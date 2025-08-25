Nana Calistar: Horóscopos para HOY 25 de agosto de 2025

Aries

Una noticia relacionada con un embarazo dentro de tu familia podría sorprenderte, pero será algo positivo, ya que los nuevos comienzos traen unión y esperanza. En el ámbito laboral, se presentarán nuevas oportunidades, pero deberás esforzarte y saber comunicarte con claridad cuando sea necesario. También es importante saber cuándo guardar silencio para evitar malentendidos.

Tauro

Se vislumbran mejoras económicas, como un aumento de sueldo o un cambio laboral favorable. Es importante que no dejes pasar esta oportunidad. En el plano sentimental, podrías conocer a alguien especial —posiblemente de tez clara— en una reunión social o a través de redes. Mantente atento, ya que podría ser una conexión significativa.

Géminis

No esperes recibir lo que no estás dispuesto a construir por tu cuenta. Es momento de alejarte de personas que solo aportan críticas. Enfócate en tus objetivos personales. Si tienes pareja, expresa tus emociones de forma abierta y sincera; es momento de hablar con el corazón.

Cáncer

Podrían surgir posibilidades de mudanza o viajes. Sin embargo, evita involucrarte en conflictos ajenos que no te corresponden. Recibirás un ingreso extra que te ayudará a saldar deudas pendientes. En el amor, sé cauteloso: podrías verte envuelto en relaciones ocultas o triangulares.

Leo

Tu situación financiera comenzará a mejorar. Es un buen momento para avanzar hacia ese sueño que te motiva, pero necesitarás constancia y una actitud positiva. El estrés y el insomnio podrían afectar tu bienestar, así que procura cuidar tu salud mental.

Virgo

Es importante que revises tus hábitos de consumo, ya que podrías estar gastando en cosas innecesarias. En la relación de pareja, los celos podrían generar tensión. Modera tus reacciones y evita dañar a quienes te rodean con comentarios impulsivos.

Libra

Una salida o viaje corto te ayudará a recargar energías. No pongas expectativas altas en personas que ya han demostrado no estar disponibles. Este inicio de semana es clave para reflexionar sobre tu rumbo; tus metas están ahí, pero necesitas disciplina para hacerlas realidad.

Escorpión

Define tus emociones con claridad. No puedes esperar más de lo que estás dispuesto a ofrecer. Esta semana enfócate en lo que te hace avanzar y aléjate de personas que te restan energía. Es un buen momento para trabajar en ti mismo.

Sagitario

Sé cuidadoso con lo que prometes, especialmente si no estás seguro de poder cumplirlo. Una palabra mal dicha podría generar conflictos innecesarios. Piénsalo bien antes de comprometerte.

Capricornio

Deja atrás experiencias del pasado y ábrete a nuevas posibilidades. Este lunes marca el inicio de una etapa más fluida en tu vida. Aprovecha la buena energía del momento y date tiempo para disfrutar lo que con tanto esfuerzo has logrado.

Acuario

Evita que la rutina desgaste tu relación amorosa. Si tienes pareja, procuren renovar la convivencia y permitirse espacios individuales. Compartir tiempo con amigos y familia también fortalecerá el vínculo.

Piscis

Ten cuidado con relaciones pasajeras, ya que podrías confundirte emocionalmente. No entregues tu corazón sin asegurarte de que hay reciprocidad. Mantén una visión realista, aunque tu mente se llene de ilusiones.

