Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 11 al 16 de febrero

Aries

La carta del Emperador en las cartas del Tarot indica que esta semana será una oportunidad para que Aries se sienta poderoso y capaz de avanzar. Es momento de reflexionar sobre los logros, fracasos, contratiempos y triunfos en el trabajo, y sentirse orgulloso de todo lo realizado.

Será una semana de mucho trabajo, reuniones laborales, cambios de puesto e incluso la posibilidad de recibir dinero extra o una oferta de trabajo en el extranjero. El martes será un día destacado, pero es importante cuidar la salud y encontrar tiempo para el ejercicio y la relajación mental.

Los números mágicos son el 13 y el 27, con posibilidad de suerte en la lotería y abundancia financiera. Se recomienda llevar un control de las finanzas y cuidar la salud física. Los colores de la suerte son el rojo y el verde intenso. En el ámbito amoroso, los signos compatibles son Capricornio, Aries y Leo, con posibles regalos por el Día de San Valentín y planes de viaje.

Es momento de tomar decisiones positivas y alejarse de las influencias negativas. El Arcángel Miguel sugiere perdonarse y liberarse de sentimientos de culpa, así como invocarlo para sanar y protegerse de energías negativas. Aries debe buscar su bienestar, renovar su imagen y recordar que es exitoso y capaz de lograr sus objetivos.

Tauro

Para los amigos del signo Tauro, la carta de las Oros augura una semana de suerte definitiva. Para aquellos en pareja, se vislumbra un compromiso firme, incluso un ofrecimiento de casamiento o la decisión de vivir juntos. Para los solteros, se prevé la llegada de personas compatibles, especialmente de Acuario, Virgo y Capricornio, quienes estarán cercanos a Tauro.

Es momento de cambiar la mentalidad y desechar el pesimismo. Esta semana promete ser de mucho trabajo y estrés, pero Tauro podrá superar cualquier obstáculo. Es tiempo de saldar deudas, mejorar la economía, visitar a la familia y brindar ayuda a quienes lo necesiten, ya sea en lo personal o económico.

Los números mágicos para Tauro son el 15 y el 29, mientras que los colores de la suerte son el amarillo y el azul intenso. Esta semana invita a la reflexión sobre el pasado, la búsqueda de la felicidad presente y la construcción de un futuro mejor. Tauro posee un poder personal para liderar y comunicarse eficazmente, pero debe dejar atrás lo negativo y lo terco.

El Arcángel Miguel brinda su apoyo y pide confianza en el crecimiento personal en todas las áreas. Tauro debe evitar sabotearse a sí mismo y cultivar la felicidad, la abundancia y la salud.

Géminis

Para los amigos del signo Géminis, la carta del Sol irradia un mensaje de brillo y felicidad. Es tu momento de brillar y sentirte contento. Es el momento de seguir creciendo y emprender ese negocio que tanto has esperado. No necesitas la opinión de otros, confía en tu intuición y busca respuestas en Dios y en el Arcángel Miguel, quienes te acompañarán esta semana.

La carta del Sol indica un posible viaje relacionado con proyectos o trabajo que debes atender rápidamente. Es crucial que te enfoques en tu educación y te actualices constantemente.

Tu mejor día será el jueves, y tus números mágicos son el 33 y el 38, con dos golpes de suerte. Los colores que te beneficiarán son el amarillo y el verde fuerte. Es momento de transformar lo negativo en positivo, tanto en tu físico como en tu mentalidad. Continúa haciendo ejercicio, renueva tu apariencia y ajusta tus pensamientos y comportamientos hacia lo positivo.

Es importante liberarte de energías negativas, saldar deudas y comenzar a invertir en cosas que te hagan sentir que estás creciendo, como terrenos, coches o departamentos. En el ámbito amoroso, los signos compatibles para ti son Libra, Sagitario y Acuario, quienes estarán cerca para ofrecerte amor verdadero.

Cáncer

Para los amigos del signo de Cáncer, las cartas de la justicia, la fuerza, el valor y la determinación se presentan como guías. Es momento de concentrarte en alcanzar el éxito y conseguir el dinero que tanto deseas. La justicia está de tu lado, y el karma te recompensará por tus acciones pasadas esta semana.

Pueden surgir cambios laborales y profesionales, pero ten cuidado con la influencia negativa de algunas personas en tu entorno laboral y académico. Es importante alejarte de aquellos que sabotean tu felicidad con chismes e intrigas, y enfocarte en tu realización personal y profesional.

Tu mejor día será el miércoles, y tus números mágicos son el 66, 12 y 666, con tres golpes de suerte. Tu fuerza cósmica está respaldada por los planetas. Deja de sufrir y de pensar en negativo, pues esas situaciones ya han pasado y no volverán.

El color azul fuerte y el blanco te acompañarán esta semana, y cualquier ritual que realices, como el de las rosas o rezar el salmo 140, será especialmente efectivo. Los amigos solteros de Cáncer pueden esperar un amor comprometido con personas de Leo, Escorpión y Piscis. Para los que están en pareja, puede haber un matrimonio en puerta o incluso un embarazo que traerá alegría.

Leo

Para los amigos del signo de Leo, la carta de la Torre indica una semana en la que es crucial persistir en la búsqueda de la felicidad y la estabilidad. Debes tener precaución con lo que compartes, ya que podrías dar armas a quienes te rodean para traicionarte. Sé más discreto y prudente.

Tu mejor día será el lunes, y la semana estará llena de mucho trabajo y exámenes en la escuela. Aprovecha cada minuto y administra bien tu tiempo para cumplir con todas tus tareas diarias. Presta atención a tu dieta, ya que tu estómago e intestinos son puntos débiles. Los números mágicos para ti son el 20 y el 23, y tus colores de suerte son el rojo intenso y el naranja. Purifica tu mente, alma y espíritu, y procura comer mejor, beber más agua y salir a caminar.

Puedes recibir la oferta de un nuevo proyecto, posiblemente de alguien cercano, como un familiar o amigo. Considera estas oportunidades, ya que representan momentos de cambio y progreso para ti. En el ámbito amoroso, las personas compatibles para Leo esta semana son Aries, Sagitario y otros Leo.

Virgo

Para los amigos del signo de Virgo, la carta de las espadas trae consigo fuerza, poder y determinación. Esta carta te insta a cortar todo lo negativo en tu vida y a alejarte de las personas que te impiden ser feliz. Es momento de avanzar tanto en tu vida sentimental como profesional.

Se te recomienda estudiar leyes, administración y ventas, ya que esto ampliará tus oportunidades de abundancia. Es posible que llegue un dinero que te debían en tu empresa, aunque esta pueda cerrar o cambiar, tú serás reubicado en otro lugar para estar mejor. Tu día de suerte será el viernes, y tus números mágicos son el 04 y el 10, los cuales indican abundancia y estabilidad. Los colores blanco y rojo intenso te acompañarán, y tienes una gran capacidad para convencer a los demás y para administrar y coordinar.

En el ámbito amoroso, para aquellos comprometidos, podría haber un embarazo en puerta. Para los solteros, pueden esperar amores compatibles de Capricornio, Tauro y Géminis, quienes estarán cerca y podrían ofrecerte estabilidad amorosa y la oportunidad de viajar.

Es importante que controles tu mente y te deshagas de las situaciones negativas del pasado. El Arcángel Miguel te insta a protegerte de las malas vibras y las personas negativas.

Libra

Para los amigos del signo de Libra, la carta del Mago anuncia una semana llena de posibilidades y éxitos. Es momento de pedir y recibir, de concentrarte en tus estudios y de sentir cómo la abundancia llega a tu vida.

Esta semana, tendrás una conexión espiritual con el Arcángel Miguel, quien te ayudará en todo lo que desees. Aprovecha este tiempo para arreglar tu hogar, tu automóvil, tu físico y tu mentalidad, evolucionando en todos los aspectos de tu vida.

Recuerda que las personas que trabajan contigo no son tu familia, solo son compañeros. No les des demasiada importancia a las opiniones negativas y mantente alejado de aquellos que solo traen enojo sin razón.

Tu mejor día será el jueves, y tus números mágicos son el 16 y el 22. El color azul intenso y el amarillo serán tus aliados. Como Libra, tienes la capacidad de ser un comunicador excepcional y un apoyo para quienes te rodean.

En estos días, podrías resolver asuntos legales, obtener un pasaporte o visa, o resolver trámites de divorcio a tu favor. Los signos más compatibles para ti en San Valentín serán Acuario, Piscis y Géminis, quienes podrían traerte regalos esperados y compartir momentos felices contigo.

Escorpión

Para los amigos del signo de Escorpión, la carta del Mundo indica que es el momento de tomar el control de tu vida y comenzar a crecer económicamente. Tu mejor día será el lunes, y te espera una semana llena de trabajo y nuevas oportunidades de negocios y proyectos, incluso con personas de otros países o ciudades.

Es fundamental resolver cualquier situación negativa relacionada con juzgados o abogados. Recuerda que tienes el mundo en tus manos y que puedes lograr lo que te propongas. Tus números mágicos son el 17 y el 07, con dos golpes de suerte, así que mantén la confianza en tus capacidades.

No todo el mundo está en tu contra, Escorpio. Aprende a no tomar las opiniones de los demás tan personalmente y evita los conflictos innecesarios en el trabajo, la escuela o con tu pareja. Si estás considerando una separación o divorcio, procura manejarlo de la mejor manera posible para evitar problemas adicionales.

El color naranja y amarillo te acompañarán y te ayudarán a sanar. En el ámbito amoroso, en San Valentín podrías encontrarte con signos compatibles como Piscis, Aries o Cáncer, quienes pueden ofrecerte estabilidad y amor verdadero. Recibirás regalos que te ayudarán a sentirte feliz y pleno.

Sagitario

Para mis amigos del signo de Sagitario, la carta del juicio indica que es el momento de resolver cualquier situación negativa que hayas estado enfrentando desde hace tiempo. Es hora de abordar los conflictos laborales, legales o familiares que has estado arrastrando. Es el momento de solucionar y cerrar esos capítulos.

Si estás involucrado en un negocio que no está funcionando, es momento de cambiar de dirección. No insistas en algo que no te está dando resultados. Busca nuevas oportunidades de crecimiento y proyectos que te brinden más abundancia. Tu mejor día será el miércoles y tus números mágicos son el 01 y 21, con dos golpes de suerte. El color que te beneficiará es el blanco y el naranja.

Recuerda que tienes una energía incalculable y eres conocido por tu carisma y alegría. Esta semana, enfócate en pensar en positivo y deja atrás las preocupaciones del pasado. Prepárate para recibir nuevas ilusiones y amores verdaderos, especialmente con personas del mismo signo, Acuario y Leo, quienes estarán cerca de ti para ofrecerte estabilidad y compromiso.

Capricornio

Para mis amigos del signo de Capricornio, la carta del carruaje te insta a seguir adelante sin detenerte. Esta semana estará llena de trabajo y compromisos académicos, así que es importante que te enfoques en tus responsabilidades y en aquellas cosas que realmente son importantes para tu felicidad, como tu trabajo, tu familia y tus metas personales.

Tu mejor día será el martes y tus números mágicos son el 08 y 26, lo que indica que tendrás buena suerte en tus finanzas y podrás resolver asuntos bancarios, deudas o impuestos pendientes. Es un buen momento para actualizar tu documentación, como el pasaporte o la visa.

En el ámbito amoroso, si estás en pareja, recibirás propuestas de matrimonio y estabilidad. Si estás soltero, podrían aparecer personas compatibles del signo de Aries, Tauro y Virgo. Recuerda ser inteligente al tomar decisiones y confiar en tu propia intuición en lugar de pedir consejo a otros.

El Arcángel Miguel te indica que los resultados que esperabas son favorables y positivos. Pídele protección y orientación para alejar las energías negativas y las influencias dañinas. Además, este es un buen momento para renovarte físicamente y recibir regalos especiales, como perfumes, anillos o compromisos de amor verdadero.

Acuario

Para mis amigos del signo de Acuario, ¡muchas felicidades por otro año más! Este período que va del día 11 al 16 es especialmente auspicioso para los acuarianos, con una energía única y un temperamento distintivo. La carta del Loco indica que esta semana será de oportunidades financieras rápidas y fáciles, ya sea a través de la lotería, la resolución de deudas pasadas o la venta de algún activo como un coche, una casa o un terreno.

Es también un momento para madurar y crecer mentalmente. La carta del Loco señala que algo bueno está por llegar a tu vida, especialmente por el Día de San Valentín y tu cumpleaños. Tus números mágicos son el 28 y 69, con dos golpes de suerte, mientras que tus colores auspiciosos son el rojo y el amarillo.

Se te aconseja que te sumerjas en la naturaleza, ya sea yendo al mar o pasando tiempo en el campo, para recargar tus energías positivas y reinventarte.

Tu mejor día será el jueves, un día cabalístico para obtener dinero extra y estabilidad. Podrías iniciar un nuevo trabajo, proyecto o estilo de vida que te llevará a un mejor futuro. Los signos compatibles para ti esta semana son Libra, Géminis y Tauro, quienes estarán cerca para ofrecerte regalos, estabilidad y pasión.

Piscis

Para mis amigos del signo de Piscis, la carta de la estrella trae consigo salud, bienestar, felicidad y estabilidad. Es importante que no te preocupes demasiado por cosas que aún no han sucedido. No dejes que pensamientos negativos sobre tu pareja o situaciones pasadas te consuman. La carta de la estrella indica estabilidad, crecimiento y desarrollo en tu vida laboral.

Tu mejor día será el martes, y tus números mágicos son el 29 y 70, con los colores rojo y verde como auspiciosos. Esta semana, alcanzarás tus sueños y metas si sigues adelante sin detenerte por nada ni por nadie. No le des tanta importancia a lo que digan los demás, concéntrate en ti mismo y en tu valía.

Si estás solo o sola, un amor del pasado podría regresar con una propuesta de matrimonio. Si esa propuesta no viene con madurez y estabilidad, piensa bien antes de aceptarla. Además, alguien muy compatible, del signo de Cáncer, Virgo o Escorpio, podría acercarse a ti en busca de estabilidad y felicidad.

El Arcángel Miguel te insta a creer y confiar en ti mismo. No des tanta importancia a lo que opinen los demás sobre ti.

Con información de Mhoni Vidente

MF