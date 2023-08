Mizada Mohamed: Conoce qué le depara a tu horóscopo del 28 de agosto al 3 de septiembre

Aries

Quítate el antifaz de los ojos, mi amor, y ve las cosas como son créeme que frente a ti hay un gran panorama de cosas nuevas y cosas diferentes, este mes ha sido una efervescencia, has estado como que estuvieras dentro de una licuadora o en un torbellino. Has aprendido muchísimo, a partir del 30 de agosto que está la super luna llena en Piscis y la luna azul y por supuesto Venus directo te va a ayudar muchísimo para esas diferencias de comunicación que tenías, todo funcionó, todo fluyó, todo lo hiciste, pero estabas bajo presión, bajo estrés, sentías que las cosas no estaban funcionando como tú lo deseabas. Créeme que aprendiste muchísimo y ahora vas a tener nuevas y maravillosas oportunidades, Marte te está dando la grandiosa oportunidad de hacer cosas nuevas, de hacer cosas diferentes, si necesitas esta semana hacer compras, ventas, negociaciones, acuerdos, arreglar diferencias de comunicación es una muy buena semana, ya todo el pasado que te movía mucho las emociones y la cabeza ya está sanado.

Está liberado y eso es muy maravilloso, al fin fuego, al fin Marte, al fin dentro de la Cruz Cardinal, estás fluyendo y aprendiendo muchísimo fue un mes que te dio muchísimo aprendizaje y te diste cuenta que con esto y más tú puedes mi querido Aries, lo que no debe de estar en tu vida por eso pues que les vaya bien, así de sencillo.

Tauro

Estás entrando en un buen ciclo, eh, a partir de ya, el uno de septiembre entras tú especialmente, imagínate que Venus directo el próximo 3 de septiembre el 1 de septiembre, que ya está sintiendo se ven un directo, vas a tener una junta de eventos, reunión, sumamente importante o recibes algún correo o alguna negociación que se va a solucionar, algo que estaba detenido, que no caminaba, que tú pensabas que nos iba a dar, pues que resulta que se va a dar absolutamente todo, sigue extrayendo en mente, a seguir haciendo cambios. Ahora lo que tienes que hacer es una maravillosa introspección, hablar contigo mismo, llegar a acuerdos contigo mismo, y retrospectiva, quiero decir, recuerda todo ese camino que has recorrido para estar en donde te encuentras quién si quieres en tu vida y quién no quieres en tu vida? Quieres seguir haciendo lo que estás haciendo o quieres cambiarlo esta época, te va a ayudar muchísimo a que tomes excelentísimas determinaciones muy pero muy buenos cambios en tu economía. Estás haciendo o un cambio de alimentación o un régimen alimenticio muy interesante, eh? Uniéndote al nuevo grupo de amistades y también cambios buenísimos para ti mi querido Tauro en cuestiones económicas.

Géminis

Es buen momento para hablar. Sabemos que se te da muy bien y hablas de maravilla. Bueno, pues vas a poner las cartas sobre la mesa después de la súper luna llena todo lo que quieras después de la súper luna llena que va a ser nada menos que a partir del 31 de agosto haga lo que quiera en mi vida, porque no quiero que lo hagas en la súper luna llena ese día quiero que te centres en ti, te vas a hablar a ti, te vas a decir todo lo valioso que eres, todo lo que te amas, lo que te quieres, lo que te respetas, vas a hacer muchas intenciones, muchos decretos, porque vienes con todo es buen momento para que ya cierres esos ciclos que los has dejado para después los planetas, la situación es tus emociones. Tu subconsciente te han traído con altas y bajas, es natural porque acuérdate que todavía pues tenemos por ahí mercurio, que es tu planeta todavía está retrógrado hasta el 15 de septiembre, por eso mismo tú puedes andar un poco incómodo, inquieto desesperado, pero lo que te digo buenas nuevas el 30. Cuídate a ti, atiéndete a ti misma, y apapachate como un postre rico. Júntate con tus amigos. Haz lo que te dé tu gana el 31, a partir del 31 se te van a abrir grandísimos canales de abundancia de luz ya lo verás, mi amor. Además, todo lo que tienes es el resultado de tu buen proceder.

Cáncer

Sabemos que eres muy tierno, romántico, sensible, melancólico, amoroso, demás, estos días vas a estar muy alegre, muy contento, muy divertido, muy amoroso, con ganas de hacer cosas nuevas y cosas diferentes, pues sí, todo eso va a rendir grandes frutos, todo aquello que tú hayas sembrado en febrero, marzo y abril empiezas a ver resultados, después de esta superluna, llena maravillosa del 30 de agosto, también la planificación de viajes tanto de placer como de trabajo y alguien de tu pasado viene a tu presente a llenar tu corazón de muchísima alegría y felicidad.

Leo

Tienen justicia marcada para ustedes, esto qué quiere decir justicia marcada, significa que todo aquello de trámites acuerdos contratos, eh? Relaciones, eh? Situaciones que no se te estaban dando, que había momentos que decías, pero porque está pasando esto, lo lograste, lo aprendiste, pero ahora resulta que definitivamente el universo regresa todo multiplicado y ahora te regresa multiplicado, todo el bien que has hecho, si alguien en el pasado en estos meses anteriores desde diciembre a la fecha sentiste que pues en el trabajo no estaban bien las cosas, en el amor o en la familia o esto lo otro los que tenían que quedarse se quedaron en los que yo las que no ya no están, así que hay que agradecer todo ello. Ahora sí te vas a abrir a todo lo nuevo que el Universo te está enviando que es en amor, en trabajo, en viajes, y un gran cambio en tu forma de ver la vida.

Virgo

Está enamorado, contento, feliz, realizado, claro, por supuesto estamos en el en el ciclo de todos ustedes mis queridos Virgo, tenemos el sol en su signo y tenemos a Mercurio en su signo, aunque esté retrógrado no pasa nada, nada más sabemos que hay que ponerle más atención a como hablamos, a lo que decimos, a lo que firmamos y más, eso es así de sencillo, te está impactando de manera muy positiva para que hagas cosas nuevas y diferentes, estás en muy buen momento a partir de a partir del 2 de septiembre hacia adelante. Tú verás los grandes cambios que van a llegar a tu vida nada es por casualidad. Todo es causal, es ley causa y efecto, tú bien, sabes lo que ha sembrado y eso es lo que estás cosechando, estás con grandes cambios en tu casa, del trabajo y en la casa de la profesión. Esto quiere decir que vas a tener o trabajos nuevos o cambio dentro de tu profesión o cambios favorables en tu vida económica, muy buenas noticias en tu hogar, que van a llenar tu corazón de mucha alegría.

Libra

Listos, totalmente mis queridos libra, que estamos ya por entrar al ciclo. Bueno, todavía falta de su cumpleaños, pero si estamos a una semana. Resulta que Venus al estar directo este próximo 3 de septiembre se te van a abrir los canales de abundancia de par en par, todo aquello que tú pensabas que no se daba, que estaba detenido, que estaba frenado, que no estaba caminando bajo tu ritmo, todo va a caminar con una rapidez, pero tremenda, tú lo verás, porque el 3 de septiembre es domingo, sí, a partir del 4 lunes, tú vas a ver cómo vas a recibir mensajes, llamadas, esto, lo otro y demás, donde todo está funcionando para ti, para los tuyos, también tienes propuestas interesantísimas en tu vida profesional y en tu vida laboral, así que saca tus antenas psíquicas y muy pendiente a los próximos viajes que vas a hacer que unos pueden ser de trabajo y otros pueden ser de placer con mucha alegría y felicidad.

Escorpión

Sabes utilizar perfectamente bien tus relaciones sociales para avanzar con muchísima rapidez, porque sabes lo que significa la palabra amigo, en esta semana, vas a recibir aplauso, recompensa, reconocimientos, eh? Regalos, comisiones, cambios económicos muy favorables. Es una espectacular semana.

Además, mi amor, la súper luna llena luna azul en Piscis tu agua, así que ábrete a todas las bondades y bendiciones que tú te mereces, confía en todo ello, estoy clara, que tú sabes quién eres, qué quieres? A dónde vas? Cuál es tu objetivo de vida? Pero especialmente con quién si quieres ir, estuviste cerrando muchos ciclos emocionales, estuviste sanando mucho y esto empezó aproximadamente desde finales de febrero o principios de marzo y ese sanar tus emociones te está dando los resultados mágicos y maravillosos que tienes en estos momentos.

Sagitario

Muy buenas noticias en todos los sentidos, cuando a mí me dicen es que tanto planeta retrógrado le digo no, pero es que pues cómo les explico, o sea, el aguacate hay que quitarle la cáscara y el hueso y plantarlo no se come así con cáscara y con hueso esos son los planetas retrógrados, todos aquellos queridos sagitarios que han estado creciendo aprendiendo manejando sus emociones en causando sus planes muy claros en sus planes de vida, en sus objetivos, alejándose de chismes, dime, diretes, comentarios de pasill,o sé perfectamente por lo que has estado pasando mi querido Sagitario, eh, tantas personas que estuvieron señalandote o criticándote o hablando de ti, pues bueno, ahora no dicen absolutamente nada,nadamás se voltean y se van con pena, verdad, esta semana va a ser una magia para mis queridos sagitarios y solamente porque Venus esté directo por la superluna, llena por muchos motivos más a pesar de que haya varios planetas retrógrados, incluyendo un planeta que te está ayudando en tu vida profesional, todo se va a abrir, pero desde ya desde el 29 de agosto, tú vas a empezar a ver cómo todo va a cambiar totalmente a tu favor, en eso que estaba detenido bloqueado que no caminaba. Tú déjalo fluir como lo has hecho, déjate llevar, todo se acomoda en armonía perfecta en el tiempo y en el espacio preciso y ese espacio preciso es esta semana.

Capricornio

La rueda de la fortuna está totalmente a tu favor, no es tiempo de pensar amor, es tiempo de actuar. Lo puedes pensar, lo puedes imaginar, lo puedes sentir es lo puedes hacer.

Ahorita hay algo muy interesante, has estado pensando y pensando mucho natural. Capricornio inteligente Saturno solamente que ahora estás haciendo un poquito a un lado tanto pensamiento y te estás poniendo más en acción y estás aprendiendo a delegar y ese delegarte, está dando lado la oportunidad de que puedas hacer muchísimas más cosas de las que estás haciendo hasta el momento, aprovecha, que a partir de esta semana se van a abrir grandísimas oportunidades, canales, abundancia, si se van a ir personas que no debes de tener en tu vida que solamente pues ya sabes que todos llegamos a una persona o a una a lo que sea a las personas, eh? Por un tiempo determinado, no? En todos los casos, pero en ocasiones cuando tenemos que aprender algo de alguien o nosotros enseñarle algo a alguien, eso ha estado pasando

Acuario

Tienes la actitud, las llaves están frente a ti, es tiempo de hacer que las cosas sucedan, piensa poco, siente mucho, actúa bastante, aprovecha para hacer tus intenciones, este próximo 30 de agosto exactamente lo que tú deseas recuerda guardarlo en la cajita de madera para que magnetice y atraiga todo lo que traes en mente, hay reencuentros amorosos sentimentales laborales, tu nivel de creatividad de iluminación, eh? De imaginación, de arte, está por demás con todos los acuarios en estos momentos las relaciones públicas se te están dando pero súper bien momento de autonomía e independencia y para los Piscis es una época muy formidable para ti súper luna llena en tu signo. Imagínate, qué maravilla.

Piscis

Todos esos sueños que has traído en tu vida desde hace meses o años se están haciendo realidad paso a paso todo se logra y has tenido la paciencia, las ganas, estar claro, en tus sueños, deseos, anhelos, objetivos, hay muchas personas que dependen de ti, de tu amor, de tu cariño, de tus consejos, tal vez del trabajo, sigue mandando ese amor, es energía, sigue apoyando, sigue dando porque el Universo te lo está regresando multiplicado esta semana, vas a ver alguno de tus sueños y deseos hecho realidad, es el resultado de tu buen proceder porque cuando estás dándole a los demás, el universo te regresa multiplicado a partir del 1 y 2 vas a tener puede ser correos llamadas mensajes importantes sobre algún tipo de negociación acuerdo trámite que conviene a tu futuro a muy corto plazo.