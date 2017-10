Miranda! regresa más Fuerte

Luego de varios años de no estar en concierto por la República Mexicana, la agrupación argentina Miranda! comandada por Ale Sergi y Juliana Gattas está de regreso con toda la actitud y música necesaria para conquistar a las nuevas generaciones, puesto que los fans siguen siendo un público fiel que los han acompañado desde 2001. La banda llega al Teatro Diana de Guadalajara el próximo viernes 13 de octubre en punto de las 21:00 horas para hacer un recorrido de sus más importantes éxitos, pero también de su reciente disco “Fuerte”, editado por Sony Music.

En entrevista, Ale Sergi señala que ahora que presentaron el álbum en México —producido por Cachorro López— se dieron cuenta que el amor del público no se ha ido, los llenó de emoción darse cuenta que la firma de autógrafos que hicieron hace poco, estaba llena de gente que los había extrañado durante mucho tiempo. Y es que nunca dejaron de hacer música en Argentina y países del sur, había pasado que las visitas a México no eran tan recurrentes, pero ahora con nueva disquera y nuevos bríos, prometen estar más cerca de nuestro país.

“Para nosotros es muy lindo volver a Guadalajara después de bastante tiempo, esto forma parte de un tour que nos va a llevar a la Ciudad de México y Monterrey y lo vemos como una especie de regreso después de un tiempo de no tocar por acá, volvemos con nuestro disco fuerte. Guadalajara fue la primera ciudad de México en la que nosotros nos presentamos por allá del 2001 en una fiesta electrónica, así que tenemos muy buenos recuerdos y muy buenos amigos, yo que he ido para allá, había grabado con los chicos de Sussie 4 y con los amigos de Belanova hay buena onda”.

Ale destaca que visualmente el espectáculo en vivo es muy interesante, llevan el concepto de la boda que da vida a la portada del disco, pero todos llevan vestuario nuevo, se trata de destacar la esencia melodramática de la banda, pero también de mostrar la evolución que han tenido y será a través de las nuevas canciones de “Fuerte”.

“Iremos echando el disco nuevo entre las canciones más representativas del grupo, estamos tocando Ludo Morell, Gaby Lucena y Nico Grimaldi y Juliana y yo cantando, es un espectáculo donde hacemos la boda en vivo, hay cambios de vestuario, vamos a ir con ropa nueva para la gira y el repertorio es toda las etapas de Miranda! desde el primer disco hasta el último, algunas de los últimos álbumes y los primero temas, muchos no los conocen, pero los fans sí”.

Un disco menos electro

Si bien Miranda! es un referente de la escena electro pop latina, señala Ale que para este álbum “Fuerte”. el enfoque es más hacia el pop y la balada. En el disco hay colaboraciones de Jesús Navarro de Reik en la canción “Enero” y Natalia Oreiro en el tema “Tu hombre”.

“Con Cachorro López ya sería el cuarto o quinto disco que hacemos con él, tenemos una gran amistad, yo tengo proyectos a parte con él fuera de Miranda! Cuando nos juntamos para hacer este disco veníamos con muchas pilas, porque cuando hicimos ‘Safari’ —el anterior a este— nos había traído mucha satisfacciones, sobretodo en Argentina que nos reposicionó en un lugar popular que a nosotros nos gusta porque nuestra música no es para guetos es para todo el mundo, nos gusta que nos vean familias completas, por eso cuando nos juntamos de nuevo, quisimos hacer las canciones más grandiosas, que comuniquen, que sean más directas y más claras, pintarlo con otros colores, es tal vez el disco que tenga menos electrónica, hay mucho de pop clásico, pop rock y baladas, es el disco más orgánico”.

En los próximos días —el 12 de octubre— estrenaran su nuevo videoclip “Enero” a dueto con Jesús Navarro, el cual grabaron en la Ciudad de México, “está muy divertido y es un punto para hacerle un guiño a nuestros fanáticos del país y tratar de dar a conocer gente nueva y que también con ellos nos recuerden. Le debemos mucho al público mexicano, pasa el tiempo y siguen mostrando interés por nuestra música”.

De manera particular, los proyectos de Ale continúan como compositor para otros artistas y como músico para su proyecto Meteoros, que justamente lo trabaja con Cachorro López y donde también anteriormente participó Julieta Venegas.

Que la música suene en español

Ale destaca que la música en español tiene mucha difusión en este momento en lugares como Alemania gracias al género urbano, el cual no critica, por el contrario, cree que al sonar con fuerza en lugares donde no se habla español, le abres las puertas a la música latina en general y eso es lo más importante.

“Honestamente se me hace una gran noticia que un género como el reggaetón conquiste, que haya canciones en español en fiestas que se escuchen en Alemania o en Londres, estoy muy lejos de quejarme, yo festejo el éxito de los colegas, pienso que es algo bueno para el movimiento de la música latina para que se reconozca en todos lados, honestamente no es la música que más me guste tocar, pero eso no quiere decir que no la escuche o que no me entretenga, toda la música yo la celebro y que le vaya bien a todo el mundo”.