Mizada Mohamed: Conoce qué le depara a tu horóscopo del 12 al 18 de febrero

Aries

Querido Aries, esta semana se presenta como una gran oportunidad para ti. Es momento de enfocar tu energía, tus planes y tus proyectos. Es crucial plasmarlos en papel para no dejarte llevar por impulsos, desesperación, dudas o inquietudes. Esta semana está marcada por el triunfo, la abundancia y la prosperidad en lo físico, mental y espiritual.

Sé que has enfrentado desafíos y crecimientos personales intensos. Como el bebé del zodiaco, a veces te sientes impaciente e inquieto. Sin embargo, esta semana te invita a estar tranquilo y sereno, gracias a la influencia del elemento aire, especialmente beneficioso para ti al ser compatible con Géminis, Acuario, Leo y Sagitario.

Es el momento de reclamar lo que te corresponde, especialmente en el ámbito profesional. No te limites y no te quedes callado. Esta semana puede traer iniciativas, reencuentros sentimentales o formalización de relaciones. Además, buenas noticias podrían llegar antes del 18 de febrero, ya sea relacionadas con trámites, contratos o esperanzas pendientes.

Tauro

Querido Tauro, después de atravesar caídas, errores y aprendizajes, ahora te encuentras pleno, feliz y realizado. Júpiter te está brindando grandes oportunidades para reinventarte. La entrada de Plutón en Acuario el 20 de enero te ha permitido reencontrarte contigo mismo, entender tus deseos, metas y dirección en la vida. Aunque Plutón retrocederá hacia mediados de año, permanecerá en Acuario hasta 2044, lo que te brinda un amplio espacio para actuar sin dudas sobre tus posibilidades.

Es crucial alejarte de aquellos que dudan de ti. Estás en un buen momento tanto en lo laboral como en lo económico, y tus amistades se depurarán, dejando espacio para las relaciones verdaderamente significativas.

En cuanto a las cuestiones sentimentales, si ya tienes una relación estable, excelente. Si no es así, mantén tus antenas alerta, ya que podrías conocer a alguien muy especial.

Géminis

Querido Géminis, tu elemento es el aire, y en este momento, el universo te está proporcionando una gran cantidad de energía elemental. El sol, Plutón y Mercurio están alineados para brindarte apoyo, y pronto se unirán dos influencias más el 13 y el 16.

Ahora es el momento de abordar lo que quedó pendiente o estancado entre agosto, septiembre y octubre. Estás en medio de importantes transformaciones, dando giros significativos y mostrando una gran confianza en tus habilidades para aprovechar las oportunidades que se presentan.

Recuerda que no necesitas pensar demasiado, sino sentir mucho y actuar con determinación. Júpiter, Saturno y, aparte, Urano te están brindando el impulso necesario para hacer realidad muchos de tus sueños. Es esencial alejarte de las personas tóxicas y ladrones de sueños que pueden bloquear tu progreso y éxito.

Cáncer

Para Cáncer, esta semana se presenta como un período de reflexión profunda, de análisis de conciencia y de hacer un balance de tus acciones pasadas, presentes y futuras. Si bien es importante vivir el momento presente, también es necesario proyectarse hacia el futuro y aprender de nuestras experiencias pasadas.

Es evidente que te entregas completamente en todo lo que haces: con la familia, los amigos, en el trabajo y en tus responsabilidades. Esta semana, debes enfocarte en ti mismo, en reencontrarte, en encontrar tu lugar y dejar que los demás también crezcan y se desarrollen a su propio ritmo.

Es crucial aprender a soltar a las personas y no cargar con responsabilidades que no te corresponden. Debes arreglar tu propia vida y dejar que cada uno siga su camino. Esto no implica dejar de amar, cuidar o atender a los demás, sino simplemente reconocer quién debe permanecer en tu vida y quién no.

Es posible que te des cuenta de que a menudo das mucho más de lo que recibes. Esta semana te brinda la oportunidad de trabajar en ti mismo y esperar abundancia y prosperidad, que se reflejarán en tus habilidades y dones.

Leo

Para los Leo, es importante recordar que no deben permitir que nada ni nadie detenga su progreso, sin importar las circunstancias. Han nacido para brillar, lograr y avanzar hacia la realización de sus sueños. Este cambio astral, con Marte y Venus en Acuario junto al Sol, Mercurio y Plutón, indica que es momento de actuar sin pensarlo demasiado.

Es esencial que Leo se reconozca a sí mismo, se ame, se admire, se valore y se respete. Merecen ocupar su lugar en el universo y sentirse merecedores de la abundancia. Esta semana es propicia para hacer contactos, enviar correos electrónicos, abrir puertas y retomar proyectos pasados que quedaron pendientes.

Leo debe recordar frenar su "lengua mental", es decir, detener el constante flujo de pensamientos que pueden generar dudas o limitaciones. Mantener conversaciones con otros puede ayudar a redirigir esos pensamientos y concentrarse en el éxito, la abundancia y la prosperidad que se merecen. Es tiempo de triunfar y avanzar hacia el logro de sus metas.

Virgo

Para los Virgo, es importante recordar todo lo que sembraron durante agosto, septiembre y octubre del 2023, ya que comenzarán a ver resultados mágicos y maravillosos a partir de esta semana. La combinación de tanto elemento aire y la ausencia de planetas retrógrados les brindará luz, fuerza, energía, paz, armonía, serenidad y tranquilidad, así como lo que algunos llaman buena suerte.

Para mí, la buena suerte es simplemente la combinación del conocimiento y la oportunidad. Los Virgo han estado constantemente tocando puertas y confiando en sus capacidades. Se han alejado de aquello que no debería estar en sus vidas y se han permitido reencontrarse consigo mismos.

Este renacimiento y cambio que estamos experimentando, influenciado por Plutón en Acuario, nos ha movido a todos de maneras significativas. Es importante que los Virgo se den el permiso y la oportunidad de valorarse a sí mismos. Si desean emprender algo nuevo, como compras, ventas, viajes o cambios de residencia, no deben esperar más. El momento de actuar es ahora, el aquí y el ahora siempre es el mejor momento.

Libra

Para los Libra, esta semana se presenta llena de aplausos, recompensas, reconocimientos y oportunidades mágicas y maravillosas. Con Venus ingresando en Acuario y la presencia de Plutón en Acuario junto a Mercurio y Marte, todo lo que haya estado estancado debe ser impulsado hacia adelante. Es el momento perfecto para enviar correos, realizar trámites, firmar acuerdos y convenios.

El ingreso de Plutón en Acuario trae consigo un torrente de oportunidades que pueden haber estado ausentes durante años. Es un momento de triunfo, éxito, abundancia y prosperidad en todos los aspectos de la vida: físico, mental y espiritual. Aunque es difícil pedir a un Libra que no dude, la seguridad que sentirán esta semana será mágica y les ayudará a centrarse, valorarse y recibir lo que les corresponde por derecho.

Es importante alejarse de las personas chismosas, metiches y envidiosas, especialmente en el ámbito profesional. Encender una vela morada y usar su perfume favorito o llevar pulseras de color rojo o cuarzos puede ayudar a proteger su campo electromagnético y mantenerse enfocados en sus metas.

Escorpión

Para los Escorpiones, esta semana se vislumbran negociaciones importantes con cambios significativos en tu estatus profesional y económico. No dudes en absoluto, confía en ti mismo y en tu capacidad para tomar decisiones. Vive el momento, siente, disfruta y actúa en consecuencia. Si las oportunidades están frente a ti, tómalas sin vacilar.

A veces, buscas complacer a todos y terminas descuidando tu propio bienestar. Recuerda que es fundamental priorizarte a ti mismo. Los aspectos planetarios en Acuario te están empujando hacia la acción, hacia la exploración de nuevos horizontes y experiencias.

Aprovecha esta energía para cerrar contratos, planificar viajes, establecer acuerdos y perseguir tus deseos más profundos. Como uno de los signos más mentales y poderosos, enfoca tu energía a través de tu tercer ojo hacia lo que realmente deseas. Es el momento de convertir en realidad aquello que has estado planeando desde hace tiempo. Es hora de ver los frutos de las semillas que sembraste y dejar que florezcan.

Sagitario

Para los Sagitarios, es momento de reconocer que tienen todas las de ganar en todas las áreas de sus vidas. Una buena fortuna maravillosa les aguarda, y es tiempo de éxito, abundancia, prosperidad, amor, paz y serenidad. Este es un período para embarcarse en nuevas aventuras y brillar de manera deslumbrante. Si el brillo de Sagitario molesta a otros, que se pongan lentes de sol, porque van a brillar con intensidad.

Es esencial que los Sagitarios se mantengan protegidos y conectados con su esencia, utilizando cuarzos u otros amuletos que les brinden energía positiva. A pesar de las envidias que puedan surgir, es importante recordar el largo camino y los sacrificios que han llevado a Sagitario hasta donde se encuentra ahora.

Este período seguirá siendo de éxito y ganancias en los próximos meses. Es momento de abrirse a la abundancia que el universo tiene reservada. Se recibirán mensajes y señales de cambios tanto en lo personal, lo económico como en lo profesional.

Capricornio

Para los Capricornio, se vislumbran cambios totales en sus vidas, y son cambios sumamente positivos. Plutón, que estuvo en Capricornio, ya no está directamente afectándolos, pues ha ingresado en Acuario. Este cambio les brinda una nueva libertad de acción, tras años de aprendizaje y transformación bajo la influencia de Plutón en su signo.

Han pasado por muchas experiencias de aprendizaje durante el tiempo en que Plutón estuvo en Capricornio, y ahora es momento de cosechar los frutos de ese proceso. Es tiempo de recibir éxito, abundancia y relajación. Plutón en Acuario les otorga una mayor libertad para hacer realidad sus sueños y metas sin restricciones.

Es importante que los Capricornio frenen su lengua mental y confíen en su inteligencia, orden y meticulosidad. Aunque su enfoque en la perfección continúe, ahora lo harán de manera más relajada y serena. Esta semana se presenta como una oportunidad muy exitosa para avanzar sin dudar y para ganar en todos los aspectos de sus vidas.

Acuario

Para los Acuarios, la alineación astral es excepcional con el sol, Plutón, Mercurio, Venus, Marte y pronto la Luna en Géminis, lo que indica una semana llena de oportunidades y potencialidades. Todo lo que visualices y desees con intensidad se manifestará en la realidad. Es crucial que te enfoques en tus pensamientos, palabras y acciones, ya que tienen un poder extraordinario para crear tu realidad.

El movimiento y los cambios que has experimentado en los últimos meses te han preparado para este momento de transformación y nuevas oportunidades. Es hora de actuar siguiendo el principio de "piensa poco, siente mucho, actúa bastante". Las puertas están abiertas de par en par para ti, gracias a la presencia de Plutón en Acuario, así que no dudes de tus capacidades ni de tu poder.

Es fundamental que ignores las opiniones de aquellos que no comprenden tu visión o tu frecuencia vibracional. Tienes la fuerza, el poder y la energía necesarios para avanzar con confianza. Recuerda: "es mejor decir me acuerdo, me imagino". Es tiempo de ganar y lo harás.

Piscis

Para ti, querido Piscis, siempre has sido el que ofrece ayuda y apapacho a los demás, pero esta semana te estás dando un poco más de permiso para atender tus propias necesidades. Con la llegada del sol a tu signo el 18, se te presenta una oportunidad única para cerrar ciclos, algo que suele ser difícil para ti, ya que te afecta emocionalmente. Es momento de pensar en ti mismo, en lo que necesitas para encontrar serenidad, tranquilidad y libertad de acción.

Las influencias astrales muestran que tu hogar está bien alineado, lo que te brinda la oportunidad de planificar y proyectar tus metas y planes futuros. Además, la casa de los viajes está fuertemente destacada, lo que indica que tendrás muchas oportunidades para viajar, ya sea dentro del país, a otra ciudad o incluso a otro continente.

En cuanto a tus finanzas, esta semana es propicia para firmar contratos, acuerdos, cerrar ventas y resolver cuestiones relacionadas con créditos y cobranzas. Si te enfocas en pensar positivamente y en lo que realmente deseas, verás que la buena fortuna estará de tu lado.

Con información de Mizada Mohamed

MF