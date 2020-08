Miley Cyrus y Cody Simpson terminan su relación

La relación de Miley Cyrus y Cody Simpson fue una de las más amadas por los fans. Los cantantes se conocieron gracias a un amigo en común, Patrick Schwarzennegger. Al principio sólo eran buenos amigos y conforme pasó el tiempo fueron enamorándose hasta ser novios.

Miley Cyrus comenzó a andar con el intérprete de "Golden Thing" a finales del 2019, poco después de terminar su romance con Liam Hemsworth, su marido por ocho meses. Tanto el divorcio de la cantante como su nueva relación a finales de 2019 sorprendieron a sus seguidores; ahora, lo ha vuelto hacer al expresar a través de un "live" que ha decidido darse un tiempo con Cody.

Según el portal estadounidense TMZ, la pareja había terminado su noviazgo, y ante los rumores Miley hizo una transmisión en vivo a través de su cuenta oficial de Instagram en la cual aclaró que Cody y ella habían tomado la decisión de darse un tiempo.

"Estamos trabajando individualmente en nosotros para convertirnos en las personas que queremos ser, como todo el mundo a nuestra edad. Sólo estamos decidiendo quiénes queremos ser en nuestras vidas, qué queremos hacer, así que no conviertan esto en una historia dramática si la semana que viene ven que vamos a comer pizza juntos", expresó.

También aclaró que llevan más de 10 años siendo amigos y no piensan romper ese vínculo tan grande que los une, "así que no conviertan esto en algo que no es", advirtió Cyrus.

JM