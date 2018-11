“Mi pequeño gran hombre”, a derribar los prejuicios

El próximo 7 de diciembre se estrena en la cartelera nacional la cinta mexicana “Mi pequeño gran hombre”, remake argentino que fue rodado en Guadalajara y que tiene como protagonistas a Fernanda Castillo, Jorge Salinas y Arleth Terán. Los tres actores estuvieron de visita en nuestra ciudad para promocionar el filme que, a través de la comedia, habla sobre los prejuicios que se gestan en la sociedad cuando alguien es distinto del resto.

“Esta es una película muy bonita para mí y muy importante. Te hace cuestionarte tus prejuicios y los ajenos, además de reconocer que sí te importa mucho lo que piensen los demás de ti, tan te importa que dejas de hacer cosas bonitas para tu vida”, explica Arleth.

Y es que Jorge interpreta a “León”, un hombre seductor y con gran corazón que mide un metro con 35 centímetros y aunque para él su estatura no representa ningún problema, parece importarle mucho a quienes están a su alrededor.

“Es plasmar la realidad, no todos somos del mismo molde, tenemos diferencias físicas, emocionales y preferencias diferentes, eso es una sociedad y lo que estamos haciendo para el cine es reflejarla”.

“León” encuentra un celular y lo quiere devolver, cuando se cita con “Carla” (Fernanda), una abogada exitosa, se enamora de ella y el cortejo comienza, ella ha encontrado al amor de su vida, pero precisamente los estereotipos con los que creció le hacen dudar de continuar su relación con él.

“Esta película fue la primera oportunidad que me dieron a mí como protagonista, aunque haya salidos después de las otras dos (’Sin filtro’ y ‘Ya veremos’) y este personaje es muy complejo aunque no lo parezca de repente, porque ‘Carla’ representa al público sobre cómo nos sentimos a veces, que creemos que no discriminamos, pero nos encontramos con que tenemos un montón de ataduras en la cabeza”.

Los actores esperan conectar con el gusto del público, pues es una cinta dirigida por Jorge Ramírez-Suárez, hecha con mucho cariño.