Si tienes ganas de salir al cine con tu acompañante favorito o simplemente disfrutar de una historia en la pantalla grande, entre las opciones de la cartelera de cine de la ciudad está la película Mira cómo corren, dirigida por Tom George.

Mira cómo corren. ESPECIAL/20TH CENTURY STUDIOS.

Mira cómo corren es una historia de misterio que discurre entre la realidad y la ficción. La trama se desarrolla en el West End de Londres en la década de 1950.

Los planes de una versión cinematográfica de una obra de teatro de gran éxito se interrumpen abruptamente cuando el director de Hollywood de la película es asesinado.

Pronto, el desganado inspector Stoppard y la entusiasta novata Constable Stalker se hacen cargo del caso, y se verán envueltos en una desconcertante novela policíaca dentro del glamoroso y sórdido teatro clandestino, mientras investigan el misterioso homicidio bajo su propio riesgo.

Mira cómo corren

(See How They Run)

De Tom George.

Con Sam Rockwell, Saoirse Ronan, Adrien Brody, David Oyelowo, Ruth Wilson.

Estados Unidos-Reino Unido, 2022.

