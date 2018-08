Mi Banda El Mexicano pondrá “Feliz” al Coordenada

Un nombre más se suma a la avalancha de propuestas que se presentarán en el Festival Tecate Coordenada este 19 de octubre en el Parque Trasloma: Mi Banda El Mexicano, dueños de una de las bases de fanáticos más grandes de nuestro país.

Formada en Mazatlán en 1973 como una banda de rock, fue en los años ochenta cuando Mi Banda El Mexicano encontró el cumbión bárbaro que ha sido su sello, o como ellos llaman a su sonido: “Tecnocumbia” o “Tecnobanda”.

La promesa con la que el grupo llega a suelo jalisciense es darle rienda suelta a temas que ya se han ganado un justo lugar como legendarios en toda fiesta: “Ramito de violetas”, “No bailes de caballito”, “Feliz feliz”, “Mambo Lupita”, “La bota”, “Que sabrosa está” y “Pelón pelonete”, entre otras.

Mi Banda El Mexicano se sumará al cartel de la edición 2018 de Coordenada, donde ya destacan nombres como los de Airbag, Aterciopelados, Bunbury, Camilo Séptimo, CHDKF, Cuca, Cypress Hill, Deadmou5, Enjambre, Fobia, IMS, Jumbo, Lost Acapulco, The Magic Numbers, The Offspring, The Voidz, Vicentico y Zoé, entre otros.

Los boletos para la nueva edición del encuentro sonoro ya se encuentran a la venta en la plataforma de Ticketmaster.