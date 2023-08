Qué gusto saludarlos, ya saben abrazos fuertes de alma, alma llenos de luz de paz de amor de armonía, que todo fluye en armonía, perfecta y todo sea como de pues estamos ya terminando el mes de agosto y estamos, pues iniciando ya el mes de septiembre, es un tiempo de hacer introspección aprovechando varios movimientos retrógrados que ahorita les voy a platicar referente a ellos, pero es una muy buena semana porque el 30 de agosto tenemos la segunda superluna llena, tuvimos la del primero de agosto que fue superluna llena y la del 30 de agosto super luna llena al tener dos lunas llenas.

Simplemente tener dos lunas llenas en un mismo mes se le llama luna azul, así que el 30 de agosto la super luna llena es Luna Azul, está en agua, está en Piscis, estaremos por demás, intuitivos, mágicos, románticos, sensibles, perceptivos, podemos andar algo necesitados de amor, de afecto, de atención, de apapacho, algo vulnerable, pero cuando tenemos la súper luna llena, o sea, luna llena y azul, por favor, es tiempo de hacer que las cosas sucedan, vas a ver grandes resultados de lo que iniciaste seis meses atrás, va a ser exactamente a las 7 de la tarde, con 37 minutos, hora del centro, también el próximo 3 de septiembre Venus se mantiene pero ya va a estar directo, ya no está retrógrado.

Vamos a sentir la pre-sombra, la sombra, eh? 10, 15 días más, pero ya ahorita al estar directo te vas a dar cuenta como las cosas te empiezan a funcionar de mejor manera, tanto en el dinero, como en las relaciones, en los romances, eh? Vas a tomar mejores determinaciones y decisiones en las relaciones o cuestiones que se hayan iniciado en Venus retrógrado, especialmente en amistades o en romances, si se mantienen después de que ya esté Venus directo, ya es una relación que se mantiene, por lo regular, siempre hay que ponerle mucha atención cuando están los planetas retrógrados, porque nos dice un retrógrado, reordena, reorganiza, revisa todo en Re, también hay regresos, puedes haber vivido regresos de amistades o de amores, pero ya este próximo 3 exactamente de septiembre ya tenemos a Venus directo, se mantiene en el signo de Leo hasta el 8 de octubre el 27, el 28, eh? Urano se pone retrógrado como lo hace año tras año desde toda la historia de la vida.

Hemos tenido los planetas retrógrados, tenemos la pre-sombra antes de que entre el planeta a estar, eh? Retrógrado estacionario y también tenemos la post-sombra, con esto quiero decir que todo el año tenemos tres sombras por sombras retrógrados y demás hago mucho hincapié en ello porque, eh, yo quiero mucho las redes sociales, pero nos encontramos con personas que de repente no tienen la menor nociones o ideas de astrología y hablan solamente en negativo, los planetas retrógrados y, no es así, un planeta retrógrado te lleva a afianzarte a poner los pies en la tierra, tomar determinaciones, a tomar decisiones, a decir sí lo hago, si no lo hago, si cierro un ciclo, si no lo cierro, eso es bien importante también esta semana, pues ya tenemos el 1 de septiembre, siempre los días uno, todos los días hay que agradecer todos los días, eh?

El 1 vamos a encender nuestra velita blanca, vamos a hacer la oración y agradecerle a la Divina Providencia para que no nos falte casa, vestido y sustento, yo le agregué salud y también vamos a agradecer todo lo que nos dio el mes de agosto, pero sí, tomen su hojita y escriban en su hojita, que tengo que agradecer hasta lo negativo se agradece; Ay, amiga, me han pasado una cantidad de cosas en este mes, qué les cuento ya mejor me río se llama crecimiento para tu conocimiento.

Toma tu bolígrafo y le agradeces al mes de agosto y también escribe el día de la superluna llena que es exactamente el 30 de agosto a las 7 de la tarde con 37 minutos hora del centro y es Luna Azul, escribe muchos, muchos, muchos deseos, escribe tus intenciones.

Escríbelas con muchas ganas, con mucho amor, hazlo en tiempo presente, guárdalo en tu cajita de madera, porque hay magnetiza, ponle un cristalito de cuarzo, el que más tengas por ahí unas hojitas de laurel o busca mis recetas aquí en el canal para que hagas, una receta para lo que tú requieras ya sea el amor, la abundancia y todo lo que pase por tu mente.

