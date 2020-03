Michael Bublé reprograma conciertos en México por el coronavirus

Ante la desafortunada propagación del coronavirus que se ha puesto en cuarentena al mundo entero, el cantante Michael Bublé también pospone las presentaciones que ofrecería en abril, en la Ciudad de México y Monterrey.

Mediante un comunicado de Zignia Live, en donde resaltó que en estos momentos lo más importante es la salud de las personas, las presentaciones se cambian para el mes de noviembre.

"Es de vital importancia salvaguardar la salud del público, así como de todas las personas que forman parte de esta gira", dice el comunicado.

Michael Bublé en Arena CDMX y Arena MTY pospuesto a noviembre 2020 ��Más información sobre la nueva fecha y reembolsos en la nota https://t.co/iJKKLB5Knu pic.twitter.com/4joEQiBHYH — Zignia Live (@Zignia_Live) March 31, 2020

Aunque no se sabe que es lo que sucederá en los siguientes meses, debido a la pandemia causada por el Covid-19, las nuevas fechas serían las siguientes:

Ciudad de México

23 Abril / Nueva Fecha: 5 de Noviembre

24 Abril / Nueva Fecha: 6 de Noviembre

25 Abril / Nueva Fecha: 7 de Noviembre

Monterrey N.L.

27 Abril / Nueva Fecha: 9 de Noviembre

También el público que ya haya adquirido sus boletos, tendrá la opción de pedir el reembolso correspondiente a las compras que hayan hecho, el cual tendrá efecto hasta el día 30 de mayo.

Para devolución se deberá enviar escaneados a la dirección: reembolsos@superboletos.com con el Asunto: Reembolso CDMX Michael Bublé los siguientes requisitos:

· Boletos con leyenda cancelado a lo largo del boleto

· Identificación oficial

Se les recuerda que los únicos cargos a reembolsar, según las políticas de venta mencionadas en el reverso de sus boletos, son los siguientes:

·-Importe de boleto(s)

- Importe de boleto seguro (en caso de haber sido adquirido)

·-Importe de estacionamiento (en caso de haber sido adquirido)…"

El canadiense de éxitos como "Haven't met you yet", "Everything", "Feeling good", entre otros, también se ha sumado a la iniciativa de quedarse en casa y en sus redes sociales ha compartido con sus seguidores algunas actividades que hace en cuarentena, como el cocinas, hacer ejercicio, ver películas y más.

