Mía Rubín “Flecha” a Chucho Rivas

Vive un sueño. Mía Rubín, hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín, ha comenzado su carrera como solista con el lanzamiento de “Flecha”, su primer sencillo donde tiene una colaboración con Chucho Rivas y que ya está disponible en plataformas digitales, así como el videoclip que se puede ver en YouTube.

“Estoy muy emocionada. La verdad es que ya quería que saliera este proyecto, iba a salir antes de la pandemia, pero por obvias razones no se pudo, pero todo pasa por algo, porque ahora la canción ya sale con video y estoy muy orgullosa de él, además hago este feauturing con Chucho, quien es un chavo súper talentoso que quiero y admiro profundamente. Además, estoy de la mano con personas talentosas, cada quien le puso su granito de arena para hacer este proyecto especial”, cuenta en entrevista Mía para EL INFORMADOR.

Su papá funge como productor de la canción; de hecho, adelanta que aunque en “Flecha” ella no participa en la composición, sí lo está haciendo en las demás canciones que está desarrollando y el próximo sencillo será una letra hecha por ella y Erik. Sin embargo, no hay como tal el proyecto de un disco, estará trabajando sencillo por sencillo, recalca también que no quiere encasillarse en un mismo sonido, quiere experimentar en otros.

“Me encantaría desarrollar un disco, pero todavía no tenemos esa idea concreta, pero sí seguiré componiendo mis demás canciones, estoy también como coautora y espero sacar nuevo sencillo antes de que termine el año, no sé si será posible, pero esperemos que sí, es una canción que compuse con mi papá y que me tiene muy emocionada de que la escuchen, vienen varias colaboraciones en puerta, pero todavía no puedo hablar de ellas… Aunque de momento quiero dejar brillar a ‘Flecha’ porque es una canción que esperó mucho para tener su momento y estoy muy orgullosa de ella”.

Con respecto al significado que le da al título de su canción, comparte que este puede tener varias interpretaciones. “Siento que como canción y en letra, tiene muchos significados y se puede interpretar de distintas maneras, como cuando te enamoras que te dan un flechazo, que no puedes dejar de pensar en esa persona, que estás como embobada, como en un trance, así que (la canción) la puedes dedicar a la persona que más te gusta. Pero yo pienso que también es un tema de empoderamiento, no solo por lo que dice y la melodía, también por el video, porque hay mucho poder femenino”.

En el clip, Mía es la líder de una tribu de mujeres. “Fue un momento en el cual me sentí muy segura de mí misma y muy empoderada, y también quiero que eso pase cuando la gente me escuche, que pueda sentirse libre. Además, ‘Flecha’ es el inicio de mi carrera como solista, es cumplir el sueño que tenía desde los cinco años, es un tema muy especial y el perfecto para mi debut”. Además, la pieza tiene una energía muy especial, desde el primer acorde invita a mover el cuerpo.

“Es una canción gozosa, divertida y sexy, me encana interpretarla, hacer el video fue muy padre, una experiencia maravillosa, cuando traía el maquillaje, el vestuario y las plumas, me sentía poderosa en todos los sentidos”. Incluso Mía ya presentó una coreografía como challenge para que sus seguidores y los expertos en Tik Tok, la repliquen, expresa que no se sentía tan segura para bailar, pero gracias a su canción se animó a hacerlo y lo está disfrutando mucho.

Finalmente, confiesa Mía que sigue latente su trabajo en el doblaje y la actuación, y aunque su prioridad es la música, si salen más propuestas que le interesen y que pueda compaginar, las aceptará.

