado, para darte el permiso de hacer cosas nuevas y diferentes, para eso que dejabas para después, piensa poco, siente mucho actúa bastante esta es una semana para todo aquello que habías dejado para luego. Tienes muchos aspectos favorables en el amor, en el romance y en el trabajo, ya verás, las grandes propuestas que vas a tener esta semana, tiempos de aplausos, de recompensas y de reconocimientos

Tauro

Habra cambios en tu economía que te van a dar una alegría y una felicidad que hay que encargó es momento de todo aquello que pensaste, dijiste, analizaste imaginaste, ya empiezas a recibir cosechas completas de abundancia y de prosperidad, ahí la obtienes la oportunidad de hacer una compra importante que te va a convenir a tu futuro a muy corto plazo, porque después vas a hacer buenas negociaciones con esa compra que te van a dar resultados en tu economía.

Geminis

Vas a encontrar piezas perdidas en tu interior, vas a reencontrarte con tu pasado eso va a ser mágico y maravilloso, el pasado viene al presente y era un pasado muy lindo, un ex trabajo o un ex amor, un ex amigo o un famoso ex alguien del pasado. Las relaciones sociales están muy favorables y por medio de ellas vas a hacer contactos muy importantes para esos proyectos que traes en tu mente especialmente el proyecto que tiene que ver con las relaciones públicas.

Cáncer

Este próximo 22 de julio, fecha en que cierran sus cumpleaños, van a estar recibiendo muchas alegrías, mucha felicidad, porque ya está casi esta el sol en Leo y eso los llena de mucha energía, además con la luna nueva te vas a sentir muy contento. Es una semana de alegrías contigo, con los tuyos y con tu familia. Puede ser que estés planificando viajes y haciendo una retrospectiva y al mismo tiempo una introspección con análisis de conciencia para saber qué cosas nuevas quieres hacer y qué cosas quieres dejar de hacer para darle más espacio a tu persona.

Leo

Has estado esperando que un proyecto se te dé o que te den respuestas sobre algo que tú necesitas en tu vida económica, puede ser a lo que te dediques, pero especialmente si estás en proyectos te dire que ahora vas a tener grandes respuestas en esta semana de algo que no estaba caminando como tú lo deseabas desde finales o mediados del mes de abril de este año 2023, van a abrirse las puertas de par en par y por eso es importante que guardes silencio de todos los éxitos que estás teniendo y los que vas a tener, no te desgastes si la gente habla de ti o te señala o te critica, no te enganches absolutamente de nada, no detengas tus pasos por los ladrones de sueños al contrario

Virgo

Vas a tomar decisiones muy importantes, es el momento de que hagas todo aquello que has dejado para después, piensa poco, siente mucho, actúa bastante y no pienses de más es bueno analizar, observar y checar, pero no exageres, porque de tanto pensar te puede ganar el miedo, si se lo cuentas a alguien te van a hacer dudar y eres una persona por demás, creativa y ocurrente y tienes una mente poderosísima que hace realidad tus sueños.

Esta semana es muy buena para ti traes muchas ideas que son éxito total, ponla sobre la mesa vende tus ideas que te va a dar grandes resultados en tu paz interior y en tu economía.

Libra

Están pasando por una de sus mejores épocas, están entrando en un ciclo de mucha aventura, de bonanza, de buena fortuna, de abundancia, de prosperidad física, mental y espiritual, estás en un ciclo donde la llave mágica está abriendo cualquier puerta por más cerrada que se encuentre.

Tu intuición y tu percepción se hayan por demás súper desarrolladas, escribe toda la información que te estan mandando tus guías, tus ángeles, tus ancestros, tus maestros, porque tienes detalles o palabras claves importantes para tus próximas decisiones en tu vida personal y laboral, hay grandes cambios en la vida de de los libra, pero es momento de de confiar, creer y actuar.

Escorpio

Si permites que te muevan de tu centro, tú mismo le estás dando el poder de tu vida a otra persona, no te enganches es lo que quieren muchas personas, porque saben tu fuerza, tu poder, tu energía, tu capacidad de hacer que las cosas sucedan, si sabes que en tu ambiente profesional o laboral hay personitas que vibran bajo, con una energía baja, tú vibra alto con tu energía amorosa, esa no hay quien le pare, quién le pegue, no hay manera.

Sagitario

Vas a enfocarte exactamente en todo lo que tú deseas, puedes estar un poquito inquieto o desesperado en estos días, porque traes la agenda bastante saturada, dale más espacio a tu persona, duerme bien, haz ejercicio, porque bien sabes que los sagitarios necesitan dormir muchísimo porque piensan demasiado y se mueven mucho y son muy intensos.

Aprovecha esta semana de Luna Nueva en Leo para todo lo que traes entre manos, lo que sucede es que traes muchas cosas y tú mismo te estás sobrepasando, pregúntate hace cuánto tiempo que no le das espacio a tu persona para hacer ejercicio para descansar para leer un buen libro, trae la agenda bastante saturada en tu vida, ya sea de estudios o de trabajo.

Capricornio

Lo que sea de firmas, contratos, negociaciones, acuerdos, todo lo que tengas que firmar hazlo esta semana, es una super semana para que lo hagas, vas a estar en estos días en algún tipo de junta de eventos, reunión súper importante con personas las cuales las vas a aprender muchísimo. Ve dos veces, escucha dos veces y habla lo menos posible para que haya un gran aprendizaje y cuando sea el momento de hablar adelante.

Trae una libreta junto a ti y escribe todas las señales mensajes y palabras que el Universo te está enviando ahí hay claves perfectas para las decisiones que tú quieres tomar en tu vida personal, familiar, y económica que en esta semana de buena fortuna definitivamente te va ir muy bien.

Acuario

Todas las de ganar acuario, estas en unos aspectos fenomenales, lo que tú quieras hacer esta semana es tuya, ábrete a las bondades y bendiciones, tienes demasiada atracción química, magnetismo y atraes todas las bondades y bendiciones que el universo tiene para ti. Vas a empezar a ver florecer todos aquellos, planes y proyectos que fueron allá en principios de año.

Piscis

Por medio de tus amistades y de tu familia vas a hacer algo que habías dejado para después, algún proyecto, algún plan, alguna negociación o algún movimiento algo que tú traías entre manos para ti y para los tuyos. Si necesitas hacer alguna compra o venta o negociación es una semana, pero por demás, buenísima, si quieres trabajar con el reencuentro sentimental o la reconciliación o trabajar con el perdón con alguna amistad o con alguno de los miembros de tu familia va a ser por demás, fácil para ti. Esta semana habran grandísimos resultados, éxito total, es tiempo de recibir lo que te corresponde, es semana de merecimiento, de aplausos y de recompensas.

