Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 18 al 22 de marzo

Aries

En las cartas del tarot para Aries esta semana, la carta del juicio indica un período de toma de decisiones, instándote a dejar de dar vueltas a tus pensamientos y a superar la incertidumbre. Estás en una fase de crecimiento y estabilidad, donde es crucial tomar medidas para mejorar tu situación. A veces, los Aries pueden evitar tomar decisiones por miedo al juicio de los demás o por sentimientos de culpa, pero es importante dejar eso atrás y seguir adelante.

Esta semana será propicia para resolver trámites legales, pasaportes o cuestiones laborales, con un especial énfasis en el día jueves 21 de marzo. Tus números de la suerte son el 03 y 05, y los colores dominantes son el naranja y el amarillo.

En cuanto a relaciones, se aconseja llevar a cabo trámites de divorcio o separación de manera rápida y sin darle muchas vueltas. Es importante también evitar relaciones tóxicas y centrarse en aquellas que te brinden estabilidad y comprensión, especialmente con los signos de Capricornio, Cáncer y Leo, quienes estarán muy compatibles contigo esta semana. Si tienes la oportunidad, aprovecha para viajar y celebrar tu cumpleaños en otro lugar, invirtiendo en ti mismo en lugar de gastar siempre en los demás.

El planeta que te guiará esta semana será la Luna, junto con el Sol, promoviendo progreso, estabilidad y revelaciones divinas. La energía positiva que irradias te acercará a las personas y te sentirás más liviano, entrando en una etapa de abundancia y estabilidad.

Tauro

Para mis amigos Tauro, en las cartas del tarot aparece la carta del Carruaje, indicando que deben seguir adelante sin miedo y continuar avanzando. El lunes será su mejor día y la semana estará llena de trabajo y compromisos personales, como casamientos o cumpleaños familiares, donde se reunirán con sus seres queridos. Tauro se destaca por su organización y en esta semana puede considerar volver a estudiar y mejorar su presentación personal para destacar en su entorno laboral.

Es importante que Tauro se valore a sí mismo y ponga un precio adecuado a sus servicios. La semana estará marcada por reuniones laborales, concentración y planes para Semana Santa o posibles viajes. Sus números mágicos serán el 07 y 18, y los colores dominantes serán el naranja y el azul fuerte, indicando cambios positivos en su vida. Se les aconseja no sabotear su estabilidad emocional y no sobreanalizar las relaciones sentimentales.

Tauro puede esperar dos golpes de suerte y la posibilidad de pagar deudas. Además, habrá reuniones con los dueños o jefes de la empresa para lograr cambios positivos. En cuanto a las relaciones, Leo y Virgo estarán más cercanos a Tauro, mientras que Capricornio estará enfocado en asuntos de negocios y relaciones públicas. Se les recomienda dejar hábitos poco saludables.

Géminis

Para mis amigos Géminis, en las cartas del tarot aparece la carta del Ermitaño, lo que indica que encontrarán la luz esta semana. Tu mejor día será el miércoles, cuando hallarás soluciones y la verdad que estabas buscando en diferentes aspectos de tu vida, ya sea en tu relación de pareja, en el ámbito laboral o en cuestiones familiares. Aunque descubrir la verdad puede ser doloroso, recuerda que te hará libre. Procura mantener la calma y la tranquilidad, ya que será una semana de mucho trabajo y concentración para sacar adelante tareas pendientes.

Es fundamental que cuides tu salud mental, evitando la ansiedad y procurando descansar adecuadamente. Aleja los pensamientos de venganza y enfócate en ti mismo, invirtiendo en tu bienestar. Considera visitar al dentista o al dermatólogo para realzar tu aspecto y aumentar tu buena vibra.

Tus números de la suerte serán el 01 y 14, y tus colores dominantes serán el azul intenso y el negro. Además, puedes esperar dos golpes de suerte en cuestiones de lotería y más comunicación, lo que podría abrirte puertas en áreas como campañas políticas, marketing, enseñanza, moda o comunicaciones.

En cuanto a las relaciones, los signos de Cáncer, Libra y Acuario estarán muy cerca de ti esta semana, compartiendo tu deseo de enamorarse y sentir ilusión.

Cáncer

Para mis amigos Cáncer, en las cartas del tarot se presenta la carta de los Bastos, que simboliza poder, determinación y firmeza. Esta semana, se les presentará una oferta de matrimonio o una relación de amor verdadero, así como estabilidad en el ámbito laboral. También pasarán mucho tiempo con su familia, participando en reuniones familiares y con amigos del pasado.

Tu mejor día será el martes, y tus números de la suerte serán el 04 y 29, mientras que tus colores auspiciosos serán el blanco y el rojo intenso. Esto sugiere que una fuente divina estará a tu favor, trayendo oportunidades de crecimiento y buenas perspectivas en el amor.

Es posible que recibas la atención de un amor del pasado o alguien nuevo. Es importante comunicarte abiertamente con ellos para resolver cualquier duda o malentendido. Además, estarás brindando un gran apoyo a un familiar que enfrenta problemas de salud o legales.

En términos de compatibilidad, los signos de Acuario, Piscis y Escorpión estarán especialmente alineados contigo esta semana, ofreciendo colaboración en negocios y trabajo. Considera un cambio de imagen para refrescar tu apariencia y procura cuidar tu salud, prestando atención a tu estómago e intestinos con una dieta más equilibrada.

El planeta que te influirá esta semana será Marte, que traerá intensidad, pasión y movimiento, lo que te augura buena suerte en tus empresas.

Leo

Para mis amigos Leo, en las cartas del tarot aparece la carta del Diablo, lo que indica que esta semana será crucial para tomar decisiones importantes. Aunque pueda resultar doloroso, es fundamental seguir avanzando sin detenerse por nada ni por nadie. Debes estar alerta ante los enemigos ocultos, amigos y hasta la familia, y ser prudente en tus relaciones y confianzas.

Tu mejor día será el miércoles, y se te aconseja usar agua bendita diariamente, así como perfume antes de salir de casa y llevar un limón verde en tu bolsa para protegerte. Evita prestar dinero, firmar documentos que no entiendas completamente y sé más claro en tus acciones. No permitas que te engañen en asuntos sentimentales; si una pareja ya no te conviene, es momento de apartarla de tu vida, incluso si eso implica ser más firme y no ceder a la bondad excesiva característica de los Leo.

Tus números de la suerte serán el 21 y 25, y tus colores auspiciosos serán el plata y el dorado, lo que sugiere que estás en una etapa de nuevas oportunidades laborales y crecimiento profesional. Recuerda que cuentas con el apoyo divino, aunque a veces la soberbia y el ego puedan nublar tu juicio. Es momento de reconocer tu valía y avanzar con determinación hacia tus metas.

Virgo

Para mis amigos Virgo, en las cartas del tarot surge la carta del Loco, que representa fuerza, determinación y la necesidad de dejar de lado la inseguridad y la intensidad. A menudo, los Virgo tienden a preocuparse demasiado por detalles y horarios, lo que puede generar ansiedad innecesaria. Es importante aprender a mantener la calma y la tranquilidad.

Tu mejor día será el martes, y esta semana estará marcada por mucho trabajo y la necesidad de concentrarte en mejorar tu hogar, ya sea pintándolo o comprando electrodomésticos. Además, es fundamental que aprendas a valorarte más y a no ayudar económicamente a los demás en exceso. Es hora de establecer límites y aprender a decir que no.

Tus números de la suerte serán el 02 y 21, y tus colores auspiciosos serán el rojo y el naranja, lo que indica la necesidad de transformar tu vida y hacer cambios positivos. Es recomendable que purifiques tus pensamientos y te centres en lo que realmente puedes controlar, evitando la ansiedad y preocupaciones innecesarias.

En términos de compatibilidad, los signos de Aries, Tauro y Sagitario estarán cerca de ti esta semana, ofreciendo la posibilidad de unión, noviazgo y estabilidad en las relaciones.

Libra

Para mis amigos Libra, en las cartas del tarot aparece la carta del As de Oros, lo que indica una excelente semana llena de abundancia económica y la realización de tus deseos más anhelados. Este momento te brindará firmeza, buena suerte y determinación para alcanzar tus metas.

Tu mejor día será el lunes, y toda la semana estará impregnada de buena suerte. A veces puede que sientas que las cosas no sucedieron como esperabas, pero en realidad se están acomodando para que te encuentres en una situación más tranquila y favorable.

Es posible que esta semana entregues resultados laborales destacados, inicies nuevos proyectos o te enfrentes a exámenes de última hora en la escuela. Concéntrate en tus tareas, sal a caminar para despejar la mente, arregla tu casa y disfruta de tu entorno para vivir cómodamente y expresarte plenamente.

Tus números de la suerte serán el 09 y el 15, y tus colores auspiciosos serán el verde y el blanco. Te sugiero que seas más original y auténtico, sin seguir los pasos de los demás, y que te enfoques en tus propias metas en la vida, aunque escuches consejos de otros. En cuanto a la compatibilidad, los signos de Géminis, Acuario y Aries estarán cerca de ti, ofreciéndote nuevas oportunidades tanto en el ámbito laboral como en el amor, con posibilidades de casamiento y amor verdadero.

Escorpión

Para mis amigos Escorpión, en las cartas del tarot surge la carta de la Estrella, que indica un período de brillantez y oportunidades intensas esta semana. Tu mejor día será el jueves, un día cabalístico para ti, donde recibirás nuevas oportunidades de crecimiento tanto económico como profesional. Es crucial dejar atrás el pasado y abrirte a cambios positivos en tu vida, ya sea cambiando de trabajo o de lugar de residencia.

Te esperan reconocimientos significativos y nuevas esperanzas de vida, tal vez en otro país o ciudad. Es importante que te asegures de dormir lo suficiente, ya que recientemente has estado privándote de sueño por preocupaciones innecesarias. Tus números de la suerte serán el 10 y el 12, y tus colores auspiciosos serán el rojo y el amarillo, indicando que se avecinan cambios importantes en tu vida laboral y en tu hogar.

Busca tu camino en la vida y define lo que te hace feliz. Aunque puedas ser cuestionado por tu carácter y tu forma directa de expresarte, es fundamental que sigas siendo auténtico y fiel a ti mismo. En el amor, encontrarás compatibilidad con los signos de Virgo, Piscis y Cáncer, quienes te ofrecerán relaciones más estables y duraderas. Recuerda cuidar tu salud, busca una alimentación más saludable y asegúrate de descansar lo suficiente. ¡Sigue adelante con determinación y confianza!

Sagitario

Para mis amigos Sagitario, la carta de la Torre indica un momento de transformación y crecimiento. Es el momento de tomar decisiones audaces y avanzar, priorizando tu propio bienestar sobre el de los demás. Debes deshacerte de las influencias negativas del pasado que te impiden progresar y cuidar más de ti mismo. No temas ser diferente ni preocuparte por el juicio de los demás.

Es esencial que te cuides tanto física como emocionalmente, prestando atención a tu estómago, piel y cabello. Enamórate de ti mismo y comienza a invertir en tu propia felicidad en lugar de complacer constantemente a los demás. Haz cambios significativos en tu vida, como cambiar tu teléfono, comprar un reloj, un perfume u otras cosas que te hagan sentir bien.

Tus números de la suerte serán el 23 y el 40, y tus colores auspiciosos serán el rojo intenso y el amarillo, que te instan a poner pasión en todo lo que hagas y a buscar resultados intensos en tus esfuerzos. Considera invertir en oro o iniciar un negocio propio, como la venta de automóviles, repuestos, tecnología o cualquier otra área que te interese y te permita ganar más dinero.

En cuanto a la compatibilidad, los signos de Aries, Leo y Libra estarán más alineados contigo, y es posible que encuentres un verdadero compañero de vida entre ellos. Recuerda que este es un momento para priorizarte y seguir adelante con determinación hacia tus metas y sueños.

Capricornio

Para mis amigos Capricornio, la carta del Mundo sugiere un impulso para conquistar nuevos horizontes y explorar nuevas posibilidades. Sin embargo, es importante encontrar un equilibrio entre tus ambiciones y tu estabilidad actual. A veces, tu tendencia a pensar en el futuro puede afectar tu enfoque en las tareas actuales. Es esencial concentrarte en completar tus proyectos y responsabilidades laborales antes de embarcarte en nuevas aventuras.

Aunque puedas tener planes de viaje en mente, asegúrate de administrar tu dinero con prudencia, pagar tus deudas y sanar cualquier situación financiera pasada. También es crucial resolver cualquier conflicto pendiente en tus relaciones personales y dejar de cargar con energías negativas de otras personas. Busca la paz y la armonía, especialmente con aquellos con quienes has tenido desavenencias.

Tu mejor día será el miércoles, con potencial para obtener estabilidad económica y una sorpresa relacionada con un nuevo proyecto. Tus números de la suerte serán el 13 y el 25, y los colores que te beneficiarán serán el rojo y el azul fuerte. Recuerda cuidarte de las influencias negativas y mantener cerca a las personas que realmente te apoyan.

En cuanto a las advertencias, la carta de los 6 de Espadas sugiere que tengas cuidado con los chismes y las habladurías que podrían afectar tu tranquilidad. Mantente alejado de situaciones que puedan generar rumores o malentendidos, y enfócate en tus objetivos con determinación y claridad.

Acuario

Para mis amigos Acuario, la carta de la Justicia indica que finalmente obtendrás lo que has estado buscando esta semana, ya sea en términos de trabajo, crecimiento laboral o estabilidad económica. Tu mejor día será el lunes, y experimentarás un progreso significativo en tus finanzas y en tu desarrollo personal.

Es importante que seas auténtico y original en todo lo que hagas, y que te mantengas enfocado en tus metas sin presumir tus logros ante los demás. La humildad y la discreción te protegerán de la envidia y la mala energía. Si deseas viajar, hazlo por ti mismo y experimenta nuevas aventuras para enriquecer tu vida.

Tus números de la suerte serán el 16 y el 33, y tus colores auspiciosos serán el amarillo y el azul intenso, lo que te brindará más energía y confianza. Te sentirás más alegre y adaptable en todas las situaciones, y tendrás la oportunidad de visitar familiares o asistir a eventos sociales que te traerán alegría.

Si sientes la necesidad de comunicarte con personas del pasado, siéntete libre de hacerlo, pero recuerda aprender de tus experiencias pasadas y evitar caer en los mismos errores. Los signos de Tauro, Géminis y Libra serán compatibles contigo y te brindarán amor y felicidad adicional en tu vida.

Piscis

Para mis amigos Piscis, la carta del Sol ilumina tu camino en estos últimos días de tu cumpleaños. Es momento de celebrarte y reconocer que estás haciendo las cosas bien al entender la importancia de eliminar lo que ya no te sirve en tu vida. Deja ir lo que ya no te beneficia y haz espacio para lo positivo. Es hora de crecer y evolucionar, así que reorganiza tu entorno, llena tu vida de luz y busca actividades que te ayuden a mejorar tu bienestar mental y emocional.

A pesar de que esta semana puede estar llena de trabajo y estrés, mantén la calma y concéntrate en tu crecimiento laboral. Sigue siendo perseverante y ahorra para tus metas futuras. Date pequeños placeres que te hagan feliz y recuerda que no le debes nada a nadie por situaciones pasadas.

Tu mejor día será el miércoles, y tus números de la suerte serán el 6 y el 31. Los colores que te beneficiarán serán el azul fuerte y el blanco, recordándote que eres el apoyo y guía de tu familia. No temas a los cambios en el trabajo y no te preocupes por situaciones fuera de tu control. Además, estarás en sintonía con personas compatibles en el amor, especialmente con Libra, Escorpión y otros Piscis.

Con información de Mhoni Vidente

MF