Miley Cyrus no tiene prisa por casarse

La cantante Miley Cyrus y el actor Liam Hemsworth no tienen prisa por casarse y, de hecho, es probable que eso no ocurra.

El portal "TMZ" publicó una historia relacionada con ambos luego de que se dijera que están teniendo problemas porque aún no se han casado, pese a que se comprometieron en octubre de 2016.

Sin embargo, para Cyrus y Hemsworth el matrimonio no es algo importante, pues para ellos lo que importa es que se quieren y disfrutan estar juntos.

Miley ha dicho que no quiere casarse porque no cree que una boda mejore una relación, pero eso no significa que estén atravesando por problemas.

JB