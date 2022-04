Aunque "Nuevo Orden", la última película estrenada del director mexicano Michel Franco causó revuelo particularmente entre la audiencia mexicana que criticó severamente la visión que el cineasta expuso en su trama, considerando que el tratamiento de los personajes y sus contextos eran racistas y clasistas, el también productor ya se encuentra filmando el que será su próximo proyecto para la gran pantalla.

En recientes días, diversos medios estadounidenses captaron al equipo de producción de Michel Franco ya instalado en Nueva York, en donde supuestamente ya se ejecuta el rodaje, resaltando la presencia de la reciente ganadora del Oscar a "Mejor Actriz" por la película "The Eyes of Tammy Faye", Jessica Chastain, en compañía de quien sería su co-protagonista Peter Sarsgaard, quien formó parte del elenco en "The Batman", de Matt Reeves.

Medios como Ioncinema han compartido fotografías del trabajo de filmación que se realiza en diversas zonas de Brooklyn y Queens, en donde fueron vistos Jessica Chastain y Peter Sarsgaard acompañados por el equipo de producción.

Aunque de momento se desconoce cuál será el título del nuevo filme de Michel Franco y cuál será el abordaje de la trama de manera oficial, se especula que parte de la historia se enfocará en una estadía vacacional por las calles de Nueva York, con la intención, según ha trascendido, de que el proyecto sea estrenado en 2023.

Los medios internacionales han tomado con agrado la noticia del nuevo elenco que estará bajo la dirección de Michel Franco, pues han destacado que no es la primera vez que el director mexicano trabaja con talento internacional de renombre como lo hizo con Tim Roth en "600 millas", con la que ganó el Premio a Mejor Ópera Prima en el Festival Internacional de Cine de Berlín, por ejemplo.

En medio de la polémica

En el año 2020, Michel Franco estuvo en medio de una discusión mediática con el estreno de "Nuevo Orden", protagonizada por Diego Bonetta y Naian González Norvind, pues aunque fue reconocido con el León de Plata a la Mejor Dirección en el Festival de Venecia, obtuvo críticas por parte de los espectadores mexicanos que estuvieron en desacuerdo con la visión que el director propuso al situar a México en una distopia en la que la clase trabajadora y con rasgos físicos de piel morena y bajo nivel educativo y económico, era la responsable de generar caos en la ciudad tomando presos a la clase alta del país.

Aunado a la negativa de la audiencia mexicana, la polémica llegó a nuevos niveles de discusión cuando Michel Franco defendió su visión puntualizando que el racismo inverso existe y afecta a las personas de piel blanca y en mejores condiciones socioeconómicas, por lo que, principalmente en redes sociales fue llamado "whitexican".

