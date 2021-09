Michelle Rodríguez va por su primer Ariel

La comedia ha sido el género que le ha dado la oportunidad de conectar a Michelle Rodríguez con el público. Sin embargo, es una estrella más que preparada para enfrentarse a cualquier personaje, y así lo ha demostrado recientemente con su participación en la cinta “Te llevo conmigo”, pues ser parte de este drama que aborda los sueños, el amor y la migración, le ha permitido obtener su primera nominación al Ariel en la categoría de Coactuación femenina.

Estos galardones que entrega la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), se otorgarán el próximo 25 de septiembre, donde además esta cinta en la que aparece Michelle, también compite en tres categorías más: Mejor actor para Armando Espitia, Coactuación masculina para Christian Vázquez y Diseño de arte para Sandra Cabriada.

El largometraje, dirigido por Heidi Ewing -nominada al Oscar por su trabajo documental “Jesus Camp” (2006)-, es una coproducción entre México y Estados Unidos y su guion se inspira en los mejores amigos de la cineasta, quienes son mexicanos migrantes en Estados Unidos.

Michelle, en entrevista con EL INFORMADOR, habla sobre las emociones que le genera su primera nominación al Ariel. “He tenido pocas oportunidades de trabajar personajes fuera de la comedia. Y a veces como ‘actriz de comedia’, este tipo de reconocimientos pueden verse lejanos. Estoy feliz de que ‘Te llevo conmigo’ me haya permitido hacer cosas diferentes, y que este trabajo sea reconocido por la Academia, así que esto ya es enorme, me siento muy honrada y feliz”.

Sobre cuál es la relevancia que le da a los premios, responde: “El reconocimiento siempre es importante y hasta necesario, la industria en nuestro país cada vez crece más, ser parte de estos premios sin duda es hacer historia”. En cuanto a cómo fue el acercamiento para participar en esta película, comparte que hizo casting, desarrolló el mismo proceso que se hace como con cualquier otro proyecto.

Creando a “Sandra”

Michelle interpreta a “Sandra” en la película, un personaje que aporta una luz en el proceso de vida del personaje central, “Iván” (Armando Espitia). La trama aborda el luchar por los sueños, el amor que crece entre dos personas y la migración, por lo que el aprendizaje que le dejó la cinta a Michelle, es que cuando se tiene amor, se puede lograr lo que se quiere, “el amor es el camino siempre, porque con un poco de menos miedo y menos juicio, podemos lograr lo inalcanzable”.

En cuanto a cómo abordó su personaje y la manera de trabajar con la directora, expresa que fue un proceso de mucho amor con Armando y con Heidi, “hacíamos mucha improvisación para construir la relación entre los personajes. Y escuchar a Heidi hablar de ‘Iván’ (Armando) y ‘Gerardo’ (Christian) ayudó mucho”.

Confiesa Michelle que lo que más desea como actriz, es contar diferentes tipos de historias, “tener la oportunidad de generar experiencias distintas con todo tipo de discursos. Poder trabajar a través de otros géneros, me llena, me reta y me alienta a seguir buscando este tipo de oportunidades, para generar empatía con el espectador y sobre todo abrir el camino en mi carrera”.

Para quienes aún no han visto “Te llevo conmigo”, expresa Michelle que se van a encontrar con una historia de amor sin villanos, y sin prejuicios, “una historia de vida que apapacha el corazón y que se sigue contando”.

¿De qué se trata?

“Te llevo conmigo” cuenta la historia de “Iván” (Armando Espitia), un joven padre que anhela convertirse en un gran chef. Un día conoce a “Gerardo” (Christian Vázquez), un maestro quien es abiertamente gay. Juntos empiezan un romance que acarrea distintos problemas a “Iván”, como el distanciamiento forzoso de su hijo. Al no saber qué hacer, “Iván” decide migrar a los Estados Unidos para poder desarrollarse en su carrera culinaria y le promete a su hijo y a “Gerardo” que volverá con ellos.

Lo que viene

Michelle ahora está en Madrid filmando una película de Frank Ariza, terminó hace un mes la temporada siete y ocho de “40 y 20”. Y el 16 de septiembre a través de Amazon Prime, estrenó la segunda temporada de “El juego de las llaves” donde tiene una participación especial.

