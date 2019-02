Miley Cyrus manda candente indirecta a Liam Hemsworth

Es el primer día de San Valentín de la pareja que se conoció hace casi 10 años en la película "La última canción" y Miley Cyrus supo cómo hacer que esta ocasión especial fuera inolvidable para Liam Hemsworth.

La cantante celebró los 10 años de su canción "The Climb" y por si no fuera poco no pudo dejar pasar el día del amor y la amistad sin dedicarle una publicación un poco peculiar a su esposo Liam.

Se trata de un meme un poco peculiar que la cantante compartió en sus redes sociales que dice "Cuando es San Valentín y tu amor dice hola", además en el tweet Miley añadió "@LiamHemsworth te amo".

La foto pertenece a la época cuándo Miley estaba en una presentación de su disco "Bangerz", donde captaba la atención de todo el mundo por su manera de hacer polémica con sus acciones, arriba y abajo del escenario.

INSTAGRAM / mileycyrus

JB