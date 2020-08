Mira el tráiler de "Ratched", precuela de "One Flew Over The Cuckoo's Nest"

Netflix reveló este martes el primer avance de “Ratched", precuela de “One Flew Over The Cuckoo´s Nest” de 1975. Se trata de una serie producida por Ryan Murphy y protagonizada por Sarah Paulson, que llegará a la plataforma el próximo 18 de septiembre.

"El elegante exterior de ´Mildred´ oculta una creciente oscuridad"

La serie, que se anunció en 2017 con un compromiso de partida de dos temporadas, se centrará en los orígenes de la malvada enfermera “Ratched”, que en el largometraje original fue interpretada por la actriz Louise Fletcher.

En la producción, contará la historia de la enfermera, ambientada en 1947, cuando busca trabajo en un hospital psiquiátrico en el norte de California. Allí encontrará nuevo e inquietantes experimentos de la mente humana, revela Netflix.

"En una misión clandestina, ´Mildred´ se presenta a sí misma como la imagen perfecta de lo que debería ser una enfermera dedicada, pero las ruedas siempre giran y cuando comienza a infiltrarse en el sistema de atención de salud mental y los que están dentro de él, el elegante exterior de ´Mildred´ oculta una creciente oscuridad. eso ha estado ardiendo por mucho tiempo, revelando que los verdaderos monstruos se hacen, no nacen”.

Póster oficial de "Ratched", de Netflix. ESPECIAL / Netflix

Murphy, que es uno de los ejecutivos más cotizados de la pequeña pantalla y cuya carrera incluye series como "Glee", "American Horror Story" o "American Crime Story", será también productor ejecutivo, un rol que desempeñará asimismo la actriz Sarah Paulson.

Dirigida por el cineasta Milos Forman, la cinta "One Flew Over The Cuckoo's Nest" ganó cinco Oscar: Mejor Película, Mejor Actor (Jack Nicholson), Mejor Actriz (Fletcher), Mejor Director (Forman) y Mejor Guión Adaptado (Lawrence Hauben y Bo Goldman).

Con información de EFE

AC