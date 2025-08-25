Iniciamos la semana con las predicciones astrológicas de Mhoni Vidente para este lunes 25 de agosto. A través de su lectura semanal, la reconocida astróloga comparte mensajes clave para cada signo del zodiaco, junto con los colores de la suerte que te ayudarán a atraer energía positiva y bienestar para comenzar con el pie derecho esta nueva jornada.

Aries

Colores de la suerte: rojo y dorado

Otros detalles relevantes: lunes con impulso para iniciar proyectos y tomar decisiones rápidas; evita la impulsividad en gastos y cuida la comunicación en lo sentimental. Buen día para trámites y para retomar una rutina de actividad física.

Tauro

Color de la suerte: rojo y azul

Otros detalles relevantes: según la lectura semanal del 24 al 29 de agosto, el lunes destaca por la llegada de cambios y nuevos proyectos, pero conviene alejarse de energías negativas.

Géminis

Color de la suerte: amarillo y verde

Otros detalles relevantes: esta semana traerá crecimiento, nuevos comienzos y retos que llevarán al éxito, especialmente este lunes.

Cáncer

Color de la suerte: blanco y azul

Otros detalles relevantes: se recomienda avanzar de manera consciente y tomar decisiones importantes, sin descuidar el bienestar familiar.

Leo

Color de la suerte: blanco y rojo

Otros detalles relevantes: el éxito y la abundancia continúan esta semana; se advierte cuidado con ciertos problemas de salud, aunque este lunes favorece avances.

Virgo

Color de la suerte: azul y amarillo

Otros detalles relevantes: es momento de madurar y avanzar en el ámbito laboral; se sugiere retomar estudios y este lunes será especialmente propicio.

Libra

Color de la suerte: verde y blanco

Otros detalles relevantes: es una semana para demostrar fortaleza, tomar decisiones importantes y cuidarse en salud; el miércoles es especialmente favorecido, pero los colores aportan energía durante toda la semana.

Escorpio

Color de la suerte: blanco y rojo

Otros detalles relevantes: enfócate en tu felicidad y deja detrás lo que perturba; este viernes será clave, pero el lunes se abre paso a un cambio positivo.

Sagitario

Color de la suerte: naranja y verde

Otros detalles relevantes: se avecinan cierres importantes y movimientos económicos; este lunes tendrás buena suerte para trámites o decisiones cruciales.

Capricornio

Color de la suerte: rojo intenso y blanco

Otros detalles relevantes: semana de tranquilidad y de reactivar recursos con inteligencia; el viernes será potente, aunque este lunes ya resuena con abundancia.

Acuario

Color de la suerte: naranja y amarillo

Otros detalles relevantes: ideal para resolver asuntos pendientes y recuperar alegría; el martes será significativo, mientras que el lunes marca el inicio positivo.

Piscis

Color de la suerte: azul y rosa mexicano

Otros detalles relevantes: enfocado en solucionar problemas y atraer abundancia; el martes es su mejor día, pero este lunes comienza con buenas vibras.

Con información de Mhoni Vidente

