Mizada Mohamed: Conoce qué le depara a tu horóscopo del 18 al 24 de marzo

Aries

Querido Aries, permíteme expresarte mis felicitaciones para este ciclo que se avecina, donde se presentarán oportunidades emocionantes. Estarás rodeado de reencuentros amorosos, sentimentales y sociales, así como también oportunidades laborales. El pasado resurgirá, pero de una manera favorable, impulsando proyectos, negociaciones y acuerdos. A medida que avanza la semana con la luna en fase creciente, debemos prepararnos para cerrarla con la luna en fase decreciente.

Es esencial que confíes en tu intuición, querido Aries, ya que será tu guía durante este período. Presta atención a las señales y mensajes que recibas, especialmente a través de tus amistades, ya que te proporcionarán orientación precisa en momentos clave.

Avanzarás rápidamente en acuerdos y negociaciones, aunque a veces puedas sentir reticencia en pedir ayuda, recuerda que es importante aceptar el apoyo de otros, tal como tú lo brindas cuando se te solicita. Te alejarás de situaciones que te estaban abrumando, abriéndote a nuevas oportunidades que beneficiarán significativamente tu situación económica.

Tauro

Para los Tauro, se avistan excelentes cambios en el ámbito económico. Es momento propicio para realizar un balance detallado de tus ingresos y gastos, asegurando así unas finanzas sólidas. Tu destreza en los negocios, las transacciones y los acuerdos es innegable, así como tu capacidad para trabajar y generar ganancias. Sin embargo, a veces puedes dudar de ti mismo debido a comentarios negativos o chismes.

Esta semana, te darás cuenta de que ya no necesitas tolerar este tipo de negatividad, ya que estás experimentando una transformación significativa en tu forma de pensar, sentir y actuar. Te darás cuenta de que eres capaz de avanzar y salir adelante por ti mismo, aprovechando tu fuerza interior, poder, energía, conocimientos y habilidades.

Además, es una semana para permitirte ser amado, consentido y liberarte de cualquier carga innecesaria. Es momento de deshacerte de lo que no te beneficia, querido Tauro.

Géminis

Para los Géminis, es importante distanciarse un poco del ruido de las presiones y tensiones que puedan estar presentes en tu vida. Es más fácil de lo que parece tomar el control de tu propio destino y dejar de culpar a los demás por las circunstancias. Tienes todas las cualidades necesarias para triunfar: alegría, simpatía, inteligencia, capacidad creativa, entre otras. Sin embargo, puede que haya algo que te detenga en la realización de tus sueños.

Nadie te detendrá si decides comprometerte con tus metas y crees firmemente en ti mismo. Es momento de sembrar en tu mente la idea de que te mereces todo, no solo un poco. Esta semana será de gran ayuda para ti, pues se vislumbran viajes, cambios de residencia o remodelaciones, oportunidades laborales o nuevos comienzos en el trabajo, así como la continuación o inicio de estudios.

Todo esto está marcado en tu camino, pero es crucial que tomes las riendas de tu vida, ya que la fortuna, la abundancia y la prosperidad están de tu lado.

Cáncer

Querido Cáncer, estás en un momento de plenitud y satisfacción en el amor, la felicidad y el logro personal. Todo parece estar fluyendo en tu vida de manera positiva, así que es momento de pasar a la acción, especialmente en asuntos financieros. Se avecinan grandes oportunidades para iniciar negocios, emprender proyectos por tu cuenta o resolver deudas pendientes. También se vislumbra un reencuentro con amigos que te brindarán alegría, paz y tranquilidad, lo cual será muy beneficioso para ti. Además, este período marca nuevos comienzos tanto en el ámbito romántico como profesional o laboral para ti. Tu habilidad para los negocios y la creatividad te destacan, y como parte de la Cruz Cardinal, eres un líder nato. Siendo un signo de agua, eres extremadamente sensible, y tus emociones pueden verse influenciadas por los movimientos lunares. Sin embargo, con el próximo eclipse solar el 25 de marzo, es probable que te sientas especialmente energizado y lleno de aprendizajes.

Leo

Queridos Leo, en este momento, se vislumbran renacimientos, cambios, novedades y oportunidades de transformación. Es hora de dejar de pensar y empezar a actuar. Aleja de tu vida los comentarios negativos y malintencionados, pues hay personas que no pueden soportar el brillo ajeno y enseguida lanzan veneno. Tú, como persona noble, romántica y sensible, no debes permitir que te hieran aquellos que no pueden comprender tu camino y tus logros.

Es momento de avanzar y dejar atrás a quienes intentan limitar tu libertad de acción. Confía en tu fuerza, poder y energía. Esta semana, con la luna creciente, se abren grandes oportunidades para reconectarte contigo mismo y confiar en tu capacidad para lograr lo que te propongas. Se abrirán nuevos caminos tanto en tu hogar, en el romance como en cuestiones económicas.

Te recomiendo nuevamente que no compartas tus planes con otros para que puedas mantener el control sobre ellos. Confía en ti mismo y sigue adelante con determinación.

Virgo

Para los Virgo, es esencial esta semana dedicar tiempo a analizar, observar y revisar aspectos importantes de tu vida. Esto forma parte de tu naturaleza y esencialmente de quién eres. En especial, los días 19, 20 y 21 serán fundamentales, ya que auguran abundancia, éxito y prosperidad para ti.

Surgirán nuevas oportunidades que serán beneficiosas tanto a nivel personal, familiar como económico. Si estás considerando hacer cambios en la organización de tu hogar, mudarte, remodelar, comprar o vender una propiedad, esta semana será propicia para tomar acción.

Puedes contar con el apoyo de tus contactos sociales y amigos, quienes estarán dispuestos a ayudarte a avanzar en acuerdos y negociaciones.

Libra

Para los Libra, esta semana promete ser de triunfo, abundancia y prosperidad, especialmente en el ámbito espiritual. Ahora más que nunca, la abundancia se manifiesta a través de tus dones y talentos. Es momento de quitarte el antifaz y ver las cosas tal como son, pero también de mantener una actitud optimista. Es el momento adecuado para hacer esa llamada pendiente, enviar ese correo o buscar oportunidades que están frente a ti.

Con la alineación planetaria actual, todo está a tu favor. El eclipse lunar del 25 de marzo será especialmente significativo para ti, y desde ahora puedes sentir su energía. Te informo sobre esto porque sé que tienes varios proyectos y propuestas sobre la mesa.

Aprovecha esta semana de luna creciente para tomar decisiones y avanzar hacia tus metas. Recuerda que cuentas con el apoyo de tu familia y amigos para lograrlo.

Escorpión

Para los Escorpión, nada ni nadie podrá limitarte en esta etapa. No permitas que los pesimistas o aquellos que intentan robar tus sueños te detengan. Las oportunidades están disponibles para ti de manera abundante. Tu mente es como una varita mágica con llaves que pueden abrir cualquier puerta. Es el momento de convertir tus sueños en realidad.

Sé que los Escorpio suelen guardar silencio y no comparten sus planes, prefiriendo analizar y observar en silencio. Sigue con esta estrategia, ya que la mejor manera de demostrar quiénes somos es mediante nuestras acciones. No necesitas alardes ni aplausos; simplemente deja que las cosas sucedan.

Esta semana marca el comienzo de la cosecha de todo lo que has estado sembrando, especialmente desde octubre, noviembre y diciembre del 2023.

Sagitario

Para mis queridos Sagitarios, es hora de ganar. A lo largo del tiempo, hemos enfrentado diversas pruebas, desde caídas y errores hasta traiciones y desilusiones. Sin embargo, nuestra naturaleza es resistente como la caña, flexible pero difícil de romper. Esta semana trae consigo recompensas y reconocimientos, marcadas por el ingreso del Sol en Aries y el equinoccio.

Estamos llenos de energía y oportunidades, por lo que debemos aprovechar cada una que se nos presente. Sagitario, tienes todas las cartas a tu favor, con cambios favorables en tu economía, hogar, amor y más.

Es importante seguir alejándote de lo que no te nutre ni construye, mientras te reconectas contigo mismo y avanzas con tus planes sin necesidad de compartirlos con nadie.

Capricornio

Para ti, mi querido Capricornio, parece que hay una evolución positiva en algún acuerdo o negociación que tenías pendiente, especialmente en asuntos relacionados con tu profesión y tus finanzas. Lo que antes parecía difícil o inalcanzable ahora está mostrando signos de progreso.

Saturno en Piscis te está haciendo más intuitivo y perceptivo, regalándote una serie de sueños premonitorios que debes aprovechar. Además, la influencia de Marte y Venus también está contribuyendo a tu éxito, impulsándote a llevar a cabo una variedad de planes y proyectos.

Puedes esperar reencuentros familiares, una vida social activa, y posiblemente remodelaciones en tu hogar. También, es probable que recibas algunos regalos inesperados que alegrarán tu vida. Este es un momento para confiar en tu instinto y seguir adelante con determinación.

Acuario

Para ti, mi querido Acuario, Júpiter está trayendo triunfo, éxito, abundancia y prosperidad en tu vida. Este período también estará marcado por muchos viajes, tanto nacionales como internacionales. Vas a tener la oportunidad de conectarte con personas extranjeras que te harán propuestas interesantes y valiosas, especialmente en las áreas en las que estás trabajando actualmente o en los planes que has estado considerando desde hace tiempo.

Si estás pensando en hacer compras, ventas o negociaciones, este es el momento adecuado para avanzar. Además, con el próximo eclipse en Libra, que es un signo de aire al igual que Acuario, se espera que te beneficies en todas las áreas de tu vida, incluyendo lo laboral, profesional, económico y sentimental.

Si estás buscando romance o deseas darle más pasión a tus relaciones, esta semana también será favorable para ti. ¡Aprovecha al máximo estas oportunidades que se presentan!

Piscis

Para ti, mi querido Piscis, es el momento de iniciar y avanzar en todos los aspectos de tu vida. Tienes una mente imaginativa y fértil, llena de planes, proyectos e ideas que han estado esperando ser realizadas. Con la llegada de la semana de luna creciente y el equinoccio de primavera el día 19, estarás en un momento propicio para poner en marcha todo lo que has estado contemplando.

Con Venus, Marte y Saturno en tu signo, junto con Neptuno, tu planeta regente, todo está a tu favor. No dudes en actuar y llevar a cabo tus planes, pero recuerda mantenerlos en secreto. Evita compartir tus planes con otros, ya que la envidia y las energías negativas pueden surgir fácilmente. Eres un ser noble y sensible, así que protege tus proyectos manteniéndolos en privado. Confía en que la buena fortuna, la abundancia y el éxito están destinados para ti.

Con información de Mizada Mohamed

MF